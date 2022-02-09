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Артета высказался о конфликте с Обамеянгом

вчера, 16:40

Наставник «Арсенала» Микель Артета высказался о конфликте с форвардом «Барселоны» Пьер-Эмериком Обамеянгом, который ранее играл за «канониров»:

Это его мнение. Нужно уважать его слова. Я благодарен Обамеянгу за то, что он сделал для команды, за его вклад.

Себя в этой ситуации я вижу решением, а не проблемой. Я на 100% был решением. Могу посмотреть любому в глаза.

Я многое делаю неверно, это точно, но намерения у меня всегда наилучшие. Речь идёт не о моём благе — я стараюсь для «Арсенала». Думаю, всё завершилось наилучшим образом для всех. Когда всё меняется, контекст тоже меняется. Это часть футбола.

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Все комментарии
Рефери
Рефери ответ Мой второй аккаунт (раскрыть)
вчера в 17:12
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Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 17:07
В заголовке с пропущена между конфликтом и Обамеянгом.
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:00
Достойный ответ негру
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:54
Поругались и будет.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:50
Микель Артета проявил себя мудро, не стал вступать в открытую полемику, которая не принесла бы пользы никому. А так мудро ответил, что теперь Обамеянгу должно быть неловко за свои слова.
Обамеянгу надо понять, что тренер решает кого выпускать, а кого нет, он в ответе за результат. И решать прав тренер или нет только руководству клуба, а не обиженному игроку.
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:41
Обычные рабочие моменты
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