«Зенит» планирует подписать нового вратаря из-за травмы Крицюка

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вчера, 14:15

«Зенит» может приобрести нового вратаря до закрытия трансферного окна в России.

«Это связано со сложностями в восстановлении Станислава Крицюка. Голкипер до сих пор не может работать с командой и занимается только в зале. В „Зените“ рассчитывают на его возвращение к марту, однако врачи не дают точных прогнозов по возвращению игрока в строй.

Из-за этого „Зенит“ остался с двумя вратарями – Михаилом Кержаковым и Даниилом Одоевским. Клуб рассматривает возможность усиления данной позиции. Возможно, речь пойдет об аренде одного из опытных голкиперов до конца сезона», - сообщает источник.