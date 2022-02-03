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Рианчо: «На 80% уверен, что Россия пройдёт Польшу»

сегодня, 19:18
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ПольшаПольша24.03.2022 в 22:00 Не начался

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился ожиданиями от стыкового матча отбора на ЧМ-2022 между сборными России и Польши.

Какой бы тренер ни возглавлял сборную Польши, с ней никому не будет просто, это мощный соперник. Но сейчас у России отличные шансы на победу, я вижу, что команда эволюционирует под руководством Валерия Карпина. Однако с поляками им нужно действовать очень осторожно, второго матча не будет и важно не наделать ошибок. Если вы спросите меня о прогнозе, я на 80 процентов уверен в том, что именно Россия пройдет дальше. У вас есть все для этого.

Как остановить Левандовски? Роберт — топ-игрок. Да что там, он сейчас номер один. Но сборная Польши — это не только Левандовски. Они сильны командной игрой. Там довольно много молодых ребят, которые могут доставить проблемы любому сопернику.

Может ли Карпин возглавить европейский топ-клуб в будущем? Карпин — сильный тренер. Я наблюдал за тем, как он проявлял себя в «Ростове», и могу сказать, что Валерий проделал хорошую работу и в плане тактических занятий, и в плане построения всей структуры. В принципе, он вполне мог бы работать в Европе. Универсальный специалист, ему подошли бы чемпионаты Испании, Германии, Италии или Португалии. Он мог бы достичь успехов и с российским клубом.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 20:12
Хуже нет когда так уверенно утверждают и обнадеживают команду на 80 процентов успеха. В головы некоторым игрокам и тренерскому штабу, может закрасться самоуверенность, расслабленность, ложное чувство выполненной работы. А этого допускать категорически нельзя, чтобы попасть на чемпионат мира нужно меньше слушать, а работать над своими ошибками, изучать хорошо своего соперника по матчу. Да от ошибок никто не застрахован, но то что случилось с Кудряшовым за считанные минуты в конце матча против Хорватии, которые стоили команде прямого выхода на чемпионат мира, такого больше допускать нельзя. Теперь вместо каких-то минут ослабленной концентрацией в игре, приходится в лучшем случае провести два полноценных матча. Но в любом случаи нужно готовиться и не обращать внимания на все прогнозы, продолжать разбирать своих соперников по стыковым матчам, чтобы добиться максимального положительного результата со сборной командой. Удачи
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 19:59
Победим 4-1!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 19:39
Нет сомнений !
Cat01
Cat01
сегодня в 19:30
Слишком большой процент???
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 19:27
Либо пройдут, либо не пройдут.
sghxv7j4uzxu
sghxv7j4uzxu
сегодня в 19:27
А попасть на ЧМ?
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 19:19
Нам одно говорит ,полякам другое,смотря кто спрашивает
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