Радченко: «В будущем Хотулев может заиграть в основном составе „Зенита“»

Бывший футболист «Зенита» прокомментировал слухи о потенциальной аренде защитника в «Оренбург».

Давайте дождемся официального объявления, но для него это будет хороший вариант. У него будет возможность получать игровую практику, что важно для молодого футболиста. В прошлом сезоне на сборах он очень хорошо тренировался с главной командой. Сейчас ему важно играть, но пока он не получает того времени, которое ему требуется.

Способен ли Хотулев заиграть в основе «Зенита» в будущем? А почему нет то? Конечно способен. У него хорошая левая нога. Пример у Хотулева есть — Круговой.