Рианчо: «На 80% уверен, что Россия пройдёт Польшу»

Бывший тренер «Спартака» поделился ожиданиями от стыкового матча отбора на ЧМ -2022 между сборными России и Польши.

Какой бы тренер ни возглавлял сборную Польши, с ней никому не будет просто, это мощный соперник. Но сейчас у России отличные шансы на победу, я вижу, что команда эволюционирует под руководством Валерия Карпина. Однако с поляками им нужно действовать очень осторожно, второго матча не будет и важно не наделать ошибок. Если вы спросите меня о прогнозе, я на 80 процентов уверен в том, что именно Россия пройдет дальше. У вас есть все для этого.

Как остановить Левандовски? Роберт — топ-игрок. Да что там, он сейчас номер один. Но сборная Польши — это не только Левандовски. Они сильны командной игрой. Там довольно много молодых ребят, которые могут доставить проблемы любому сопернику.

Может ли Карпин возглавить европейский топ-клуб в будущем? Карпин — сильный тренер. Я наблюдал за тем, как он проявлял себя в «Ростове», и могу сказать, что Валерий проделал хорошую работу и в плане тактических занятий, и в плане построения всей структуры. В принципе, он вполне мог бы работать в Европе. Универсальный специалист, ему подошли бы чемпионаты Испании, Германии, Италии или Португалии. Он мог бы достичь успехов и с российским клубом.