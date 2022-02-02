Агент Ракицкого подтвердил, что «Зенит» предложил игроку новый контракт.

Агент Максим Дудченко, представляющий интересы защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого, высказался о ситуации с контрактом своего клиента. Соглашение 32-летнего украинца с петербуржцами истекает этим летом. Сообщалось, что «Зенит» предложил ему новый контракт.
Мы действительно получили предложение от «Зенита» о продлении контракта.
Какой приоритет у Ярослава — остаться в «Зените» или уйти в другую команду? Все зависит от того, договоримся ли мы по условиям или нет. На данный момент этого не получается сделать. Есть ли у Ярослава уже другие предложения на руках? Да, есть.
Всё что должно было случится, случилось. Зенит просто обязан был сделать это предложение по Ракицкому . Потому как это единственное и пожалуй самое главное звено в защитных редутах Зенита,
а также лучшим проводником между защитой и нападением . Я думаю что лучше него никто не делает такие точные и качественные передачи от своей штрафной на сторону соперников , где атакующие игроки Зенита уже бывают готовы к быстрому завершению , тем самым отрезая большую часть команды соперников от происходящего на поле действий . А также его штрафные удары , его самоотдача на поле которой может позавидовать многие молодые игроки, ну и конечно же его лидерские качества, когда в трудную минуту он заставляет завестись всё команду и гонит её вперёд. Не зря же ему доверяют и капитанскую повязку. Я думаю что он точно ещё года два может попылить на поле и даже проявить себя как играющий тренер , хуже от этого точно не будет. Будем делать посмотреть, лишь бы его агент не перемудрил с контрактом , а сам Ракицкий думаю находится в Зените в самых комфортных для себя условиях, и уж переход в другой клуб ему точно не нужен. Моё субъективное мнение . Всем Добра !!!
Всё что должно было случится, случилось. Зенит просто обязан был сделать это предложение по Ракицкому . Потому как это единственное и пожалуй самое главное звено в защитных редутах Зенита,
а также лучшим проводником между защитой и нападением . Я думаю что лучше него никто не делает такие точные и качественные передачи от своей штрафной на сторону соперников , где атакующие игроки Зенита уже бывают готовы к быстрому завершению , тем самым отрезая большую часть команды соперников от происходящего на поле действий . А также его штрафные удары , его самоотдача на поле которой может позавидовать многие молодые игроки, ну и конечно же его лидерские качества, когда в трудную минуту он заставляет завестись всё команду и гонит её вперёд. Не зря же ему доверяют и капитанскую повязку. Я думаю что он точно ещё года два может попылить на поле и даже проявить себя как играющий тренер , хуже от этого точно не будет. Будем делать посмотреть, лишь бы его агент не перемудрил с контрактом , а сам Ракицкий думаю находится в Зените в самых комфортных для себя условиях, и уж переход в другой клуб ему точно не нужен. Моё субъективное мнение . Всем Добра !!!