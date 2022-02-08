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Яровинский: «Мы ни разу не вели с ЦСКА переговоры по Чалову»

вчера, 17:20

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал, что казанский клуб не делал предложений о переходе нападающего ЦСКА Федора Чалова, который находится в аренде в «Базеле».

Мы ни разу не вели с ЦСКА переговоры по Чалову. Федор с самого начала хотел уйти из ЦСКА только в европейский чемпионат. Он туда и перешел. Мы на него даже не замахивались. Для него переход в «Базель» — блестящая история. Я вообще, кстати, не удивился этому трансферу, только обрадовался за Федю. «Базель» — топовая команда, швейцарский чемпионат — очень хороший. Круто, что у Феди появился шанс поиграть на таком уровне.

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Все комментарии
Дoбрыня
Дoбрыня
вчера в 17:54
Ну нет так и нет
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:35
Федя правильно сделал.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:30
Смешно. Аналогичное заявление мог сделать спорт директор любого клуба РПЛ.)).
Удачных игр Фёдору в Базеле.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:22
Он бы в Рубин и не пошёл!
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