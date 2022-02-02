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Корниленко: «Надеемся, что в „Крыльях“ у Игнатьева всё получится»

сегодня, 12:28

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал переход из «Рубина» форварда Ивана Игнатьева на правах аренды.

Иван Игнатьев — молодой талантливый нападающий. В последнее время ему не удавалось реализовать свой потенциал, но мы знаем его возможности и надеемся, что в «Крыльях» у него все получится. Ване есть что доказывать.

Он подходит под стилистику нашей игры. Мы довольны, что наша команда пополнилась качественным футболистом.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:02
Тоже на это надеюсь!
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
сегодня в 13:59
Шлак это. Нет надежды.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 13:02
Я лично до сих пор считаю Ивана Игнатьева талантливым и перспективным, но послушать, что он говорит и посмотреть на его поступки больше склоняюсь к тому, что он станет очередной жертвой "звёздной болезни" наших игроков.
Посмотрим конечно, что получится в КС, но лучше ему уехать как Чалову, куда-нибудь подальше, где он не будет "звездой" и где не будут ему платить больших денег. Помню как Булыкин был талантливым балбесом, которого больше интересовали тусовки и мотоциклы, а не футбол, а уехав заграницу пересмотрел своё мировоззрение и провёл более менее достойную карьеру.
Но тут нужны моги, а если их нет, то...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:59
Ну подумаешь на день рожденья выпил.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 12:52
Нужно прежде всего привести Игнатьеву голову в порядок
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 12:40
Интересно, если воспрянет. Потенциал был побольше Сергеева, а дисциплины пока ноль.
Борислaв
Борислaв
сегодня в 12:38
Посмотрим на него... удачи!
ОПС
ОПС
сегодня в 12:36
Надеяться можно и нужно, но вопросы остаются.
1 984
1 984
сегодня в 12:31
Присоединяюсь к пожеланиям.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:31
А как без надежды то
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