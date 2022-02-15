Деменко: «„Зенит“ преподнесет сюрпризы „Бетису“»

Бывший футболист «Зенита» поделился ожиданиями от матча плей-офф Лиги Европы, где питерский клуб сыграет против «Бетиса».

«Бетис» — хороший клуб. Все испанские команды играют в контроль, и противостоять им нелегко. Но мне кажется, что «Зенит» тоже преподнесет свои сюрпризы своему сопернику. Ничья будет хорошим результатом. Шансы команд? 50 на 50. Футбол способен удивлять. Скажу так: будут играть две команды, достойные друг друга. Интересно будет посмотреть, какой план на матч выберет Семак. Играть от обороны против испанских команд нельзя, сразу же возникнут трудности. Также будет интересно видеть, как проявит себя новый нападающий Юри Альберто в этой игре. В общем, у «Зенита» точно будут шансы в этом противостоянии.