У Зума забрали кошек. RSPCA взяло их под опеку

Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA) опубликовало заявление касательно инцидента c участием защитника «Вест Хэма» и кошки.

Две кошки сейчас находятся на попечении RSPCA. Нашим приоритетом всегда было благополучие этих кошек. Они были доставлены на обследование к ветеринару, после чего останутся на нашем попечении, пока продолжается расследование. Мы благодарны всем, кто выразил свою заботу об этих кошках.

Мы занимались этой проблемой до того, как видео стало вирусным в интернете. Мы продолжаем расследование, поэтому в настоящее время не можем давать дальнейших комментариев.