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У Зума забрали кошек. RSPCA взяло их под опеку

вчера, 17:43

Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA) опубликовало заявление касательно инцидента c участием защитника «Вест Хэма» Курта Зума и кошки.

Две кошки сейчас находятся на попечении RSPCA. Нашим приоритетом всегда было благополучие этих кошек. Они были доставлены на обследование к ветеринару, после чего останутся на нашем попечении, пока продолжается расследование. Мы благодарны всем, кто выразил свою заботу об этих кошках.

Мы занимались этой проблемой до того, как видео стало вирусным в интернете. Мы продолжаем расследование, поэтому в настоящее время не можем давать дальнейших комментариев.

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Все комментарии
barcamilan
barcamilan
сегодня в 00:29
ВХ должен расторгнуть с ним контракт
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Nazi (раскрыть)
вчера в 22:58
с бомжами ситуация совсем другая... ещё в далекие 90 тые случайно слышал общение двух идущих сзади: ни за что не променяем свою свободу. и это во времена Ельцина,когда ещё не грянул дефолт. В европе эти слои всё равно получают какие то пособия,в отличии от наших,которые на самозанятости. Знакомый рассказывал,что однажды видел как бомж тарился, причём так прилично.хотя конечно не как депутаты чёрную икру,но водочку хорошую покупал.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 22:53, ред.
даже МайкТайсон не обижает своего кота.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 22:08
Снимать на видео издевательства над другими... Мне кажется, что какой-нибудь футболист-кошатник сломает ему ноги потом.
протон
протон
вчера в 20:06
Правильно. Если взрослый человек не в курсе, что его животные просто не могут понимать ценность пусть даже самых дорогостоящих ваз, то он просто не должен держать у себя дома этих животных и не мучать ни их, ни себя.
Nazi
Nazi
вчера в 19:43
Нет, это просто посмешище. В Париже, Мюнхене, да во всей Европе валяются на асфальте бомжи и всем по крен... А тут кошку, как бы я их не любил, но все таки, взяли под опеку :) Какое лицемерие.. Сталин таких лицемеров стрелял, или отправлял рыть Беломорканал лопаткой.
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 18:52
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 18:43
А ведь совсем недавно:
eleven LC
eleven LC
вчера в 17:55
Правильно сделали что забрали
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:47
И его самого заберите и пусть за ними 77 убирает.
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