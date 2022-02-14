Рангник посоветовал МЮ подписать хавбека «РБ Лейпциг» Нкунку

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сегодня, 14:50

«Манчестер Юнайтед» добавил полузащитника «РБ Лейпциг» в список своих трансферных целей на лето, сообщает ESPN.

Обратить внимание на 24-летнего футболиста посоветовал главный тренер МЮ .

В этом сезоне Нкунку, которым интересуется и «Челси», забил 19 голов и отдал 13 результативных передач за 31 матч. Контракт Криса с «Лейпцигом» рассчитан до лета 2024 года.