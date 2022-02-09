Зиеш завершил карьеру в сборной Марокко из-за тренера. Игроки, которые покинули национальные команды после скандала

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вчера, 10:18

Не без футболистов из России.

Вчера полузащитник «Челси» Хаким Зиеш официально объявил о завершении карьеры в сборной Марокко. Причиной стал конфликт с главным тренером национальной команды Вахидом Халилходжичем. Всё началось в сентябре прошлого года. Зиеш заявил, что не приедет в расположение сборной из-за травмы. Халилходжич исключил Хакима из состава Марокко «из-за плохого отношения к делу»:

Впервые за свою тренерскую карьеру я увидел игрока национальной сборной, который не хочет тренироваться и утверждает, что травмирован, хотя тесты показали, что он может играть. Я этого не потерплю.

Позже Зиеш не был вызван на Кубок африканских наций, пропустив до этого 10 матчей сборной. После вылета Марокко с турнира Халилходжич заявил, что дорога в национальную команду для Зиеша закрыта:

Я пригласил лучших игроков страны, но тех, кто портит атмосферу в раздевалке, я игнорирую. Пусть это будет хоть Месси. Зиеш не подходит сборной, потому что он не тренируется и не выступает должным образом. Он не относится серьезно к сборной. Умолять его о возвращении мы не станем.

Спустя четыре дня после заявления Халилходжича, 8 февраля, Зиеш объявил, что больше не будет выступать за сборную. Марокко потерял ключевого игрока и лидера из-за ссоры с главным тренером, но Зиеш – не единственный известный футболист, который покидал сборную из-за конфликта.

Александр Мостовой (сборная России)

В первом матче группового этапа финальной стадии Евро-2004 сборная России уступила Испании (0:1). После матча Мостовой дал интервью одному из зарубежных СМИ , в котором заявил, что главный тренер национальной команды Георгий Ярцев – плохой наставник и ничего не понимает в футболе. Ярцев отчислил Мостового из состава сборной, а россияне проиграли второй матч группового этапа Португалии, сумев выиграть лишь в последней игре у Греции, чего не хватило, чтобы выйти из группы – последнее место. Позже Мостовой дал ещё одно интервью, в котором объяснил, что его слова были неправильно интерпретированы. Александр рассказал, что Ярцев слишком перенагружал футболистов на тренировках, поэтому у них не было достаточно сил, чтобы на сто процентов выкладываться в матчах.

Месут Озил (сборная Германии)

В мае 2018 года, незадолго до выборов президента Турции, Озил вместе со своим партнёром по сборной Германии Илкаем Гюндоганом встретились и опубликовали фотографию с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, что вызвало шквал критики в адрес футболистов, хотя оба они были турецкого происхождения. Фотография была истолкована как форма политической поддержки в адрес Эрдогана, а Озила обвиняли в «отсутствии лояльности к своей нации».

Однако Месут был вызван на чемпионат мира 2018 года, где сыграл в двух матчах из трёх, а Германия впервые за долгое время не смогла выйти из группы. Озил не был худшим игроком в составе «бундестим», однако именно его обвинили в провальном выступлении национальной команды (хотя Месут в среднем создавал 5,5 моментов за 90 минут матча – больше всех на турнире).

22 июля 2018 года Озил официально объявил о завершении карьеры в сборной Германии. Он объяснил, что его разговор с президентом Турции был исключительно о футболе, а в причине ухода из сборной он обвинил людей из Федерации футбола Германии, которые, по его мнению, проявляли к нему дискриминацию на расовой почве.

Ярослав Ракицкий (сборная Украины)

Один из лучших защитников Украины перестал вызываться в сборную после перехода в «Зенит» в январе 2019 года. Ракицкий был исключен из состава национальной команды на официальном сайте Федерации футбола страны. Данное решение объясняется политическими причинами. Свой последний матч за Украину Ярослав провёл 16 октября 2018 года (в Лиге Наций против Чехии). О завершении карьеры в сборной Ракицкий объявил 6 ноября 2019 года – через 11 месяцев после трансфера в «Зенит».

Никола Калинич (сборная Хорватии)

Калинич вошёл в список 23 футболистов, которые представляли Хорватию на чемпионате мира 2018 года в России. В первом матче группового этапа против сборной Нигерии Никола отказался выйти на замену в первом тайме, сославшись на проблемы со спиной. До этого момента Калинич уже отказывался играть в товарищеском матче с Бразилией, а также участвовать в тренировках по аналогичной причине. Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич принял решение исключить нападающего из состава национальной команды, игрок отправился домой в начале турнира:

Калинич трижды говорил, что не может выйти на поле из-за проблем со спиной. Я посчитал, что если он несколько раз отказывался играть, то он не готов выступать за сборную.

По итогу, Хорватия завоевала серебро чемпионата мира 2018 года, а решение о том, достанется ли медаль Калиничу, принимала вся команда. Футболисты хорватской сборной приняли решение, что Никола должен получить медаль, однако нападающий отказался, мотивировав это тем, что не сыграл на чемпионате мира ни одной минуты.

Джон Терри (сборная Англии)

В ноябре 2011 года во время матча АПЛ против КПР Терри оскорбил защитника Антона Фердинанда на расовой почве. Полиция начала расследование относительно расистских высказываний Джона, доказательством служила видеозапись, на которой слова Терри можно было прочитать по губам. В июле 2012 года над капитаном «Челси» состоялся суд, на котором он был оправдан. Антон Фердинанд или кто-либо другой заявили, что не слышали оскорбления со стороны Терри, однако сам Джон признал, что оскорбил игрока КПР , однако сделал это в саркастической форме.

Через некоторое время (в том же июле 2012 года) обвинения против Терри выдвинула Футбольная ассоциация Англии. Из-за этого защитник принял решение завершить карьеру в составе «трёх львов». Через два месяца Терри был признан виновным, получил четыре матча дисквалификации и штраф в размере 220 тысяч фунтов стерлингов. Капитан «Челси» не стал подавать апелляцию, а лишь заявил, что расизм недопустим.

Арда Туран (сборная Турции)

5 июня 2017 года сборная Турции направлялась на самолете в Косово для подготовки к матчу отбора на ЧМ -2018 в России. Перед посадкой на самолёт Туран подошёл к 70-летнему журналисту Билялю Мише, который ранее опубликовал статью о том, что Арда просил у Федерации футбола Турции премиальные за выход на Евро-2016. Туран начал кричать на Мише, требуя у него доказательства такого рода обвинений, а после и вовсе схватил 70-летнего мужчину за горло. Партнёры по сборной оттащили игрока.

После посадки самолёта президент Федерации футбола Турции Демирорен Йылдырым вызвал Турана на разговор, по итогам которого полузащитник был исключен из состава сборной. На пресс-конференции Туран заявил:

Я встретился с президентом Федерации футбола Турции и мы решили, что я не буду играть в матче против Косово. Я должен быть честным. Я завершаю карьеру в сборной. Я должен отвечать за свои поступки.

Однако в августе 2017 года новый главный тренер сборной Турции Мирча Луческу изъявил желание вернуть Турана в состав. Арда сыграл свой последний и юбилейный матч (сотый) в футболке турецкой сборной, а после уже не возвращался в национальную команду.