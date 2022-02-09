Артета заблокировал уход Эль-Нени из «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заблокировал уход хавбека Мохамеда Эль-Нени из клуба в январе, сообщает Goal со ссылкой на SPORX.
Агент египетского полузащитника заявил, что Артета отказался отпускать игрока на фоне интереса к Мохамеду со стороны «Ньюкасла», «Лидса» и «Уотфорда».
Отмечается, что у Эль-Нени также была возможность вернуться в «Бешикташ», где он играл на правах аренды в прошлом сезоне, однако Артета рассчитывает на игрока.
Также ранее Артета высказался о конфликте с Пьером-Эмериком Обамеянгом.