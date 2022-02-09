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Лапорта хочет использовать деньги от Spotify для подписания Холанда

вчера, 18:27

Стриминговый сервис Spotify станет новым титульным спонсором «Барселоны».

За три года сотрудничества каталонский клуб получит 280 миллионов евро. Помимо этого, Spotify получит права на название стадиона «Камп Ноу».

Журналист Алекс Пинтанель утверждает, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет использовать спонсорские деньги Spotify, чтобы попытаться оформить трансфер форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

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Все комментарии
kyxy
kyxy ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:22
Камп Ноу так и останется название стадиона. Просто спотифай может использовать название стадиона для своей рекламы
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 22:31
Какая не ожиданная новость)))
3ton
3ton ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 20:20, ред.
У Барселоны нет ЦФ и нет игрока , который стал бы привлекать спонсоров .
Статистика у Холланда феноменальная. Скандинавский Ибра 2 🙂
Летом по-любому будет распродажа игроков , который по ошибке в команде 🙂
На эти деньги будут закупать и новых , защитников тоже.
Лапорта умеет торговаться и покупать дешевле.
Лето будет интересное 🙂
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:47
Даже и не знаю....Холланд это конечно же хорошо, но зачем тратить все спонсорские деньги на подписание одного игрока?! Укрепление обороны куда более важная задача для Барселоны...Каталонцы сейчас не в том положении что бы раскидываться деньгами....это опять таки на мой взгляд....
протон
протон
вчера в 19:39
"Спотифай Камп Ноу" того стоит? Что потом? ФК "Амазон Барселона"?
Накир
Накир
вчера в 18:34
Ну тут должны юристы еще поработать...чтобы опять не получилось как прошлым летом
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