Бывший защитник «Динамо» Морозов близок к переходу в словенский «Целе»

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вчера, 10:47

Бывший защитник «Динамо» может перебраться в чемпионат Словении.

По информации источника, 27-летний футболист близок к переходу в «Целе». Переговоры вошли в решающую стадию, трансфер будет оформлен в ближайшие дни.

Морозов и «Динамо» расторгли контракт 6 февраля.