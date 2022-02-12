Миранчук вне заявки «Аталанты» на игру с «Ювентусом»

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вчера, 23:33

Хавбек «Аталанты» не попал в заявку клуба на поединок 25-го тура чемпионата Италии с «Ювентусом». Об этом сообщает пресс-служба команды из Бергамо в «твиттере».

26-летний россиянин пропускает вторую встречу команды из-за травмы. Ранее полузащитник не принимал участия в игре 24-го тура Серии А с «Кальяри» (1:2).

В текущем сезоне Миранчук сыграл в 13 матчах итальянской Серии А, забил 1 мяч и отдал 3 голевые передачи. Также на его счету 2 матча в Лиге чемпионов. Контракт Миранчука действует до 2024 года.

Матч «Аталанта» — «Ювентус» состоится 13 февраля. Начало — в 22:45 мск.