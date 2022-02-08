Яровинский: «Мы ни разу не вели с ЦСКА переговоры по Чалову»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал, что казанский клуб не делал предложений о переходе нападающего ЦСКА , который находится в аренде в «Базеле».

Мы ни разу не вели с ЦСКА переговоры по Чалову. Федор с самого начала хотел уйти из ЦСКА только в европейский чемпионат. Он туда и перешел. Мы на него даже не замахивались. Для него переход в «Базель» — блестящая история. Я вообще, кстати, не удивился этому трансферу, только обрадовался за Федю. «Базель» — топовая команда, швейцарский чемпионат — очень хороший. Круто, что у Феди появился шанс поиграть на таком уровне.