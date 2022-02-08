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«Зенит» планирует подписать нового вратаря из-за травмы Крицюка

вчера, 14:15

«Зенит» может приобрести нового вратаря до закрытия трансферного окна в России.

«Это связано со сложностями в восстановлении Станислава Крицюка. Голкипер до сих пор не может работать с командой и занимается только в зале. В „Зените“ рассчитывают на его возвращение к марту, однако врачи не дают точных прогнозов по возвращению игрока в строй.

Из-за этого „Зенит“ остался с двумя вратарями – Михаилом Кержаковым и Даниилом Одоевским. Клуб рассматривает возможность усиления данной позиции. Возможно, речь пойдет об аренде одного из опытных голкиперов до конца сезона», - сообщает источник.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
вчера в 18:10
Впору новоявленному герою труда в рамку вставать....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:59
Jeck Denielse 23 / 392сегодня в 15:18, ред.
ANATOLY KANDAUROV

Лунёв игрок Байера...
А сколько вратарей ушло из ЦСКА в топ-5 за последние 148 лет ???
Поправлю. Лунев твердый лавочник Байера без каких либо перспектив. Вратарская школа ЦСКА - лучшая в стране. Доказательства. Акинфеев - лучший вратарь РПЛ в 21 веке. В РПЛ играют выпускники вратарской школы ЦСКА - Помазун, Джанаев, Нигматуллин, Шамов. Долго мучился, вспоминая последнего приличного вратаря из питерской школы. Наконец вспомнил бизнесмен Малафеев. И все!!!
Байкал-38.
Байкал-38. ответ протон (раскрыть)
вчера в 16:06
Ну Сафонова они вряд ли подпишут. Краснодар команда с амбициями и сейчас отдавать по сути единственного вратаря в команде это сумасшествие. Ломаев и Лантратов это тоже не вариант. Ну во первых они неопытные вратари и 100% будут сменщиками Кержакова. Выставлять их против Бетиса это как стрелять себе в голову и надеяться, что будет осечка. Возможно Зенит всё таки попытается купить за очень большие деньги Сафонова (это единственное, что может заставить Галицкого дать слабину) или попробует купить Хайкина. Зарубежных вратарей я не рассматриваю, так как вратарь и защитники не смогут нормально общаться из-за языкового барьера.
Ну или подберут на время сбитого лётчика, но опытного.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:26
Чем же Керж не устраивает очень даже опытный.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 15:21
В идеале.....у Бетиса...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 15:19
С "Бетисом" хороший вратарь очень даже понадобится. Только кого и у кого отожмут?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:18, ред.
ANATOLY KANDAUROV

Лунёв игрок Байера...
А сколько вратарей ушло из ЦСКА в топ-5 за последние 148 лет ???
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ beefs (раскрыть)
вчера в 14:52
Дополню. Забирать хороших вратарей ( Сафонова) и превращать их в Ладыгина и Лунева. ((бывших вратарей сб. России)
прохожий.
прохожий.
вчера в 14:51
Краснодар Сафонова не отпустит в Зенит. Они его для Европы готовят. Конечно парень может повестись на огромное бабло, которое ему предложит Газпром, но для этого ему надо со скандалом уходить из Краснодара и разрывать контракт.Что отрицательно скажется на его реноме в будущем. Думаю у него нет мечты провести всю карьеру в Зените и РПЛ.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:38
Лантратова можно в аренду...
lotsman
lotsman
вчера в 14:30
Значит надо брать Сафонова.
drug01
drug01
вчера в 14:26
Не везёт с вратарями
beefs
beefs
вчера в 14:18
своих нужно выращивать, а не грабить другие клубы, отбираю лучших игроков, а затем еще жаловаться на отсутствие конкуренции...
протон
протон
вчера в 14:17
Надо было просто сразу сильного вратаря брать, а не Крицюка. Взяли затычку, теперь нужна затычка вместо затычки...
протон
протон
вчера в 14:17
Если и покупать вратаря, то закрывать вопрос окончательно, подписывая Сафонова. Полумеры в лице Ломаева или Лантратова - это тоже 50/50. Либо подписывать Сафонова, либо пытаться смотреть на Одоевского, другие варианты - вилами по воде.
Дали бы уже шанс молодняку. Не говорю, чтобы на постоянной основе ставить, но на пару официальных матчей ведь можно. Просто сразу станет понятно, если это условно «второй Бабурин», который смехотворные мячи пропускал
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:16
Не зря Сафонова охаживают
shlomo
shlomo
вчера в 14:16
Плохи дела.... сейчас хорошего будет найти сложно
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