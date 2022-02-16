Газизов: «Для такой страны, как Россия, 18 команд в РПЛ – это минимум»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о позиции клуба в вопросе возможного расширения РПЛ до 18 команд.

Мы всегда были за расширение лиги, та же позиция у нас и остается, ничего не меняется. Это больше матчей, больше российских игроков. Мне кажется, что для такой страны, как Россия, 18 команд – это минимум.

Клуб ничего не потеряет. Я не считаю это страшным. Чем больше игроков, тем ниже по ним будет рынок. Можно будет больше рисковать молодыми футболистами.

Я вижу только плюсы. Понятно, что есть моменты, связанные с инфраструктурой, с деньгами, но наша позиция не меняется с самого начала.