Яровинский: «Ни летом, ни зимой предложений по Хвиче у „Рубина“ не было»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал, что клуб не получал предложений по 20-летнему грузинскому полузащитнику Хвиче Кварацхелии в прошлые трансферные окна.
Почему так и не ушёл Кварацхелия? Потому что этот интерес не сформировался в предложение. Это был более или менее осознанный интерес, но не более. Проблема с Хвичей больше связана с прессой.
В СМИ расписывалось гораздо больше, чем происходило в реальности. Это очень негативно сказалось на всём. Количество слухов, звонков, непонятных движений вокруг Хвичи, которые абсолютно ни на чём не были основаны, ничего хорошего не дали. Если бы предложение реально было, мы бы его отпустили. Но летом у «Рубина» были официальные предложения только по двум футболистам — Карлу Старфельту и Денису Макарову. Один сейчас в «Селтике», другой — в «Динамо». А по Хвиче ни летом, ни зимой официальных предложений не было. Единственное — в конце летнего окна в «Рубин» пришла официальная бумага об интересе. Но до финального предложения не дошло.
Также Яровинский прокомментировал переход нападающего Ивана Игнатьева в «Крылья Советов» на правах аренды.
А как всё начиналось, приехал в Локо в аренду сделал себе рекламу, а потом понеслось. С Локо требовали крупную сумму, пугая европейскими топами. После отказа Локо они с агентом кинули клуб которому принадлежал Хвича «Рустави», разорвали контракт и заключили почему то с Рубином, а не с суперклубами из Европы. Сейчас агент старается, запускает множество слухов, но результата нет, никто из даже средних клубов им не интересуется.
Хвича хороший футболист и может если остался бы в Локо, то всё пошло в другом направлении, он бы развивался, а не деградировал. Хвича сам отказался от рекламы в еврокубках от ЛЧ в пользу денег.
Хвича и агент любят деньги здесь и сейчас не думая о будущем и кому он такой нужен?
А как всё начиналось, приехал в Локо в аренду сделал себе рекламу, а потом понеслось. С Локо требовали крупную сумму, пугая европейскими топами. После отказа Локо они с агентом кинули клуб которому принадлежал Хвича «Рустави», разорвали контракт и заключили почему то с Рубином, а не с суперклубами из Европы. Сейчас агент старается, запускает множество слухов, но результата нет, никто из даже средних клубов им не интересуется.
Хвича хороший футболист и может если остался бы в Локо, то всё пошло в другом направлении, он бы развивался, а не деградировал. Хвича сам отказался от рекламы в еврокубках от ЛЧ в пользу денег.
Хвича и агент любят деньги здесь и сейчас не думая о будущем и кому он такой нужен?
А еще радикально опозорились в Европе.
Всегда говорил, Слуцкий - хороший человек, но это не профессия. В ЦСКА был "голосом Гинера", из "Халла" его быстро выперли, из "Витесс" сам сбежал при первой проблеме, в "Рубине" очень слаб...
Слуцкий разве что выгоден, что по указке владельца клуба хоть арию будет петь или гопака танцевать, Идеально мягкий и послушный. Но это не совсем то, что нужно в "Рубине".
А еще радикально опозорились в Европе.
Всегда говорил, Слуцкий - хороший человек, но это не профессия. В ЦСКА был "голосом Гинера", из "Халла" его быстро выперли, из "Витесс" сам сбежал при первой проблеме, в "Рубине" очень слаб...
Слуцкий разве что выгоден, что по указке владельца клуба хоть арию будет петь или гопака танцевать, Идеально мягкий и послушный. Но это не совсем то, что нужно в "Рубине".