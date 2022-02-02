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Агент Ракицкого подтвердил, что «Зенит» предложил игроку новый контракт

сегодня, 13:40

Агент Максим Дудченко, представляющий интересы защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого, высказался о ситуации с контрактом своего клиента. Соглашение 32-летнего украинца с петербуржцами истекает этим летом. Сообщалось, что «Зенит» предложил ему новый контракт.

Мы действительно получили предложение от «Зенита» о продлении контракта.

Какой приоритет у Ярослава — остаться в «Зените» или уйти в другую команду? Все зависит от того, договоримся ли мы по условиям или нет. На данный момент этого не получается сделать. Есть ли у Ярослава уже другие предложения на руках? Да, есть.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 16:34
Вот увидите Ракицкий закончит карьеру в Зените и останется работать в клубе.
Ironigor
Ironigor ответ Project _Pandora_ (раскрыть)
сегодня в 16:30, ред.
Я же имел ввиду что не официально, а так с большими полномочиями чем капитан , регулирует ход игры , подсказывать по ходу игры, какие лучше сделать перестановки , перестроится кому-то и т.д .
Им действительно не хватает хорошего тренера. 👍
Project _Pandora_
Project _Pandora_ ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 16:23
"Играющий тренер"? Они не играющего найти не могут, а тут ещё один "тренер" нарисовывается? ))
KnowSoccer
KnowSoccer
сегодня в 15:57
Ярик классный игрок, но летом ему стукнет 33. За Зенит не болею, но им надо раскошелиться не только на юных атакующих бразильцев, но и на достойных игроков обороны.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 14:47
Там Чистяков посильнее Ловрена будет, да и казах на подхвате, если что, а в Сочи Прохин бегает. Но при деньгах Газпрома это не проблема, летом миллионов за 20-30 купят лега.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 14:39
Ракицкий несмотря на возраст ещё вполне может играть года три на высоком уровне, на месте зенита я бы оставил Ярослава.
SinonSinon
SinonSinon ответ RamonCSKA (раскрыть)
сегодня в 14:39
Полагаю, там дело не в деньгах, а в сроках. Видимо, 1+1 не совсем устраивает.
ДСА
ДСА
сегодня в 14:34
Лучше Зенита все равно предложений не будет.
particular
particular
сегодня в 14:24
Контракт наверняка поскромнее нынешнего... Агент будет рвать @опу, чтобы уровнять разногласия...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:17
Агент Ракицкого подтвердил, что «Зенит» предложил игроку новый контракт.
Всё что должно было случится, случилось. Зенит просто обязан был сделать это предложение по Ракицкому . Потому как это единственное и пожалуй самое главное звено в защитных редутах Зенита,
а также лучшим проводником между защитой и нападением . Я думаю что лучше него никто не делает такие точные и качественные передачи от своей штрафной на сторону соперников , где атакующие игроки Зенита уже бывают готовы к быстрому завершению , тем самым отрезая большую часть команды соперников от происходящего на поле действий . А также его штрафные удары , его самоотдача на поле которой может позавидовать многие молодые игроки, ну и конечно же его лидерские качества, когда в трудную минуту он заставляет завестись всё команду и гонит её вперёд. Не зря же ему доверяют и капитанскую повязку. Я думаю что он точно ещё года два может попылить на поле и даже проявить себя как играющий тренер , хуже от этого точно не будет. Будем делать посмотреть, лишь бы его агент не перемудрил с контрактом , а сам Ракицкий думаю находится в Зените в самых комфортных для себя условиях, и уж переход в другой клуб ему точно не нужен. Моё субъективное мнение . Всем Добра !!!
makkie
makkie
сегодня в 14:09
Ярик хочет больше денег от Зенита.
Платите или уйдет в другой клуб, оставив Зенит с одним Ловреном ))
RamonCSKA
RamonCSKA ответ mihaluch (раскрыть)
сегодня в 14:05
Может он запросил космическую сумму, понятное дело он нужен
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:59
Где они найдут на эту позицию лучше?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:59
Его обязательно надо продлевать...
1 984
1 984
сегодня в 13:55
Надо договариваться.
Cat01
Cat01
сегодня в 13:41
Будет в составе
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