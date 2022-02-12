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МЮ и «Саутгемптон» сыграли вничью

сегодня, 17:27
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 1Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптонМатч завершен

В матче 25-го тура чемпионата Англии МЮ дома не смог обыграть «Саутгемптон» — 1:1.

Голом в составе хозяев отметился Джейдон Санчо (21'), за гостей забил Адамс Че (48').

В турнирной таблице МЮ идет на 5-м месте (40), «Саутгемптон» — на 10-й позиции (29).

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протон
протон
сегодня в 23:13
Такое чувство, что в этом сезоне, да и вообще последние 5 лет Мю та команда, на которой буки бабки делают. Как будто клуб выкупили и говорят, как играть. Клуб с такой историей не может играть так бездарно. Вы посмотрите на них. Ни какой самоотдачи. Вспомните былые 90 е. Гигс и компания жилы рвали. Разносили в пух и прах аппонентов. А сейчас? Когда последний раз побежали с разницей хотя бы в 3 мяча.
В неудачах МЮ не только Рон он виноват. К тому же ему 37 лет, можно понять, что возраст. Он доказал всем, что является одним из лучших в истории футбола. Посмотрел бы я на вас в егг возрасте, смогли бы вы на протяжении 90 минут бегать так же как и он, вряд ли.
Evilhuman
Evilhuman
сегодня в 22:52
Кто бы не пришел на тренерский мостик, у него должно хватить яиц растормошить это болото и перестроить команду с нуля
Ген Геныч
Ген Геныч
сегодня в 22:49
А вы уверены что дело в тренере?!!!!!!!!!!!!!!!!!У Рона точь в точь так же было и в ЮВЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Их обоих надо из МЮ,а Лео из ПСЖ,их время прошло,пусть уходят в тренера или бизнес!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 22:08
с такой игрой,через 5 туров будут бороться за Лигу не Чемпионов,а Конференций.
Второй тайм дался тяжело,с самого начала,пропустили гол и в принципе могли вообще проиграть. Роналду был не доволен командой,хотя сам то толком ничем не запомнился от слова ВООБЩЕ. Я понимаю,если бы он отдавал голевые передачи,а партнёры били мимо ворот или вообще мимо мяча, голкипер совершил дюжину сейвов, перекладина приняла удар на себя,а в этом матче,мяч в створ МЮ попадал чаще,чем в объятия КР7.СОТОН ИГРАЛ С ПОЛНОЙ САМООТДАЧЕЙ,А ВО ВТОРОМ ТАЙМЕ ДАЖЕ ПЕРЕХОДИЛИ В ПОЗИЦИОНКУ И ЭТО В ТЕАТРЕ МЕЧТЫ. У меня такое впечатление,что МЮ надо расформировывать и проводить летом кастинг,потому что нынешний состав "зажрался" никакой страсти и самоотдачи. Мне кажется,что даже ДДХ сыграл бы на каждой позиции не хуже. Пора вернуть этим парням розовую плюшевую форму,они её достойны.
juvenale
juvenale ответ протон (раскрыть)
сегодня в 19:36
хорошо,что этого эгоиста слили...и начали перестраиваться,еще бы один сезон с этим якорем бы не вынесли
Владимирр
Владимирр ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 19:35
О каком сливе говоришь? Если Рангник и так тренирует до лета? А дальше уходит в директоры. У него контракт на пол года, а за это время МЮ должен найти тренера
sash71
sash71 ответ Анатолий Калашников (раскрыть)
сегодня в 19:34
И там и тут это порно какое-то от МЮ.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 18:44
МЮ совсем никакой. Мимо ЛЧ скорее всего пролетит в этом сезоне. Арсенал с Тоттенхэмом получше выглядят.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 18:43
МЮ подтверждает свой "класс"...
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 18:23
МЮ = Барса. Прошло такое время. То, что было, уползло. Ферги и Гвардиолы нет, и вряд ли еще будут...
makkie
makkie
сегодня в 18:19
Сливают Рангника.
Будут терять очки, пока руководство МЮ не уволит немецкого манагера. Пусть в Локо возвращается, там еще пилить и пилить )))
протон
протон
сегодня в 18:15
Криш Лучший . Очень обидно , Как Деградирует МЮ при Рангнике
протон
протон
сегодня в 18:15
Ну и по факту: Рангник не тренер
Не понимаю, как можно было упустить Зидана и Конте.
Роналду скажу, что зря он ушел из Ювентуса. Партнёры там были сильнее и Криш регулярно забивал и что самое главное - команда выигрывала трофеи
Даже в этом сезоне они уже вышли в 1/2 Кубка Италии и в Чемпе могли бы быть на первых местах, если бы Криш остался и забивал
А так променял одну из лучших команд Италии на непонятно что...
Атлетико Мадрид просто разорвет их.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 18:13
Рагник должен быть уволен немедленно !
Jake Fallop
Jake Fallop
сегодня в 18:07, ред.
МЮ нужна, как говорят, политическая воля руководства. А он парализована эгоизмом гелевого. Не могут выгнать либо посадить на лавку человека, у которого нет ни скорости, ни координации, ни удара, ни паса, ни дриблинга, ни видимости поля и который получает за это 30 лямов в год.. Я уверен, что молодежь МЮ втайне его ненавидит. А может уже и не втайне. На поле его явно игнорируют. Вот результат привода нарцисса старым сэром..
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников ответ sash71 (раскрыть)
сегодня в 18:03
И это копия матча с Мидлсбро
faneng
faneng
сегодня в 18:00
Всем уже давно всё ясно: Рангик - не тренер. Он никогда не тренировал топ-команды. Да, 10 лет назад он в бундеслиге немного поработал и, вероятно, развил парочку прогрессивных (на тот момент) идей насчет контр-прессинга (гегенпрессинг). Но! Рангик уже давно устарел и потерял квалификацию. Он пытается прививать МЮ игру в прессинг, но при этом напрочь разрушил атакующую комбинационную игру. Ее сейчас совсем нет у МЮ.
И плюс Магвайер и Роналду. Сейчас странно вспоминать, что в сентябре-октябре, когда Роналду только вернулся в МЮ, болельщики часто пели на матчах
"Running down the wing, Hear United sing - Viva Ronaldio, Viva Ronaldo!"

