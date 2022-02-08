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Яровинский: «Ни летом, ни зимой предложений по Хвиче у „Рубина“ не было»

вчера, 08:09

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал, что клуб не получал предложений по 20-летнему грузинскому полузащитнику Хвиче Кварацхелии в прошлые трансферные окна.

Почему так и не ушёл Кварацхелия? Потому что этот интерес не сформировался в предложение. Это был более или менее осознанный интерес, но не более. Проблема с Хвичей больше связана с прессой.

В СМИ расписывалось гораздо больше, чем происходило в реальности. Это очень негативно сказалось на всём. Количество слухов, звонков, непонятных движений вокруг Хвичи, которые абсолютно ни на чём не были основаны, ничего хорошего не дали. Если бы предложение реально было, мы бы его отпустили. Но летом у «Рубина» были официальные предложения только по двум футболистам — Карлу Старфельту и Денису Макарову. Один сейчас в «Селтике», другой — в «Динамо». А по Хвиче ни летом, ни зимой официальных предложений не было. Единственное — в конце летнего окна в «Рубин» пришла официальная бумага об интересе. Но до финального предложения не дошло.

Также Яровинский прокомментировал переход нападающего Ивана Игнатьева в «Крылья Советов» на правах аренды.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 13:44
Просто у него же наверняка в мыслях Эвертоны, Тоттенхэмы, Боруссии, Севильи и тд. А его уровень сейчас - рядом с Чаловым за Базель, и то с натяжкой. И плавными ступеньками к уровню (в первую очередь интеллектуальным составляющим при принятии решений на поле) европейского футбола подниматься. Уж Азмуна еле еле сбагрили, 2.5 года все продать не могли, хотя у него со сборной всегда все было гуд, в еврокубках он никогда не терялся, и был лучшим бомбардиром нашего болота, если бы Дзюба тамбовам по 27 голов не забивал в последних турах.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:43
Всё, закончился тот Хвича.
hаrut
hаrut
вчера в 11:34
ну нет так и нет
Давайте думать
Давайте думать
вчера в 11:06
Напомните ( может что путаю?) А не папаша ли хвалил сынка и с брезгливастью отзывался о РПЛ?
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 10:46
Значит агент врал.
ДСА
ДСА
вчера в 09:55
Плохо агент работает.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 09:30, ред.
"Рубин" вообще пока что больше медиа-проектом кажется, чем зрелым клубом. И имхо зря взяли Слуцкого, он хорошо рэп читает под картинки с "великими людьми Татарстана" Миннихановым и Шаймиевым, а команда ниже "Ахмата" и "Крыльев", при том, что по трансфермаркту дороже в 3.5 раза обоих по составу (да и в любом случае у него лучше состав).

А еще радикально опозорились в Европе.

Всегда говорил, Слуцкий - хороший человек, но это не профессия. В ЦСКА был "голосом Гинера", из "Халла" его быстро выперли, из "Витесс" сам сбежал при первой проблеме, в "Рубине" очень слаб...

Слуцкий разве что выгоден, что по указке владельца клуба хоть арию будет петь или гопака танцевать, Идеально мягкий и послушный. Но это не совсем то, что нужно в "Рубине".
Smoke Some Weed
Smoke Some Weed
вчера в 09:18, ред.
Уйдет так же как и азмун за пару лямов
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:16
СИИ любят приврать!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 09:09
Судя по игре в первой части сезона у Хвичи пик прошёл.
as4nn3773ct5
as4nn3773ct5
вчера в 08:40
Подсдал он в последнее время
57158
57158
вчера в 08:37
игрочишка -ниочем...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 08:34
Хвича хороший футболист, но не более того. Но самая больная тема Хвичи это нестабильность, может хорошо сыграть пару матчей, а потом на несколько матчей пропасть. И эпическая фраза после нескольких матчей "А был ли Хвича?".
А как всё начиналось, приехал в Локо в аренду сделал себе рекламу, а потом понеслось. С Локо требовали крупную сумму, пугая европейскими топами. После отказа Локо они с агентом кинули клуб которому принадлежал Хвича «Рустави», разорвали контракт и заключили почему то с Рубином, а не с суперклубами из Европы. Сейчас агент старается, запускает множество слухов, но результата нет, никто из даже средних клубов им не интересуется.
Хвича хороший футболист и может если остался бы в Локо, то всё пошло в другом направлении, он бы развивался, а не деградировал. Хвича сам отказался от рекламы в еврокубках от ЛЧ в пользу денег.
Хвича и агент любят деньги здесь и сейчас не думая о будущем и кому он такой нужен?
ОПС
ОПС
вчера в 08:32
Значит так оно и было.
mihaluch
mihaluch
вчера в 08:26
Хвича играет однообразно.
beefs
beefs
вчера в 08:25
вот и вся история, так что СМИ сильно преувеличивают...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:17
Оказывается, не такой уж он и востребованный...
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 08:16
У меня одного такое впечатление, что Хвича сдувается, не похож на самого себя когда только появился в нашем чемпионате? В голову приходит аналогия с Федей Чаловым.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 08:12
И не будет.
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