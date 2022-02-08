Яровинский: «Ни летом, ни зимой предложений по Хвиче у „Рубина“ не было»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал, что клуб не получал предложений по 20-летнему грузинскому полузащитнику в прошлые трансферные окна.

Почему так и не ушёл Кварацхелия? Потому что этот интерес не сформировался в предложение. Это был более или менее осознанный интерес, но не более. Проблема с Хвичей больше связана с прессой.