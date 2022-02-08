«Зенит» планирует подписать нового вратаря из-за травмы Крицюка

«Зенит» может приобрести нового вратаря до закрытия трансферного окна в России.
«Это связано со сложностями в восстановлении Станислава Крицюка. Голкипер до сих пор не может работать с командой и занимается только в зале. В „Зените“ рассчитывают на его возвращение к марту, однако врачи не дают точных прогнозов по возвращению игрока в строй.
Из-за этого „Зенит“ остался с двумя вратарями – Михаилом Кержаковым и Даниилом Одоевским. Клуб рассматривает возможность усиления данной позиции. Возможно, речь пойдет об аренде одного из опытных голкиперов до конца сезона», - сообщает источник.
Дали бы уже шанс молодняку. Не говорю, чтобы на постоянной основе ставить, но на пару официальных матчей ведь можно. Просто сразу станет понятно, если это условно «второй Бабурин», который смехотворные мячи пропускал
Дали бы уже шанс молодняку. Не говорю, чтобы на постоянной основе ставить, но на пару официальных матчей ведь можно. Просто сразу станет понятно, если это условно «второй Бабурин», который смехотворные мячи пропускал