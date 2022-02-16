Червиченко: «„Зенит“ завтра обыграет „Бетис“ со счётом 2:1».

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко порассуждал о предстоящем матче 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Бетисом».
Матч будет сложный. Надо надеяться на то, что испанцы здесь подмерзнут и не будут такими резвыми. Думаю, в Питере «Зенит» выиграет 2:1.
«Бетис» довольно хорош, но и «Зенит» укрепился. Испанцы не прекращали чемпионат, у них нет такого перерыва, как у нас. Там сейчас все в разгаре. У «Зенита» не очень хорошие шансы. Если повезет, тогда будет прекрасно.
Вот этот, с Бенфикой, самый запоминающийся: — У меня прогноз положительный: «Спартак» выиграет, но счет будет, например, 2:1. У «Спартака» хорошее нападение и полузащита, поэтому реально забить два гола. А в защите есть проблемы, поэтому точно пропустят. Если Николай Рассказов справа играет неплохо, то слева в матче с «Крыльями» 16-летний Пиняев всем показывал, что Айртон — это провал. Максименко — хороший вратарь, но и он не потащит все, — сказал Червиченко.
Вот этот, с Бенфикой, самый запоминающийся: — У меня прогноз положительный: «Спартак» выиграет, но счет будет, например, 2:1. У «Спартака» хорошее нападение и полузащита, поэтому реально забить два гола. А в защите есть проблемы, поэтому точно пропустят. Если Николай Рассказов справа играет неплохо, то слева в матче с «Крыльями» 16-летний Пиняев всем показывал, что Айртон — это провал. Максименко — хороший вратарь, но и он не потащит все, — сказал Червиченко.
2:1...3:1...2:0...4:2..
Лично меня устроит любой из них...
Из невесёлого - Ловрена не будет...Алип вне заявке..вратари кто в Байере кто в лазарете...Дзюба уже не на Мальдивах...
Из более весёлого - Дома в нынешних еврокубках Зенит забил 7 мячей за 3 матча...Альберто увидевшему снег обьяснили что на Газпром арене его не бывает....все хотят увидеть Боярского без усов...
2:1...3:1...2:0...4:2..
Лично меня устроит любой из них...
Из невесёлого - Ловрена не будет...Алип вне заявке..вратари кто в Байере кто в лазарете...Дзюба уже не на Мальдивах...
Из более весёлого - Дома в нынешних еврокубках Зенит забил 7 мячей за 3 матча...Альберто увидевшему снег обьяснили что на Газпром арене его не бывает....все хотят увидеть Боярского без усов...