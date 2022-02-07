Шавло: «Никто не знает, как может сложиться карьера Сафонова в „Зените“»

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло высказался о слухах, согласно которым голкипер «Краснодара» может перейти в «Зенит».

«Зенит» уже давно ищет голкипера после того, как ушел Лунев. Клуб хочет российского вратаря, поэтому выбирают Сафонова. Ему еще надо играть в «Краснодаре», потому что команда неплохо усилилась в это трансферное окно и во второй части еще поборется за призовые места.

Сейчас он стал более стабильным футболистом. Раньше выдавал великолепные сейвы, а потом сразу же пропускал мячи в ближний угол, между ног. Матвей стал более опытным и думаю, что он набрал форму и готов хорошо выступить во второй половине сезона, проявить свои лучшие качества в сборной России.

«Зенит» ослабляет конкурентов? Переход Сафонова в «Зенит» может стать большой потерей для «Краснодара», но в футболе есть команды доноры, а есть скупщики. Например, «Бавария», «Манчестер Сити» также покупают лучших футболистов, это нормальное явление. Не думаю, что «Зенит» таким образом ослабляет конкурентов. Они видят, что Сафонов сильный игрок и пригодится им в будущем, поэтому и покупают его. Бывают же такие случаи, когда клуб берет игрока за большие деньги, а потом футболист не показывает того уровня, который был раньше. Никто не знает, как сложится у Сафонова в «Зените».