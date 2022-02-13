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Головин в заявке «Монако» на игру чемпионата Франции впервые за 2 месяца

сегодня, 00:21
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако-:-Логотип футбольный клуб ЛорьянЛорьян15:00 Не начался

Хавбек «Монако» Александр Головин включён в заявку клуба на игру 24-го тура французской Лиги 1 с «Лорьяном». Об этом сообщила пресс-служба «монегасков» в «твиттере».

Последний раз в поединке чемпионата Франции российский полузащитник выходил на поле 12 декабря в 18-м туре с ПСЖ (0:2). Затем Головин пропустил пять игр «Монако» в турнире из-за травм и дисквалификаций. Последний раз на поле Головин появлялся 30 января в матче 1/8 финала Кубка Франции с «Лансом» (4:2).

В текущем сезоне Головин принял участие в 24 встречах во всех турнирах, отметившись 3 голами и 5 голевыми передачами. Соглашение российского хавбека с «Монако» истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает Головина в 25 млн евро.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 03:51
Будем ждать хорошей игры.
протон
протон
сегодня в 00:32
Головин толковый,но хрусталь.ближайшие пару лет вернется в РПЛ.
eqtczyaq9m4w
eqtczyaq9m4w
сегодня в 00:22
Ну и что?
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