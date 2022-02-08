Семак прокомментировал слухи об интересе «Зенита» к Сафонову

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос касательно слухов об интересе клуба к вратарю «Краснодара» Матвею Сафонову.
Не знаю, у кого появилась такая новость. Я не слышал.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос касательно слухов об интересе клуба к вратарю «Краснодара» Матвею Сафонову.
Не знаю, у кого появилась такая новость. Я не слышал.
Что касается "Галицкий не отпустит и за 50 миллионов", то это большое лукавство...Нужно понимать, что решающим тут будет желание игрока. Если футболист сам хочет куда то уйти, то его лучше отпустить...потому как он может просто перестать играть и вы будете ему платить огромную зарплату просто так. Если Сафонов, к примеру, об этом скажет Галицкому...думаю тот не настолько глуп что бы проявлять абсолютно бессмысленную и глупую принципиальность...
Спросите Сафонова чего хочет он...всё остальное - болтовня!
Что касается "Галицкий не отпустит и за 50 миллионов", то это большое лукавство...Нужно понимать, что решающим тут будет желание игрока. Если футболист сам хочет куда то уйти, то его лучше отпустить...потому как он может просто перестать играть и вы будете ему платить огромную зарплату просто так. Если Сафонов, к примеру, об этом скажет Галицкому...думаю тот не настолько глуп что бы проявлять абсолютно бессмысленную и глупую принципиальность...
Спросите Сафонова чего хочет он...всё остальное - болтовня!
Переход Сафонова в Зенит даст игроку скорее всего звание чемпиона РПЛ, постоянное "УЧАСТИЕ" в ЕК и хороший контракт.....
Краснодар может выручить большие деньги за Матвея и найти вратаря с паспортом РФ, но немного менее сильного относительно Сафонова....можно взять к примеру Митрюшкина или рискнуть и взять Максименко.....
В плюсе от данного трансфера так же будет и сам Зенит....получит сильного по Российским меркам вратаря да еще и в самом расцвете сил....поглядим что будет дальше....
Переход Сафонова в Зенит даст игроку скорее всего звание чемпиона РПЛ, постоянное "УЧАСТИЕ" в ЕК и хороший контракт.....
Краснодар может выручить большие деньги за Матвея и найти вратаря с паспортом РФ, но немного менее сильного относительно Сафонова....можно взять к примеру Митрюшкина или рискнуть и взять Максименко.....
В плюсе от данного трансфера так же будет и сам Зенит....получит сильного по Российским меркам вратаря да еще и в самом расцвете сил....поглядим что будет дальше....