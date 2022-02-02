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Медина — о голе: «Мяч пришёл ко мне, было несложно переправить его в сетку»

вчера, 23:32
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб ВиборгВиборгМатч завершен

Полузащитник московского ЦСКА Хесус Медина прокомментировал забитый мяч в товарищеском поединке с датским «Виборгом» (3:2).

Для меня это первый матч в году, и я очень доволен, потому что мы показали хороший футбол, неплохо взаимодействовали, много владели мячом. Команда полностью заслужила голы, которые забила. Теперь надо продолжать в том же духе, улучшать игру дальше. Да, гол был простым. Я часто нахожусь в штрафной в подобных эпизодах, мяч пришёл ко мне, было несложно переправить его в сетку.

По тренировкам быстро становится видно, какие у кого сильные стороны, какого манёвра от кого ожидать. Каждый день на поле я узнаю много нового о ребятах. Реплики наставника, разговоры с ним тоже помогают. Так что взаимопонимание улучшается.

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STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:13
С почином так сказать
Дмитрий 218 Б
Дмитрий 218 Б
вчера в 23:44
нормально
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