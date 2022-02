Лукман перешел в сборную Нигерии. Самые известные игроки, сменившие футбольное гражданство за последние 10 лет

1644580766

Есть и «наш парень».

Адемола Лукман (Англия — Нигерия)

Футболист «Лестера» Лукман решил сменить футбольное гражданство, и ФИФА удовлетворила запрос: теперь уроженец Лондона и бывший игрок юношеских и молодежной сборных Англии сможет представлять на международной арене родину предков — Нигерию. У Лукмана нет матчей за главную команду Англии, но некоторые футболисты меняли сторону после одного или нескольких товарищеских матчей, то есть фактически играли за две сборные. О самых ярких примерах — на «Соккер.ру».

Диего Коста (Бразилия — Испания)

За Бразилию: 2 матча

За Испанию: 24 матча (10 голов)

За европейские сборные выступало много бразильцев, пятеро из них даже выигрывали чемпионаты Европы: Маркос Сенна (Испания), Пепе (Португалия), Жоржиньо, Толой, Эмерсон (все — Италия). Никто из них, впрочем, за «селесао» не играл, а вот Диего Коста в 2013 году приехал в сборную Бразилии по зову Луиса Фелипе Сколари и принял участие в товарищеских матчах против Италии и России.

Дело было в марте, а в сентябре форварда «Атлетико» позвали в сборную Испании, в то время как Бразильская конфедерация футбола тоже прислала официальное приглашение. Диего взял время на размышления, а в октябре попросил ФИФА впредь считать его испанцем. Такое решение вызвало бурю негодования в Бразилии, глава бразильского футбола назвал Косту «продажными потрохами», а Луис Фелипе Сколари прочитал отповедь:

Бразильский игрок, который отказывается носить футболку сборной Бразилии и принимать участие в домашнем чемпионате мира, для меня больше не существует. Он отвернулся от мечты, которую лелеют миллионы бразильцев — представлять нашу национальную команду, сборную «пентакампеонов» на чемпионате мира, который пройдет в нашей стране. Он кто угодно, но не бразилец.

Diego Costa is looking very sharp for Brazil tonight pic.twitter.com/FY6AbA1BEh — Slow Sports News (@SlowSportsNews) November 13, 2015

Марио Фернандес (Бразилия — Россия)

За Бразилию: 1 матч

За Россию: 33 матча (5 голов)

В ситуации с Диего Костой Бразильская конфедерация футбола проиграла аппаратную борьбу за футболиста, которого желала видеть в своих рядах, а вот Марио Фернандеса отпустили легко и непринужденно. Бразильцы легко могли заиграть защитника ЦСКА в официальном матче и закрыть ему дорогу в сборную России, но Дунга выпустил Марио на поле лишь однажды — в товарищеской игре против Японии в 2014 году.

А в 2017-м Фернандес получил право выступать за сборную России, проведя пять лет в нашей стране, и откликнулся на предложение РФС . Карьера бразильца в сборной России получилась не слишком продолжительной, но яркой: Фернандес — один из героев ЧМ -2018, на котором команда Станислава Черчесова добралась до четвертьфинала. «Пентакампеоны» остановились на той же стадии, а бразильские журналисты признавали, что такой Марио помог бы их команде, у которой возникли проблемы на правом фланге обороны. Дани Алвес не поехал на турнир, Данило получил травму в первом матче, и основным правым беком вдруг стал Фагнер.

Mário Fernandes is the player wearing Brazil's shirt, even though he refused to play for Brazil's national team in the past. pic.twitter.com/dsqtoK7SaP — Paulo Freitas (@Cynegeticus) May 24, 2018

Деклан Райс (Ирландия — Англия)

За Ирландию: 3 матча

За Англия: 27 матчей (2 гола)

Два важных футболиста «Трех Львов», два стомиллионных полузащитника могли представлять на международной арене не Англию, а Ирландию. Райс и Грилиш могли изменить расклад сил в европейском футболе, вывести «зеленую армию» на новый уровень. Джек был ирландцем на радость своему дедушке только в составе юношеских сборных и молодежки, дебютный вызов от Мартина О`Нила в главную команду он отклонил, приняв решение представлять на международной арене Англию.

У Райса более драматичная история, ведь он все же сыграл за сборную Ирландии. Сам Деклан родился в Лондоне, но его дедушка и бабушка по отцовской линии из ирландского Корка. По юности Райса сильно недооценивали: в 14 лет он перешел из академии «Челси» в «Вест Хэм», а юношеские сборные Англии им не интересовались. Деклан принял предложение из Ирландии, где прошел путь через команды разных возрастов в «зеленую армию», за которую провел три матча по 90 минут в 2018 году (против Турции, Франции и США ).

В августе 2018-го Райс должен был провести свой первый официальный матч за Ирландию, но был исключен из команды, так как начал рассматривать возможность смены футбольного гражданства. Деклан шел к своему решению полгода, встречался с людьми из двух футбольных федераций, а 13 февраля 2019 года объявил, что присоединится к сборной Англии. Через месяц действующий лучший молодой игрок Ирландии 2018 года дебютировал за «Трех Львов» на «Уэмбли».

Деклан Райс вошел в историю, став первым футболистом за 130 лет, которому удалось сыграть из Ирландию, и за Англию. До него такой трюк проворачивал Джек Рейнольдс в 1890-х. Конечно, не обошлось без потоков ненависти от оскорбленных ирландцев, футболиста отчаянно критиковали на несостоявшейся родине, а сам Деклан получил тысячи сообщений с оскорблениями и даже с угрозами убийства.