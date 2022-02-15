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Широков о расширении РПЛ: «Не вижу экономического смысла»

вчера, 23:38

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков считает, что сейчас в РПЛ должны играть 16 команд.

Не вижу экономического смысла в расширении лиги. Пусть на примере матчей «Оренбург» – «Урал» объяснят экономику.

Организация матча стоит денег, а посещаемость матчей невысока. Насколько это все экономически выгодно? Кто сказал, что эти матчи добавят интереса чемпионату?

Прядкина нет в РПЛ, но идея жива – играть в декабре. Сейчас февраль, и если будет морозно и снежно, куда переносить и где играть, учитывая добавляющиеся четыре тура?

На мой взгляд, расширение возможно, если будет программа, которая позволит накрыть крышей несколько стадионов РПЛ, чтобы было комфортно и играть, и смотреть.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:07
Рома и экономика)))Это что то))
SHMEL
SHMEL
вчера в 23:52
Вот когда построят все современные стадионы с подогревом, тогда и можно будет говорить, а сейчас это не актуально.
протон
протон
вчера в 23:39
А игроков хороших где столько набрать?
Тем более, что лимит никто ещё не отменял.
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