И они были правы: болельщики лучше всех понимают игру. Сколько тогда при Сульшере Роналду вытащил матчей? Он тогда один тянул команду.
И разве его вина, что другие игроки во главе с Магвайером стали саботировать игру? Сливать тренера? Видимо, Магвайер сильно возревновал, что Роналду отнимает у него капитанский авторитет.
И что теперь? Вся команда дохлая, Роналду завял и погас, Рангик что-то там строит, Магвайер все так же косячит.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 17:56
Понятное дело, когда Санчо в 25-м туре забивает второй мяч (и ноль голевых), когда его с помпой брали как суперигрока, кому на такое охота смотреть? А Магваейр может и до сердечного приступа довести.
Gelious
Gelious ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 17:52
    Elliada
    Elliada
    сегодня в 17:51
    Фергюсон был главным сторонником перехода Роналду в МЮ, а теперь даже матчи не посещает.
    David Young
    David Young ответ sihafazatron (раскрыть)
    сегодня в 17:48
    .
    juvenale
    juvenale
    сегодня в 17:47
    корочее снова тренер виноват)))а я ведь говорил,что сульшер еще хорошо справлялся
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 17:45
    магуайр: "Видели как я свой качан подставил? с закрытыми глазами, а обороняться- это не моя работа"
    Beka_byaka
    Beka_byaka
    сегодня в 17:45
    Ничего против МЮ не имею. Но очень хочу чтобы Арсенал был в ЛЧ. Но так как первые 3 команды уже известны, очень радует потеря очков МЮ. Это увеличивает шансы канониров зацепится за 4 место.

    А если серьезно, то от прошлогоднего МЮ не осталось ничего. Не надо было увольнять Сульшера, надо было дать ему духа и поддержку над управлением игрой и игроками. В том числе и на Роналду. Но, прибыл величайший игрок в закате своей карьеры, и завершил карьеру Сульшера в МЮ. это печалька. В начале сезона был уверен что МЮ даст бой МС, Ливерпулю.... А так выходит все наоборот.
    Elliada
    Elliada ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    сегодня в 17:45
    Рангник однажды его заменил, а он истерику на ровном месте устроил. Конечно, тренер дал бы ему отдохнуть, но Роналду, в своей эгоистичной манере, не хочет.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ Лысый преподаватель (раскрыть)
    сегодня в 17:44
    Я больше скажу, многие уже и сейчас плачут, глядя на его перформансы, в первую очередь болельщики МЮ))
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ Лысый преподаватель (раскрыть)
    сегодня в 17:42
    То, как его сегодня обошли как столба и как он потом случайно затоптал обидчика достойно включения в ролик, безусловно)
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ Elliada (раскрыть)
    сегодня в 17:41
    Трудно что-то сделать, если паса не получаешь. Конечно, Роналду выглядел усталым и его хорошо бы посадить отдохнуть. Но, сорян, если вся команда не играет, он в 37 там должен тащить ее, что ли? Смешно об это думать.
    Лысый преподаватель
    Лысый преподаватель ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    сегодня в 17:38
    Думаю, все рады, что живут в эпоху этой легенды, ведь через 20 лет, люди вспоминая его легендарные перфомансы будут плакать(((
    Elliada
    Elliada ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    сегодня в 17:38
    Ну они хотя бы гол сотворили. А что Роналду сделал?
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