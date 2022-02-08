Радченко: «В будущем Хотулев может заиграть в основном составе „Зенита“»

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал слухи о потенциальной аренде защитника Данилы Хотулева в «Оренбург».
Давайте дождемся официального объявления, но для него это будет хороший вариант. У него будет возможность получать игровую практику, что важно для молодого футболиста. В прошлом сезоне на сборах он очень хорошо тренировался с главной командой. Сейчас ему важно играть, но пока он не получает того времени, которое ему требуется.
Способен ли Хотулев заиграть в основе «Зенита» в будущем? А почему нет то? Конечно способен. У него хорошая левая нога. Пример у Хотулева есть — Круговой.
Если в аренде воспитанник не может выиграть конкуренцию за игровую позицию в клубе из нижней половины таблицы или клуба из ФНЛ, то как он вообще может претендовать на то, чтобы попадать в заявку основной команды СБГ.
В первую очередь, воспитанник должен спросить себя - что он может дать клубу Зенит. И если ответ - ничего кроме верности цветам, то надо уходить в аренду и пахать там, пока ты сможешь дать что-то клубу в игровом плане.
Если в аренде воспитанник не может выиграть конкуренцию за игровую позицию в клубе из нижней половины таблицы или клуба из ФНЛ, то как он вообще может претендовать на то, чтобы попадать в заявку основной команды СБГ.
В первую очередь, воспитанник должен спросить себя - что он может дать клубу Зенит. И если ответ - ничего кроме верности цветам, то надо уходить в аренду и пахать там, пока ты сможешь дать что-то клубу в игровом плане.