Корниленко: «Надеемся, что в „Крыльях“ у Игнатьева всё получится»

Спортивный директор «Крыльев Советов» прокомментировал переход из «Рубина» форварда на правах аренды.

Иван Игнатьев — молодой талантливый нападающий. В последнее время ему не удавалось реализовать свой потенциал, но мы знаем его возможности и надеемся, что в «Крыльях» у него все получится. Ване есть что доказывать.

Он подходит под стилистику нашей игры. Мы довольны, что наша команда пополнилась качественным футболистом.