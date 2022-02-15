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Канчельскис: «РПЛ пробивает очередное дно»

вчера, 22:19

Экс-футболист МЮ Андрей Канчельскис высказался об уровне РПЛ.

Я уже говорил, что РПЛ — чемпионат среднего уровня. Наш чемпионат тише и тише пробивает дно. Все говорят, что у нас все отлично, а где это ваше «отлично»? РПЛ — беда! По телевизору на «Дом-2» нам рассказывают всякие сказки, а народ верит. «Домом-2» я назвал «Матч ТВ». У нас все не отлично! У нас нет результата!

Когда-то у нас одна команда выстреливает, как «Лестер» в Англии, например. Сейчас это «Динамо». По моему мнению, ЦСКА — самая стабильная команда в чемпионате России. Они всегда, в любом состоянии борются за чемпионство и занимают верхние места в чемпионате. Вот «Спартак» в 2017 году стал чемпионом. А теперь «Спартак» еще лет 20 будет ковыряться, чтобы снова стать первым.

Зато весело! Особенно болельщикам, которые болеют за свои любимые команды, где происходит бардак! Нервы тратят, а веселуха хорошая получается.

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Все комментарии
Bivaliy67
Bivaliy67 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:52, ред.
Ну насмешил!!! А где-то как-то по другому?)) Чемпионаты условных: Польши, Швеции, Дании, не брать. Да и там есть, своего рода, финансовые фавориты.
По сабжу: Канчельскис - дурак.
pasha48
pasha48
вчера в 23:52, ред.
Пришел Канч, кучу навалил. Нюхайте...
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 23:47
    oFANATo
    oFANATo ответ Ген Геныч (раскрыть)
    вчера в 23:34
    Пока Газпром не отлучат от футбола наш чемпионат со дна не выберется......
    ABir
    ABir
    вчера в 23:34
    И тем не менее, наш чемпионат для нашего болельщика - самый интересный и непредсказуемый
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 23:27
    По моему, он судит только по внутриМКАДью. Там да, полнейшее дно.
    РПЛ живёт за счёт провинции - Сочи, Краснодар, Ростов, Питер...
    Izmar
    Izmar
    вчера в 23:23
    Что сказал, сам, наверное, и не понял. Будто по-пьяни.
    санек002
    санек002 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 23:20
    ВСЕГДА УВАЖУХА ТЕБЕ ЗА АДЕКВАТ
    протон
    протон
    вчера в 23:09
    Дна не видно, все в мути продолжил Канчельскис
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 23:05
    Каждый готовый специалист в своей области имеет диплом " Бла - Бла - Бла..".
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА
    вчера в 23:01
    Таких экспертов пруд пруди,вот только как выплыть из это г никто не знает,а кто знает,тем не дают
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 22:55
    Вроде дело говорит но как в похмельном синдроме))
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 22:53
    Канчельскис мыслит в правильном направлении, только не может как следует связать эти мысли в одно целое.
    sash71
    sash71
    вчера в 22:46
    Андрей как всегда зрит в корень. Денег тратят вагон и маленькую тележку, а толка как не было так и нет.
    Ген Геныч
    Ген Геныч
    вчера в 22:46
    Надо менять всяких Дюковых и прочую нечисть,которая в футболе вообще не бум-бум!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ген Геныч
    Ген Геныч
    вчера в 22:45
    Какое дно?!!!!!!!!!!!!!!!!!Оно уже в Чёрной дыре!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    SHMEL258
    SHMEL258
    вчера в 22:39
    А я солидарен с Андреем. Как по мне, так всё по делу сказал.
    Futurista
    Futurista ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    вчера в 22:37
    Дно это та же крышка...только снизу...
    Futurista
    Futurista
    вчера в 22:36
    Ну да...вот Канчельскис поиграл в МЮ и теперь 20 лет пробивает дно...
    LOpp
    LOpp
    вчера в 22:34
    Это когда цска в последний раз боролись за чемпионство?
    beefs
    beefs
    вчера в 22:31
    Андрюха все время хаит наш футбол, хотя в его словах много правды...
    4RT
    4RT
    вчера в 22:28
    Какие будут предложения,Антанасыч?
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 22:25
    Набор бессвязных слов. В пабе пересидел. Это видно всем, а причину не пытался найти. А она на поверхности. Отсутствие реальной конкуренции по причине неравномерного госфинансирования разных футбольных клубов. Наш чемпионат превратился в состязание денежных мешков, где футбол уходит на второй план. А футболисты деньги от государства получают, а не зарабатывают. Надо в корень смотреть, а не по верхам.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 22:25
    Пробивать дно - главная фишка РПЛ,
    KnowSoccer
    KnowSoccer
    вчера в 22:21
    Категоричен, но прав
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