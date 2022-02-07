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Шавло: «Никто не знает, как может сложиться карьера Сафонова в „Зените“»

07 февраля 2022, 16:46

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло высказался о слухах, согласно которым голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов может перейти в «Зенит».

«Зенит» уже давно ищет голкипера после того, как ушел Лунев. Клуб хочет российского вратаря, поэтому выбирают Сафонова. Ему еще надо играть в «Краснодаре», потому что команда неплохо усилилась в это трансферное окно и во второй части еще поборется за призовые места.

Сейчас он стал более стабильным футболистом. Раньше выдавал великолепные сейвы, а потом сразу же пропускал мячи в ближний угол, между ног. Матвей стал более опытным и думаю, что он набрал форму и готов хорошо выступить во второй половине сезона, проявить свои лучшие качества в сборной России.

«Зенит» ослабляет конкурентов? Переход Сафонова в «Зенит» может стать большой потерей для «Краснодара», но в футболе есть команды доноры, а есть скупщики. Например, «Бавария», «Манчестер Сити» также покупают лучших футболистов, это нормальное явление. Не думаю, что «Зенит» таким образом ослабляет конкурентов. Они видят, что Сафонов сильный игрок и пригодится им в будущем, поэтому и покупают его. Бывают же такие случаи, когда клуб берет игрока за большие деньги, а потом футболист не показывает того уровня, который был раньше. Никто не знает, как сложится у Сафонова в «Зените».

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Все комментарии
Сергей Хостинский
Сергей Хостинский
вчера в 06:53
Сафонов четко в интервью дал понять , его все устраивает в Краснодаре и в Зенит не пойдет , если и уходить будет только за границу , это его слова , а то что Матвей не балабол это давно доказано.
У Сафонова стоит графа в контракте , его можно выкупить в любой момент за 50 млн евро, но только за границу . Хочет Зенит Матвея , договаривайся с зарубежным клубом , пусть выкупают , а потом выкупай у них и обойдется Сафонов очень дорого , врятли на это кто пойдет
sv_1969
sv_1969 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
07 февраля в 20:58
Приветствую! В Баварии эти игроки прогрессируют а в Зените - Соловьев и так далее))
pomor45
pomor45
07 февраля в 20:55
Рынок. Товар- Деньги- товар.
112910415
112910415
07 февраля в 19:59
не факт, что Сафонов обрадуется, а Галицкий одобрит !
Locomotive Breath
Locomotive Breath
07 февраля в 19:52
Галицкий покажет дулю с маком Зениту. Он это может себе позволить.)
Федор Паршунин
Федор Паршунин
07 февраля в 18:01
Не сравнивал бы с "Манчестер Сити", по составу основные конкуренты в АПЛ ничуть горожанам не уступают, скорее лидерство обусловлено моделью игры от Хосепа Гвардиолы, а вот "Бавария" и "Зенит" грешат трансферами, которыми убивают двух зайцев - усиливают свой состав и ослабляют конкурентную борьбу в чемпионате. И тут же об отличиях - "Бавария" с тем же успехом рвет соперников на международной арене, а от Семака мы получаем нытье об уровне доходов и составе, хотя сравнивая этот уровень с конкурентами, можно уверенно сказать, что бороться за зону плей-офф Лиги Чемпионов "Зенит" просто обязан и доходить до нее хотя бы один раз в два года. Но тут "Зениту" мешает как раз отсутствие той самой конкуренции в РПЛ.
beefs
beefs
07 февраля в 17:51
а мнение Краснодара что вообще не интересно?...
dadrail
dadrail
07 февраля в 17:45
Пока это разговор ни о чем
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
07 февраля в 17:29
Когда будет предметный разговор можно порассуждать а сейчас это называется сотрясать воздух.
lotsman
lotsman
07 февраля в 17:25
Кто то запустил слух, а обсуждений как о свершившимся.
mihaluch
mihaluch
07 февраля в 17:22
Сафонова упрямо сватают в Зенит.
4e8umpjhvbp5
4e8umpjhvbp5
07 февраля в 16:57
Тут он прав
Дoбрыня
Дoбрыня
07 февраля в 16:47
Чё раздувать слухи.... еще толком ничего не ясно
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