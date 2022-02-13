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Хави: «Дембеле – часть „Барселоны“. Я уверен, что он нам поможет»

сегодня, 11:05
ЭспаньолЛоготип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона23:00 Не начался

Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопрос о ситуации вингера Усмана Дембеле, который ранее отказался продлевать контракт с клубом.

Я уже говорил, что хотел выпустить Дембеле в матче с «Атлетико», однако из-за удаления был вынужден сделать другую замену, и Усман не смог выйти.

Дембеле – часть команды, и я полон уверенности, что он нам поможет. Вопрос закрыт. Я приму решение, сыграет ли он.

Сегодня «Барселона» встретится с «Эспаньолом» в матче 24-го тура Примеры. Начало – в 23:00 мск.

Недавно Жоан Лапорта прокомментировал решение Дембеле остаться в «Барселоне» до лета.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:22
Избалован данный паренёк. И футбол ему по настроению .
112910415
112910415
сегодня в 11:23
утонуть он поможет ...
Apsny
Apsny
сегодня в 11:16
Толка от него нет, голова пустая у этого футболиста.
ОПС
ОПС
сегодня в 11:12
Поможет или нет вопрос открытый.
санек002
санек002
сегодня в 11:12
ПОСТОЯННО В ДЕМБЕЛЕ ЭТОТ ДЕМБЕЛЕ!
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