Широков о расширении РПЛ: «Не вижу экономического смысла»

Бывший полузащитник «Зенита» считает, что сейчас в РПЛ должны играть 16 команд.

Не вижу экономического смысла в расширении лиги. Пусть на примере матчей «Оренбург» – «Урал» объяснят экономику.

Организация матча стоит денег, а посещаемость матчей невысока. Насколько это все экономически выгодно? Кто сказал, что эти матчи добавят интереса чемпионату?

Прядкина нет в РПЛ , но идея жива – играть в декабре. Сейчас февраль, и если будет морозно и снежно, куда переносить и где играть, учитывая добавляющиеся четыре тура?