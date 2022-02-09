Артета высказался о конфликте с Обамеянгом

Наставник «Арсенала» Микель Артета высказался о конфликте с форвардом «Барселоны» Пьер-Эмериком Обамеянгом, который ранее играл за «канониров»:
Это его мнение. Нужно уважать его слова. Я благодарен Обамеянгу за то, что он сделал для команды, за его вклад.
Себя в этой ситуации я вижу решением, а не проблемой. Я на 100% был решением. Могу посмотреть любому в глаза.
Я многое делаю неверно, это точно, но намерения у меня всегда наилучшие. Речь идёт не о моём благе — я стараюсь для «Арсенала». Думаю, всё завершилось наилучшим образом для всех. Когда всё меняется, контекст тоже меняется. Это часть футбола.
Обамеянгу надо понять, что тренер решает кого выпускать, а кого нет, он в ответе за результат. И решать прав тренер или нет только руководству клуба, а не обиженному игроку.
Обамеянгу надо понять, что тренер решает кого выпускать, а кого нет, он в ответе за результат. И решать прав тренер или нет только руководству клуба, а не обиженному игроку.