МЮ и «Саутгемптон» сыграли вничью

В матче 25-го тура чемпионата Англии МЮ дома не смог обыграть «Саутгемптон» — 1:1.
Голом в составе хозяев отметился Джейдон Санчо (21'), за гостей забил Адамс Че (48').
В турнирной таблице МЮ идет на 5-м месте (40), «Саутгемптон» — на 10-й позиции (29).
Но зато легенда клуба Магваейр явила миру новое доказательство своего волевого характера, когда растоптала в штрафной с риском заработать пенальти игрока, который до этого обошел ее как столб, а уже в следующей атаке, как выразился комментатор, "подставил под мяч свой качан" и чуть не отправил мяч в ворота, на этот раз чужие))
Но зато легенда клуба Магваейр явила миру новое доказательство своего волевого характера, когда растоптала в штрафной с риском заработать пенальти игрока, который до этого обошел ее как столб, а уже в следующей атаке, как выразился комментатор, "подставил под мяч свой качан" и чуть не отправил мяч в ворота, на этот раз чужие))
А если серьезно, то от прошлогоднего МЮ не осталось ничего. Не надо было увольнять Сульшера, надо было дать ему духа и поддержку над управлением игрой и игроками. В том числе и на Роналду. Но, прибыл величайший игрок в закате своей карьеры, и завершил карьеру Сульшера в МЮ. это печалька. В начале сезона был уверен что МЮ даст бой МС, Ливерпулю.... А так выходит все наоборот.
А если серьезно, то от прошлогоднего МЮ не осталось ничего. Не надо было увольнять Сульшера, надо было дать ему духа и поддержку над управлением игрой и игроками. В том числе и на Роналду. Но, прибыл величайший игрок в закате своей карьеры, и завершил карьеру Сульшера в МЮ. это печалька. В начале сезона был уверен что МЮ даст бой МС, Ливерпулю.... А так выходит все наоборот.