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Семак прокомментировал слухи об интересе «Зенита» к Сафонову

вчера, 14:51

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос касательно слухов об интересе клуба к вратарю «Краснодара» Матвею Сафонову.

Не знаю, у кого появилась такая новость. Я не слышал.

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Все комментарии
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 23:10
А не так то, что в европе из клуба в клуб бегают в основном гастарбайтеры! Рамос, Кьеллини, Альварес, Буффон, Де Росси, Рауль, Йерро и многие другие не бегали по клубам и болельщики их помнят и уважают!!!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:52
Если нет,то да.Трава.которую жрёт с некоторых пор Семак,растёт бесшумно.
pomor45
pomor45
вчера в 19:40
Читает всю эту лабуду Сафонов и удивляется такому количеству людей, которые знают, что ему лучше. Голова кругом идёт.
particular
particular
вчера в 19:26
Тренер - так себе, да и комментатор - не блеск... Несведущий...
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 19:06
А разве Семак в Зените что то решает?!
нечитайло
нечитайло
вчера в 17:59
Удивительный человек
Хиромант
Хиромант
вчера в 17:55
- Есть старая русская поговорка: "Хочешь жить - умей вертеться."

- В "хвалёной" Европе все, даже самые высокооплачиваемые футболисты (Месси, Рональдо и др.) меняют клубы. И все говорят: "О! Это справедливо! Человек ищет где лучше! Это его право!" - Согласен. Примем это за аксиому.

- Но когда в РПЛ начинаются переходы из клуба в клуб - из уст блогеров и "болельщиков" льются тонны "грязи": Так нельзя, так нечестно, скупают всех лучших, эти вообще предатели, и т.д., и т.п.

- Ну и чем же переходы в клубах РПЛ противоречат переходам в клубах Европы? Что не так, ребята?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:42
Слухи распускают,а потом начинают обсуждать.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 17:32
А Семак это кто ?
Алексей Филин
Алексей Филин
вчера в 17:29
Галицкий прямым тектстом говорит,что воспитанников в рпл не отпускает,только за бугор.Да и самому Сафонову лучше в Краснодаре или за бугор.Зенит это тупиковая ветвь.
Дмитрий 218 Б
Дмитрий 218 Б
вчера в 17:28
если сафонов хочет убить карьеру то вперед.
4RT
4RT
вчера в 17:24
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 17:24
Зачем Сафонову идти в Зенит? С Краснодаром у него перспектив не меньше, тем более он воспитанник клуба.
dok66
dok66
вчера в 17:15
Дыма без огня не бывает . Что-то Семак не договаривает .
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 16:57
Что его спрашивать,он там ни чего не решает
ermak6848
ermak6848
вчера в 16:19
Купят - если устроит администрацию клуба
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 15:57
Да Семаку этот Зенит до лампочки, для него главное со свечкой в церкв постоять !
kasyak7
kasyak7
вчера в 15:44
Семак вообще ситуацией не владеет,как всегда ничего не знает
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:43
Да и если и знал, не сказал бы.
lotsman
lotsman
вчера в 15:36
Новость эту раскрутили журналисты.
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
вчера в 15:34
Самый титулованный россиянин в ЕК это Дима Аленичев, ЛЧ и кубок УЕФА, но на это нужно и огромное желание и еще много удачи. Если Матвею постараться повторить такой подвиг то нужно уезжать за бугор.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 15:30
Мне тоже показалась странной эта новость, у Сафонова в Краснодаре всё замечательно.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:30
Семак уже давно в клубе....
Пора начинать сообщать ему о новостях селекции...

А то вскоре придёт на тренировку и будет бегать за игроками спрашивая "А ты кто?"
Cat01
Cat01
вчера в 15:28
Может темнит?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:27
Говорит и не краснеет.
sv_1969
sv_1969 ответ протон (раскрыть)
вчера в 15:23
При всем уважении болтовня это про гегемона!
Какие титулы???(((
Поэтому с профессиональной точки зрения, для Сафонова переход в Зенит был бы большим шагом вперёд. А это простите бред!Чему может научить Семак? Играть и занимать в ЛЧ 3-4 места! Надеюсь Быки и сами в ЛЧ попадут!Если хочет в европу то надо оставаться и оттуда уходить!Галицкий отпустит! А эти потом сгноят в Зените((
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:22
Семак все новости на соккер узнаёт!
санек002
санек002 ответ протон (раскрыть)
вчера в 15:21
как говорится -без меня меня женили!это я про сафонова
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:19
Значит уже ведутся переговоры.
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:10
Если Сафонов перейдет в Зенит, то переход в один из клубов ТОП чемпионатов ему будет закрыт....т.к Зенит не захочет отдавать отличного вратаря, тем самым заводя себя в очередной тупик - поиск добротного вратаря и при этом желательно с паспортом РФ...
Переход Сафонова в Зенит даст игроку скорее всего звание чемпиона РПЛ, постоянное "УЧАСТИЕ" в ЕК и хороший контракт.....
Краснодар может выручить большие деньги за Матвея и найти вратаря с паспортом РФ, но немного менее сильного относительно Сафонова....можно взять к примеру Митрюшкина или рискнуть и взять Максименко.....
В плюсе от данного трансфера так же будет и сам Зенит....получит сильного по Российским меркам вратаря да еще и в самом расцвете сил....поглядим что будет дальше....
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