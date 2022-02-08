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Бывший защитник «Динамо» Морозов близок к переходу в словенский «Целе»

вчера, 10:47

Бывший защитник «Динамо» Григорий Морозов может перебраться в чемпионат Словении.

По информации источника, 27-летний футболист близок к переходу в «Целе». Переговоры вошли в решающую стадию, трансфер будет оформлен в ближайшие дни.

Морозов и «Динамо» расторгли контракт 6 февраля.

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баск
баск
вчера в 13:30, ред.
Повезло парню, и слава богу)
Только бы ещё и это не профукал..

В Целе сейчас трудится спортдиром Геннадий Голубин- известный в системе
Динамо футбольный функционер.
Он, очевидно, Гришку и пригласил.

Приятная полудеревенская страна с доброжелательными людьми, вкусной кухней и потрясными природными пейзажами.
Хотя её футбольная вышка и далека от лучших образцов континента, но все же
это не российский втордив..

Пару лет назад Целе был чемпионом Словении и немножко поиграл в ЕК.
Сейчас сильно съехал, в этом сезоне скорее придётся побороться за выживание, что от Морозова и потребуется.
Возобновление сезона уже на носу, Целе играет дома 12-го числа.

Успехов Гришке и его новому клубу, буду держать за них кулаки)

ЗЫ.
Ежели вдруг кому интересно как пример тесноты мира, сын Геннадия Голубина-
Фараон (Глеб Голубин, известный российский рэпер)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:19
Там наверное и закончит!
ОПС
ОПС
вчера в 11:37
Ну и хорошо, пусть играет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:28
Это конец карьеры...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:21
Там играть попроще, чем в России.
Давайте думать
Давайте думать
вчера в 10:58
27 лет, можно про него и забыть, лучше играть не будет.
Loko57
Loko57
вчера в 10:55
Не велика важность. Пусть идет
lotsman
lotsman
вчера в 10:52
Хоть и не большая, но Европа.))
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