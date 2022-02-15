Широков о расширении РПЛ: «Не вижу экономического смысла»

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков считает, что сейчас в РПЛ должны играть 16 команд.
Не вижу экономического смысла в расширении лиги. Пусть на примере матчей «Оренбург» – «Урал» объяснят экономику.
Организация матча стоит денег, а посещаемость матчей невысока. Насколько это все экономически выгодно? Кто сказал, что эти матчи добавят интереса чемпионату?
Прядкина нет в РПЛ, но идея жива – играть в декабре. Сейчас февраль, и если будет морозно и снежно, куда переносить и где играть, учитывая добавляющиеся четыре тура?
На мой взгляд, расширение возможно, если будет программа, которая позволит накрыть крышей несколько стадионов РПЛ, чтобы было комфортно и играть, и смотреть.
Тем более, что лимит никто ещё не отменял.
Тем более, что лимит никто ещё не отменял.