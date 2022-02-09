Лапорта хочет использовать деньги от Spotify для подписания Холанда

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вчера, 18:27

Стриминговый сервис Spotify станет новым титульным спонсором «Барселоны».

За три года сотрудничества каталонский клуб получит 280 миллионов евро. Помимо этого, Spotify получит права на название стадиона «Камп Ноу».

Журналист Алекс Пинтанель утверждает, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет использовать спонсорские деньги Spotify, чтобы попытаться оформить трансфер форварда дортмундской «Боруссии» .