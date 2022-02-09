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Артета заблокировал уход Эль-Нени из «Арсенала»

вчера, 18:40

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заблокировал уход хавбека Мохамеда Эль-Нени из клуба в январе, сообщает Goal со ссылкой на SPORX.

Агент египетского полузащитника заявил, что Артета отказался отпускать игрока на фоне интереса к Мохамеду со стороны «Ньюкасла», «Лидса» и «Уотфорда».

Отмечается, что у Эль-Нени также была возможность вернуться в «Бешикташ», где он играл на правах аренды в прошлом сезоне, однако Артета рассчитывает на игрока.

Также ранее Артета высказался о конфликте с Пьером-Эмериком Обамеянгом.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 18:47
Бедняга Момо, третий год без шансов сидит на лавке у Доминатора, так тот еще уйти не дает.
shlomo
shlomo
вчера в 18:46
Ну если он имеет на это право, то все нормально
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