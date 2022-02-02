Корниленко: «Надеемся, что в „Крыльях“ у Игнатьева всё получится»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал переход из «Рубина» форварда Ивана Игнатьева на правах аренды.
Иван Игнатьев — молодой талантливый нападающий. В последнее время ему не удавалось реализовать свой потенциал, но мы знаем его возможности и надеемся, что в «Крыльях» у него все получится. Ване есть что доказывать.
Он подходит под стилистику нашей игры. Мы довольны, что наша команда пополнилась качественным футболистом.
Посмотрим конечно, что получится в КС, но лучше ему уехать как Чалову, куда-нибудь подальше, где он не будет "звездой" и где не будут ему платить больших денег. Помню как Булыкин был талантливым балбесом, которого больше интересовали тусовки и мотоциклы, а не футбол, а уехав заграницу пересмотрел своё мировоззрение и провёл более менее достойную карьеру.
Но тут нужны моги, а если их нет, то...
Посмотрим конечно, что получится в КС, но лучше ему уехать как Чалову, куда-нибудь подальше, где он не будет "звездой" и где не будут ему платить больших денег. Помню как Булыкин был талантливым балбесом, которого больше интересовали тусовки и мотоциклы, а не футбол, а уехав заграницу пересмотрел своё мировоззрение и провёл более менее достойную карьеру.
Но тут нужны моги, а если их нет, то...