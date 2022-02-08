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Радченко: «В будущем Хотулев может заиграть в основном составе „Зенита“»

вчера, 17:38

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал слухи о потенциальной аренде защитника Данилы Хотулева в «Оренбург».

Давайте дождемся официального объявления, но для него это будет хороший вариант. У него будет возможность получать игровую практику, что важно для молодого футболиста. В прошлом сезоне на сборах он очень хорошо тренировался с главной командой. Сейчас ему важно играть, но пока он не получает того времени, которое ему требуется.

Способен ли Хотулев заиграть в основе «Зенита» в будущем? А почему нет то? Конечно способен. У него хорошая левая нога. Пример у Хотулева есть — Круговой.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:11, ред.
Легенда Зенита как никак! Третий бомбардир за всю историю Зенита!
Ты же его сам славил в одно время и тут ...
Я поражаюсь вами!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 21:01
Да уж....
Воспитание так себе...
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:22
Светлое будущее играет у вас сейчас, кстати воспитанник Спартака!!!
Cat01
Cat01
вчера в 17:58
Время покажет
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:52
Когда ж наступит это светлое будущее ))))

Сегодня пока сообщили что воспитанник СШОР «Зенит» Денисов продлил контракт со Спартаком...
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:46
Посмотрим !Сможет ли! Или условный Малколм займет его место
Мaлик
Мaлик
вчера в 17:43
Пусть пока набирается опыта
протон
протон
вчера в 17:40
Все воспитанники, которые претендуют на попадание в основную команду ФК Зенит, должны пройти 2-3 года аренды, регулярно получая игровое время.
Если в аренде воспитанник не может выиграть конкуренцию за игровую позицию в клубе из нижней половины таблицы или клуба из ФНЛ, то как он вообще может претендовать на то, чтобы попадать в заявку основной команды СБГ.
В первую очередь, воспитанник должен спросить себя - что он может дать клубу Зенит. И если ответ - ничего кроме верности цветам, то надо уходить в аренду и пахать там, пока ты сможешь дать что-то клубу в игровом плане.
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