Червиченко: «„Зенит“ завтра обыграет „Бетис“ со счётом 2:1».

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко порассуждал о предстоящем матче 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Бетисом».

Матч будет сложный. Надо надеяться на то, что испанцы здесь подмерзнут и не будут такими резвыми. Думаю, в Питере «Зенит» выиграет 2:1.

«Бетис» довольно хорош, но и «Зенит» укрепился. Испанцы не прекращали чемпионат, у них нет такого перерыва, как у нас. Там сейчас все в разгаре. У «Зенита» не очень хорошие шансы. Если повезет, тогда будет прекрасно.