Хави: «Дембеле – часть „Барселоны“. Я уверен, что он нам поможет»

Главный тренер «Барселоны» ответил на вопрос о ситуации вингера , который ранее отказался продлевать контракт с клубом.

Я уже говорил, что хотел выпустить Дембеле в матче с «Атлетико», однако из-за удаления был вынужден сделать другую замену, и Усман не смог выйти.

Дембеле – часть команды, и я полон уверенности, что он нам поможет. Вопрос закрыт. Я приму решение, сыграет ли он.