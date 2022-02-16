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Газизов: «Для такой страны, как Россия, 18 команд в РПЛ – это минимум»

16 февраля 2022, 17:15

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о позиции клуба в вопросе возможного расширения РПЛ до 18 команд.

Мы всегда были за расширение лиги, та же позиция у нас и остается, ничего не меняется. Это больше матчей, больше российских игроков. Мне кажется, что для такой страны, как Россия, 18 команд – это минимум.

Клуб ничего не потеряет. Я не считаю это страшным. Чем больше игроков, тем ниже по ним будет рынок. Можно будет больше рисковать молодыми футболистами.

Я вижу только плюсы. Понятно, что есть моменты, связанные с инфраструктурой, с деньгами, но наша позиция не меняется с самого начала.

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Все комментарии
alexamit
alexamit
16 февраля в 21:47
Ещё один больной на голову.Мало их в думе сидит...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
16 февраля в 21:40
Барыгу забыли спросить !
Союзник противников
Союзник противников
16 февраля в 19:23
А давайте 20! И каждому клубу-по Газизову и Зареме.
112910415
112910415
16 февраля в 19:08
только плюсы, значит, видит ...
а там не только плюсы
протон
протон
16 февраля в 18:01
Им всем косточки сверху кинули, что ли? Откуда такая уверенность, что вообще существуют эти примерно 20-25 команд, у которых есть возможность платить лиге, играть, принимать на своих стадионах, летать, платить игрокам? Ну, где они? Оренбург вот не пустили, например. Стадион, видите ли, не Эмирейтс. Устав, видите ли. Мордву великую опять с колен поднимать? Или Уфу в Саранск перевозить?
Деньги где взять на это? Опять пилить перепиливать, впадать в долги, банкротиться? Интерес может к лиге это подогреет? Как часто вы смотрите игры, если в них нет вашей команды? Или где нет московских команд и Зенита? Часто ли видели матчи Ахмата, например? А Нижнего Новгорода (опять же, когда не с московскими)?
Вот блин распелись про 18-20 команд. А чего не 44 сразу? Объединимся с ФНЛ, добавим Красаву, Кубань (или как там она называется), Эгриси и Амкал. Идея - во
dadrail
dadrail
16 февраля в 17:59
Итак не успеваем играть осень весна.... а если играть два матча в неделю, то это не про наш футбол...
mihaluch
mihaluch
16 февраля в 17:53
И зарплата максимум100 тыс.
4RT
4RT
16 февраля в 17:46
Это же сколько можно узбеков с казахами продать!Красота!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
16 февраля в 17:40
Если Газизов исходит из размеров страны...то РПЛ должна состоять из 55-60 команд...

Чемпионат из 110-120 туров....

И всё нормально...
LOpp
LOpp
16 февраля в 17:35
18 команд.
увеличение количества матчей не сделает РПЛ интересней.
лучше бы позаботились о том, чтобы:
- привлекать больше болельщиков на матчи
- искать новых спонсоров
- покупать более качественных игроков
- улучшать инфраструктуру стадионов
- сбрить усы Боярскому
- и т.д.
kust07
kust07
16 февраля в 17:25
А спонсировать, Газизов из своего кошелька собирается
Максим Марцинкевич
Максим Марцинкевич
16 февраля в 17:18
Газизов - Больше игроков - больше откатов... Пора еще штук 10 Урунов завести )
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 февраля в 17:17
Идиотизм Чистой воды...
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