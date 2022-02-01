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Лапорта прокомментировал решение Дембеле остаться в «Барселоне» до лета

сегодня, 15:29

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос касательно ситуации с вингером Усманом Дембеле. Каталонский клуб не продал игрока этой зимой, поэтому он останется в команде до лета.

Мы предлагали ему продление соглашения, предложение было очень хорошим. Он отклонил его и попросил больше. Ситуация зашла в тупик, его агент занял позицию, однако ничего не сообщал. Мы сделали все возможное.

У него было два хороших предложения от других клубов. Мы очень удивлены, что он их отклонил. Последнее предложение было из Англии, он отказался и предпочел остаться в «Барсе» до конца сезона.

Это не пойдет на пользу ни ему самому, ни клубу. Трудно понять подобное. Хави должен думать и о следующем сезоне.

Мы полагаем, что у Дембеле есть договоренность с другой командой. Будем работать в интересах клуба.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может расторгнуть контракт с Дембеле.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 16:16
Надо сослать его в Барсу Б. Пусть в третьей лиге побегает.
KnowSoccer
KnowSoccer
сегодня в 16:05
Надо таких наказывать. В дубль и следить за соблюдением контракта - чтобы не опаздывал, не нарушал режим и тд. За малейшую провинность - серьезные санкции. А то он за Барсу готов играть только за мешки. И к другим не идет. Видимо, футбол надоел.
sash71
sash71
сегодня в 16:00
Если Дембеле думает, что у него в другом клубе будет лучше чем Барселоне то он глубоко ошибается. Агент намутил в адрес своего клиента больше негатива чем позитива. Теперь на Усмана смотрят как на капризного мальчика со сверх завышенным чувством собственного эго. Не думаю, что другие клубы сделают предложение для него в разы лучше озвученного Лапортой. Человек всегда куёт собственное счастье своими руками.
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 15:42
Так бывает.
shlomo
shlomo
сегодня в 15:37
Да уж.... не плохие у него юристы и агент... не убиваемый...
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