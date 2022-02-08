Бывший защитник «Динамо» Морозов близок к переходу в словенский «Целе»

Бывший защитник «Динамо» Григорий Морозов может перебраться в чемпионат Словении.
По информации источника, 27-летний футболист близок к переходу в «Целе». Переговоры вошли в решающую стадию, трансфер будет оформлен в ближайшие дни.
Морозов и «Динамо» расторгли контракт 6 февраля.
Только бы ещё и это не профукал..
В Целе сейчас трудится спортдиром Геннадий Голубин- известный в системе
Динамо футбольный функционер.
Он, очевидно, Гришку и пригласил.
Приятная полудеревенская страна с доброжелательными людьми, вкусной кухней и потрясными природными пейзажами.
Хотя её футбольная вышка и далека от лучших образцов континента, но все же
это не российский втордив..
Пару лет назад Целе был чемпионом Словении и немножко поиграл в ЕК.
Сейчас сильно съехал, в этом сезоне скорее придётся побороться за выживание, что от Морозова и потребуется.
Возобновление сезона уже на носу, Целе играет дома 12-го числа.
Успехов Гришке и его новому клубу, буду держать за них кулаки)
ЗЫ.
Ежели вдруг кому интересно как пример тесноты мира, сын Геннадия Голубина-
Фараон (Глеб Голубин, известный российский рэпер)
Только бы ещё и это не профукал..
В Целе сейчас трудится спортдиром Геннадий Голубин- известный в системе
Динамо футбольный функционер.
Он, очевидно, Гришку и пригласил.
Приятная полудеревенская страна с доброжелательными людьми, вкусной кухней и потрясными природными пейзажами.
Хотя её футбольная вышка и далека от лучших образцов континента, но все же
это не российский втордив..
Пару лет назад Целе был чемпионом Словении и немножко поиграл в ЕК.
Сейчас сильно съехал, в этом сезоне скорее придётся побороться за выживание, что от Морозова и потребуется.
Возобновление сезона уже на носу, Целе играет дома 12-го числа.
Успехов Гришке и его новому клубу, буду держать за них кулаки)
ЗЫ.
Ежели вдруг кому интересно как пример тесноты мира, сын Геннадия Голубина-
Фараон (Глеб Голубин, известный российский рэпер)