Хави: «Дембеле – часть „Барселоны“. Я уверен, что он нам поможет»

Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопрос о ситуации вингера Усмана Дембеле, который ранее отказался продлевать контракт с клубом.
Я уже говорил, что хотел выпустить Дембеле в матче с «Атлетико», однако из-за удаления был вынужден сделать другую замену, и Усман не смог выйти.
Дембеле – часть команды, и я полон уверенности, что он нам поможет. Вопрос закрыт. Я приму решение, сыграет ли он.
Сегодня «Барселона» встретится с «Эспаньолом» в матче 24-го тура Примеры. Начало – в 23:00 мск.
Недавно Жоан Лапорта прокомментировал решение Дембеле остаться в «Барселоне» до лета.