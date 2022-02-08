Червиченко: «Вместо Сафонова „Зениту“ нужно присмотреться к Максименко»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к голкиперу «Краснодара» и сборной России Матвею Сафонову.
Знаете, есть такая пословица: «Съесть-то он съест, да кто ж ему даст?» Наверное, это хороший переход. По крайней мере, сейчас в «Зените» наблюдается не самая стабильная игра в воротах. То Крицюк хорошо стоит, потом не очень, то его меняют на Кержакова. Нет стабильного вратаря. Но я уверен, «Краснодар» не хочет расставаться с Сафоновым. Вряд ли они его отпустят.
Стоит ли Сафонову покидать «Краснодар» в пользу «Зенита»? Питер — более нарядный город, чем «Краснодар», но и прохладный. Сафонову практически гарантировано выступление в Лиге чемпионов. «Зенит» будет выигрывать и чемпионат, и Кубок России. С «Краснодаром» ничего не ясно. В плане зачетных моментов в карьере, да, Сафонову стоит уходить. В плане денег, думаю, нет. Хотя «Зенит» предложит намного лучше условия, чем «Краснодар».
Вместо Сафонова питерцам нужно присмотреться к Максименко из «Спартака». На мой взгляд, он все равно остается одним из лучших вратарей в России. «Зенит» мог бы выигрывать, купив вратаря у «Спартака».
И это большая проблема для клуба, вроде берут хороших вратарей, но, что-то сними случается. Скорее всего это повышенное давление. Малафеев был свой питерский и подымался с Зенитом и даже если были неудачи, то ему всё прощали как своему.
Сафонов? Да он может согласиться на переход, тем более он был уже на грани ухода из Краснодара, и как раз Зенит был тогда главным претендентом и Матвей был не против. Но сейчас другая ситуация и этот переход до лета вряд ли реален.
Максименко? Ну тут Червиченко больше спартачей хочет позлить, не более того. Ну во-первых его не примут в Питере, ну и сезон у него явно не задался, худший вратарь РПЛ.
И это большая проблема для клуба, вроде берут хороших вратарей, но, что-то сними случается. Скорее всего это повышенное давление. Малафеев был свой питерский и подымался с Зенитом и даже если были неудачи, то ему всё прощали как своему.
Сафонов? Да он может согласиться на переход, тем более он был уже на грани ухода из Краснодара, и как раз Зенит был тогда главным претендентом и Матвей был не против. Но сейчас другая ситуация и этот переход до лета вряд ли реален.
Максименко? Ну тут Червиченко больше спартачей хочет позлить, не более того. Ну во-первых его не примут в Питере, ну и сезон у него явно не задался, худший вратарь РПЛ.