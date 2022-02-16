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Червиченко: «„Зенит“ завтра обыграет „Бетис“ со счётом 2:1»

16 февраля 2022, 11:34
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 3Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)БетисМатч завершен

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко порассуждал о предстоящем матче 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Бетисом».

Матч будет сложный. Надо надеяться на то, что испанцы здесь подмерзнут и не будут такими резвыми. Думаю, в Питере «Зенит» выиграет 2:1.

«Бетис» довольно хорош, но и «Зенит» укрепился. Испанцы не прекращали чемпионат, у них нет такого перерыва, как у нас. Там сейчас все в разгаре. У «Зенита» не очень хорошие шансы. Если повезет, тогда будет прекрасно.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
16 февраля в 21:50
0-1 либо 1-1 Бетис на минималках отыграет,
а в Испании 3-0 в пользу Бетиса.
Сп62
Сп62 ответ Caniggia (раскрыть)
16 февраля в 21:25
Завтра на стадионе отключат отопление. Червь в курсе, а поэтому и такой прогноз.
Capral
Capral ответ David Young (раскрыть)
16 февраля в 16:26
Тем-более, это испанцы, а не французы....
ДАША Д
ДАША Д
16 февраля в 15:13
Скорее 2-4, чем 2-1.
David Young
David Young ответ Caniggia (раскрыть)
16 февраля в 15:05
Полагаться на русский мороз как оружие не стоит - не те времена, и не то поле битвы, так сказать.
Caniggia
Caniggia
16 февраля в 15:02
Где могут подмёрзнуть испанцы? На питерской арене под крышей всегда тепло! Бетис сейчас на ходу в отличной форме, идёт на 3-м месте в Ла Лиге. В последнем матче грохнул Леванте 4-2 в гостях. Зенит только набирает кондиции, даже сами игроки говорят, что до пика им далеко. Было несколько тренировочных игр с несильными командами, по которым вряд ли можно делать какие-либо выводы. В общем Зенит ещё достаточно слабо готов по европейским меркам, находясь в вялой весенней стадии подготовки. О каких 2-1 может идти речь, мистер Червиченко? Ничья была бы максимумом на что можно было бы завтра рассчитывать Зениту. Но и она вряд ли реальна. Испанцы своего не отдадут и, скорее всего увезут победу из Питера. Может быть минимальную, 1-2, например. Это их вполне устроит.
4RT
4RT
16 февраля в 14:26
Ничья- это максимум на что они способны
lotsman
lotsman
16 февраля в 14:04
Зенит будет бороться за победу.
berda2003
berda2003
16 февраля в 13:22
у байдена спроси - он знает точно...
David Young
David Young ответ Ironigor (раскрыть)
16 февраля в 13:13
В данном случае скорее красно-белые очки.
Ironigor
Ironigor
16 февраля в 13:09, ред.
Червиченко: «„Зенит“ завтра обыграет „Бетис“ со счётом 2:1».

Просто надо хоть иногда смотреть правде в глаза 👀 , товарищ Червиченко !!!)
kasyak7
kasyak7
16 февраля в 13:06
Прям как в той поговорке -"послушай женщину и сделай наоборот" )))
Послушай Червя и сделай наоборот..)
ЮЗИК
ЮЗИК
16 февраля в 13:04
С точностью наоборот
Jeck Denielse
Jeck Denielse
16 февраля в 13:01, ред.
Вариантов исхода игры множество....
2:1...3:1...2:0...4:2..
Лично меня устроит любой из них...

Из невесёлого - Ловрена не будет...Алип вне заявке..вратари кто в Байере кто в лазарете...Дзюба уже не на Мальдивах...

Из более весёлого - Дома в нынешних еврокубках Зенит забил 7 мячей за 3 матча...Альберто увидевшему снег обьяснили что на Газпром арене его не бывает....все хотят увидеть Боярского без усов...
ОПС
ОПС
16 февраля в 12:55
И все таки сомнения есть.
Cat01
Cat01
16 февраля в 12:33
Это просто розовый сон!
mihaluch
mihaluch
16 февраля в 12:32
Вперёд этот оракул промёрзнет.
ZIBO rock
ZIBO rock
16 февраля в 12:30
Хуже Червиченко прогнозы дает только Радимов!)
Вот этот, с Бенфикой, самый запоминающийся: — У меня прогноз положительный: «Спартак» выиграет, но счет будет, например, 2:1. У «Спартака» хорошее нападение и полузащита, поэтому реально забить два гола. А в защите есть проблемы, поэтому точно пропустят. Если Николай Рассказов справа играет неплохо, то слева в матче с «Крыльями» 16-летний Пиняев всем показывал, что Айртон — это провал. Максименко — хороший вратарь, но и он не потащит все, — сказал Червиченко.
112910415
112910415
16 февраля в 12:22
есть какие-то надежды на ничью
Союзник противников
Союзник противников
16 февраля в 12:20
Ставь на это все свои активы,я тебя потом пущу жить в летнюю кухню.
Splurgeloa
Splurgeloa
16 февраля в 12:09
Бетис сильнее.Но вопрос какой будет настрой команды из Испании.Они могут бросить все силы на Ла Лигу.
Capral
Capral
16 февраля в 12:00
Чем раньше, Зенит вылетит из ЛЕ, тем больше у них шансов стать чемпионами России. Чем дальше, Зенит будет продвигаться в ЛЕ, тем меньше, он будет сконцентрирован на ПЛ России- это аксиома.
David Young
David Young
16 февраля в 11:52
Это маловероятно.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
16 февраля в 11:50
Червь сегодня не с той ноги встал.
beefs
beefs
16 февраля в 11:49
все доводы за проигрыш, тем не менее пророчит выигрыш...
Project Pandora
Project Pandora
16 февраля в 11:44
Подмерзнут бегая под крышей? Червь вообще поехал? Им ещё и легче будет.
shlomo2
shlomo2
16 февраля в 11:40
Оптимист...но как говорится его слова да Богу в уши..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 февраля в 11:38
Было бы неплохо...
STVA 1
STVA 1
16 февраля в 11:35
Хмм!Конечно хотелось бы!Но Червь далеко не пророк!
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