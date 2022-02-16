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Р. Билялетдинов: «Через два года снова скажут, что лимит неправильный»

16 февраля 2022, 19:25

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мнением о возможном изменении лимита на легионеров с сезона-2022/23.

Мне очень интересен налог. Какая вообще будет градация? Какое будет распределение? Это важнейший момент. Налог собрать несложно. Здесь будут споры, связанные с суммой. Игрок игроку рознь. Как это все будет считаться? Не понимаю! Надеюсь, в ближайшее время нам всем скажут об этом. Здесь надо быть уверенным в трансферной стоимости футболиста. Кто знает, может, она завышена. Это очень серьезный момент. С каждого легионера одинаковую сумму собирать будут что ли?

С одной стороны, звучит это все правильно. В других сферах патент выкупается. Бюджет вносится за право работать. По аналогии, это нормально. Для меня больше непонятного, чем понятного. Заголовок понятен, но как это будет функционировать — непонятно.

Постоянные споры идут то об ужесточении лимита, то о либерализации. Правда, на мой взгляд, где-то посередине. Не должны быть одни легионеры, либо одни российские футболисты. Если пригласить 13 хороших иностранцев, то каждый из них и будет играть. Просто пять человек поменяют друг друга и все. Я лично за то, чтобы и российские футболисты имели реальный шанс играть. Через два года снова скажут: «Мы ввели неправильный лимит, давайте менять». Хочется, чтобы этот шаг был продуманным и реализованным. Не лимит играет в футбол, а футболисты. Надо копать именно в этом.

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cska1948
cska1948
16 февраля в 20:59
"...Налог собрать несложно. Здесь будут споры, связанные с суммой. Игрок игроку рознь. Как это все будет считаться? Не понимаю!..."
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Так весь фокус в том, что НИКТО НЕ понимает! А это значит, что в мутной воде проще рыбу ловить и не малую...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
16 февраля в 20:30
Подождите, мы ещё на новый формат не перешли.
ЮЗИК
ЮЗИК
16 февраля в 19:31
Будет лучше, отечественным игрокам прейдется шустрей бегать
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