Головин в заявке «Монако» на игру чемпионата Франции впервые за 2 месяца

1644700868

сегодня, 00:21

Хавбек «Монако» включён в заявку клуба на игру 24-го тура французской Лиги 1 с «Лорьяном». Об этом сообщила пресс-служба «монегасков» в «твиттере».

👥 Le 𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽𝗲 convoqué par le Coach @philippe_clemnt pour la réception de Lorient.



➥ #ASMFCL pic.twitter.com/yeFTcqrCCX — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) February 12, 2022

Последний раз в поединке чемпионата Франции российский полузащитник выходил на поле 12 декабря в 18-м туре с ПСЖ (0:2). Затем Головин пропустил пять игр «Монако» в турнире из-за травм и дисквалификаций. Последний раз на поле Головин появлялся 30 января в матче 1/8 финала Кубка Франции с «Лансом» (4:2).

В текущем сезоне Головин принял участие в 24 встречах во всех турнирах, отметившись 3 голами и 5 голевыми передачами. Соглашение российского хавбека с «Монако» истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает Головина в 25 млн евро.