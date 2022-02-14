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Рангник посоветовал МЮ подписать хавбека «РБ Лейпциг» Нкунку

сегодня, 14:50

«Манчестер Юнайтед» добавил полузащитника «РБ Лейпциг» Кристофера Нкунку в список своих трансферных целей на лето, сообщает ESPN.

Обратить внимание на 24-летнего футболиста посоветовал главный тренер МЮ Ральф Рангник.

В этом сезоне Нкунку, которым интересуется и «Челси», забил 19 голов и отдал 13 результативных передач за 31 матч. Контракт Криса с «Лейпцигом» рассчитан до лета 2024 года.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 15:18
Хороший полузащитник.
z6rukk4z2nz8
z6rukk4z2nz8
сегодня в 15:18
Короче накроется скоро МЮ полной нкункой
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:08, ред.
Очень даже правильное замечание и совет для МЮ.
Рангник ну вообще никакого отношения не имеет к тренерской деятельности и лучше бы точно занялся своим делом в чём он точно знает многое . Это создание таких проектов как РБ и молодых талантов , а вот делать из этого всего команду это точно не его .
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:55
У немца интерес сто пудово к сделкам РБ
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