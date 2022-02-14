Рангник посоветовал МЮ подписать хавбека «РБ Лейпциг» Нкунку

«Манчестер Юнайтед» добавил полузащитника «РБ Лейпциг» Кристофера Нкунку в список своих трансферных целей на лето, сообщает ESPN.
Обратить внимание на 24-летнего футболиста посоветовал главный тренер МЮ Ральф Рангник.
В этом сезоне Нкунку, которым интересуется и «Челси», забил 19 голов и отдал 13 результативных передач за 31 матч. Контракт Криса с «Лейпцигом» рассчитан до лета 2024 года.
Рангник ну вообще никакого отношения не имеет к тренерской деятельности и лучше бы точно занялся своим делом в чём он точно знает многое . Это создание таких проектов как РБ и молодых талантов , а вот делать из этого всего команду это точно не его .
Рангник ну вообще никакого отношения не имеет к тренерской деятельности и лучше бы точно занялся своим делом в чём он точно знает многое . Это создание таких проектов как РБ и молодых талантов , а вот делать из этого всего команду это точно не его .