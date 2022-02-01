Лапорта прокомментировал решение Дембеле остаться в «Барселоне» до лета

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос касательно ситуации с вингером . Каталонский клуб не продал игрока этой зимой, поэтому он останется в команде до лета.

Мы предлагали ему продление соглашения, предложение было очень хорошим. Он отклонил его и попросил больше. Ситуация зашла в тупик, его агент занял позицию, однако ничего не сообщал. Мы сделали все возможное.

У него было два хороших предложения от других клубов. Мы очень удивлены, что он их отклонил. Последнее предложение было из Англии, он отказался и предпочел остаться в «Барсе» до конца сезона.

Это не пойдет на пользу ни ему самому, ни клубу. Трудно понять подобное. Хави должен думать и о следующем сезоне.

Мы полагаем, что у Дембеле есть договоренность с другой командой. Будем работать в интересах клуба.