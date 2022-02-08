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Червиченко: «Вместо Сафонова „Зениту“ нужно присмотреться к Максименко»

вчера, 15:54

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к голкиперу «Краснодара» и сборной России Матвею Сафонову.

Знаете, есть такая пословица: «Съесть-то он съест, да кто ж ему даст?» Наверное, это хороший переход. По крайней мере, сейчас в «Зените» наблюдается не самая стабильная игра в воротах. То Крицюк хорошо стоит, потом не очень, то его меняют на Кержакова. Нет стабильного вратаря. Но я уверен, «Краснодар» не хочет расставаться с Сафоновым. Вряд ли они его отпустят.

Стоит ли Сафонову покидать «Краснодар» в пользу «Зенита»? Питер — более нарядный город, чем «Краснодар», но и прохладный. Сафонову практически гарантировано выступление в Лиге чемпионов. «Зенит» будет выигрывать и чемпионат, и Кубок России. С «Краснодаром» ничего не ясно. В плане зачетных моментов в карьере, да, Сафонову стоит уходить. В плане денег, думаю, нет. Хотя «Зенит» предложит намного лучше условия, чем «Краснодар».

Вместо Сафонова питерцам нужно присмотреться к Максименко из «Спартака». На мой взгляд, он все равно остается одним из лучших вратарей в России. «Зенит» мог бы выигрывать, купив вратаря у «Спартака».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:30, ред.
ANATOLY KANDAUROV

А ЦСКА "Почта России" поможет феерить в ЛЧ??
Газпром сделал так что ЦСКА за 18 последних игр выиграл у Зенита лишь раз...

Проигрыши Лудогорцу,Загребу,Ференцварошу и не к вечеру будет сказано Вольфсбергу и вообще непопадание в еврокубки заставляют критиковать Зенит ???
4RT
4RT
вчера в 17:14
Смотреть-смотри,но руками не трогай
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 17:11, ред.
Действительно со времён Вячеслава Малафеева у Зенита нет постоянного вратаря.
И это большая проблема для клуба, вроде берут хороших вратарей, но, что-то сними случается. Скорее всего это повышенное давление. Малафеев был свой питерский и подымался с Зенитом и даже если были неудачи, то ему всё прощали как своему.
Сафонов? Да он может согласиться на переход, тем более он был уже на грани ухода из Краснодара, и как раз Зенит был тогда главным претендентом и Матвей был не против. Но сейчас другая ситуация и этот переход до лета вряд ли реален.
Максименко? Ну тут Червиченко больше спартачей хочет позлить, не более того. Ну во-первых его не примут в Питере, ну и сезон у него явно не задался, худший вратарь РПЛ.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:06
«Зенит» будет выигрывать и чемпионат, и Кубок России.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1302417/chervichenko-andrey-zenit 08.02.2022"
Даже если это так, в чем я сомневаюсь, то следует отметить, что через год у нас и чемпион не будет попадать в группу. А пройти квалификацию ЛЧ Зениту даже Газпром не поможет. Там "гранаты другой системы" ( Белое солнце пустыни)
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:59
Тоже вариант
kasyak7
kasyak7
вчера в 16:55
Красавчик Червь,пора бы Зениту быть на дне таблицы))
Накир
Накир
вчера в 16:37
Достал уже этот Червь...очередная пурга
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:20
Юморист затейник , домашнего розлива !)
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 16:19
Пусть покупают, сторговаться можно и в качестве бонуса приложить Колю Рассказова.
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:19, ред.
Я думаю, что для борьбы внутри российского чемпионата хватит и тех вратарей, которые есть у Зенита сейчас.... ХОТЯ...кто то говорил, что " У Зенита всё просчитано " .... а что просчитано ? ... лично у меня вопрос : кто сможет встать в ворота 28.02 с Рубином ?... Зениту точно необходим вратарь и прямо сейчас , буквально сегодня : - Крицюк пока минус (сроки восстановления после травмы сдвинулись + положительный тест ...) .... Одоевский пока не тянет ( 1 игра в РПЛ 16 мая 2021 года в гостевом матче 30-тура чемпионата с Тамбовом ,который уже ничего не решал... и этот факт "играет " только против него... вероятно вообще ничего не показал , если больше его не ставили...)... Кержакову д.б. здоровья , но этого никто гарантировать не может и пока/уже он играть не может... поэтому у меня и возник вопрос : кто сможет встать в ворота 28.02 с Рубином ?... Иван Ломаев - один из вариантов ... а то что Червь в очередной раз сказал глупость (по поводу Максименко), так я уже давно на его "ляпы и пустозвон) внимания не обращаю...
Izmar
Izmar ответ makkie (раскрыть)
вчера в 16:10
После 7-1 можно.
makkie
makkie
вчера в 16:03
Червяк троллит Зенит )))
YVG
YVG
вчера в 16:00
Жирный так глупо пошутил, Максименко после спартака не возьмут даже в пердив.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 15:58
В ворота поставить Червиченко
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