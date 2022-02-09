Артета высказался о конфликте с Обамеянгом

Наставник «Арсенала» высказался о конфликте с форвардом «Барселоны» , который ранее играл за «канониров»:

Это его мнение. Нужно уважать его слова. Я благодарен Обамеянгу за то, что он сделал для команды, за его вклад.

Себя в этой ситуации я вижу решением, а не проблемой. Я на 100% был решением. Могу посмотреть любому в глаза.

Я многое делаю неверно, это точно, но намерения у меня всегда наилучшие. Речь идёт не о моём благе — я стараюсь для «Арсенала». Думаю, всё завершилось наилучшим образом для всех. Когда всё меняется, контекст тоже меняется. Это часть футбола.