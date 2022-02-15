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Деменко: «„Зенит“ преподнесет сюрпризы „Бетису“»

сегодня, 17:40
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис17.02.2022 в 20:45 Не начался

Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко поделился ожиданиями от матча плей-офф Лиги Европы, где питерский клуб сыграет против «Бетиса».

«Бетис» — хороший клуб. Все испанские команды играют в контроль, и противостоять им нелегко. Но мне кажется, что «Зенит» тоже преподнесет свои сюрпризы своему сопернику. Ничья будет хорошим результатом. Шансы команд? 50 на 50. Футбол способен удивлять. Скажу так: будут играть две команды, достойные друг друга. Интересно будет посмотреть, какой план на матч выберет Семак. Играть от обороны против испанских команд нельзя, сразу же возникнут трудности. Также будет интересно видеть, как проявит себя новый нападающий Юри Альберто в этой игре. В общем, у «Зенита» точно будут шансы в этом противостоянии.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 19:28
Смотрел несколько последних игр Бетиса: команда очень солидно атакует(в 4 из 6 последних матчей забивает 4 гола). Вчера тоже забили 4, при этом не реализовав 3 выхода 1 на 1. Бетис на данный момент вторая самая забивающая команда в Испании-больше забил только мадридский Реал. Но и пропускает прилично-самая пропускающая команда в топ-10 Примеры. И сами играют, и другим дают. Обыграли Барселону, Севилью, дважды разнесли Сосъедад, Валенсию, минимально проиграли Реалу. В рфпл налегке взяли бы чемпионство
МапС
МапС
сегодня в 18:39
Бетис их проигнорирует.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:30
Буду на это надеяться...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 18:29
Даже не представляю, какой сюрприз может преподнести "Зенит" "Бетису": Семак с краковской колбасой у кромки поля или Дзюба в костюме русалочки?
mihaluch
mihaluch
сегодня в 17:50
Сюрприз будет для Зенита.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 17:46
Откуда план у Семака, он у Дюкова, но в еврокубках его план не работает
beefs
beefs
сегодня в 17:42
очень хотелось бы что бы так и получилось, только со знаком +...
Свeтозар
Свeтозар
сегодня в 17:42
Что уже тревожно за этот сюрприз...:))))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 17:42
Игра все расставит по местам
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