Агент Ракицкого подтвердил, что «Зенит» предложил игроку новый контракт.

Агент Максим Дудченко, представляющий интересы защитника «Зенита» , высказался о ситуации с контрактом своего клиента. Соглашение 32-летнего украинца с петербуржцами истекает этим летом. Сообщалось, что «Зенит» предложил ему новый контракт.

Мы действительно получили предложение от «Зенита» о продлении контракта.

Какой приоритет у Ярослава — остаться в «Зените» или уйти в другую команду? Все зависит от того, договоримся ли мы по условиям или нет. На данный момент этого не получается сделать. Есть ли у Ярослава уже другие предложения на руках? Да, есть.