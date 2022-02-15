Канчельскис: «РПЛ пробивает очередное дно»

Экс-футболист МЮ высказался об уровне РПЛ .

Я уже говорил, что РПЛ — чемпионат среднего уровня. Наш чемпионат тише и тише пробивает дно. Все говорят, что у нас все отлично, а где это ваше «отлично»? РПЛ — беда! По телевизору на «Дом-2» нам рассказывают всякие сказки, а народ верит. «Домом-2» я назвал «Матч ТВ». У нас все не отлично! У нас нет результата!

Когда-то у нас одна команда выстреливает, как «Лестер» в Англии, например. Сейчас это «Динамо». По моему мнению, ЦСКА — самая стабильная команда в чемпионате России. Они всегда, в любом состоянии борются за чемпионство и занимают верхние места в чемпионате. Вот «Спартак» в 2017 году стал чемпионом. А теперь «Спартак» еще лет 20 будет ковыряться, чтобы снова стать первым.

Зато весело! Особенно болельщикам, которые болеют за свои любимые команды, где происходит бардак! Нервы тратят, а веселуха хорошая получается.