Газизов: «Для такой страны, как Россия, 18 команд в РПЛ – это минимум»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о позиции клуба в вопросе возможного расширения РПЛ до 18 команд.
Мы всегда были за расширение лиги, та же позиция у нас и остается, ничего не меняется. Это больше матчей, больше российских игроков. Мне кажется, что для такой страны, как Россия, 18 команд – это минимум.
Клуб ничего не потеряет. Я не считаю это страшным. Чем больше игроков, тем ниже по ним будет рынок. Можно будет больше рисковать молодыми футболистами.
Я вижу только плюсы. Понятно, что есть моменты, связанные с инфраструктурой, с деньгами, но наша позиция не меняется с самого начала.
Деньги где взять на это? Опять пилить перепиливать, впадать в долги, банкротиться? Интерес может к лиге это подогреет? Как часто вы смотрите игры, если в них нет вашей команды? Или где нет московских команд и Зенита? Часто ли видели матчи Ахмата, например? А Нижнего Новгорода (опять же, когда не с московскими)?
Вот блин распелись про 18-20 команд. А чего не 44 сразу? Объединимся с ФНЛ, добавим Красаву, Кубань (или как там она называется), Эгриси и Амкал. Идея - во
Деньги где взять на это? Опять пилить перепиливать, впадать в долги, банкротиться? Интерес может к лиге это подогреет? Как часто вы смотрите игры, если в них нет вашей команды? Или где нет московских команд и Зенита? Часто ли видели матчи Ахмата, например? А Нижнего Новгорода (опять же, когда не с московскими)?
Вот блин распелись про 18-20 команд. А чего не 44 сразу? Объединимся с ФНЛ, добавим Красаву, Кубань (или как там она называется), Эгриси и Амкал. Идея - во