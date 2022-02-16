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РПЛ расширят до 18 клубов. Похоже, что против только «Зенит» и «Спартак»

сегодня, 00:00
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Спорная идея близка к реализации.

Сначала делаем – потом думаем

Актуальная формула бытия, подходит к глобальным событиям. Сначала много действий, а потом доходит, что можно доиграться. На локальном уровне сначала одобрили FanID, а теперь собираются слить идею в унитаз в рамках РПЛ. Все случайно, но верно сформулировал генеральный директор «Зенита» Медведев:

Обвинения в попытках дополнительного контроля вряд ли обоснованно. Приобретая мобильный телефон, вы предоставляете достаточно данных, чтобы не требовались дополнительные сведения для контроля.

Вот именно! Об этом все фанаты говорят. В FanID нет смысла. Дорогостоящее дублирование контроля. На стадионах камеры, есть современные, пускай не всегда законные, методы слежения. В России все видные футбольные ультрас записаны поименно. Глупо злить толпу и каждого, кто собрался на футбол раз в год, дополнительной «корочкой». И угрожать возможностью вышвырнуть фаната пожизненно, просто ее не выдав.

Вот так и с расширением РПЛ. Оно еще опаснее, ведь продается под маской патриотизма. Кто-то заявил, что раз Россия большая, то нужна лига из 18 клубов. Мол, сыграет «Зенит» против «Оренбурга», и поэтому обыграет всех в Лиге Европы. Придется Боярскому сбрить усы. Остальные тоже всех порвут в Европе после двух игр с «Факелом». Причем пишут, что 14 из 16 клубов «за» расширение. Похоже, против только «Зенит» и «Спартак».

Голландцы смешные, но умные

Контора, которая сделала для УЕФА реформу ЛЧ, также связана с новым форматом чемпионата Бельгии. Для России предложили вариант с плей-офф, поскольку им поставили задачу создать лигу, которая начнет зарабатывать и набирать популярность. Но такая задача на самом деле не ставится. Важнее цель быть за все хорошее против всего плохого, и под это уже подогнали сказку о якобы полезном лимите.

Голландцы не умеют объяснять свои идеи, тут нечем крыть. Даже реформу Лиги чемпионов пришлось разжевывать для людей, поскольку внятного описания не было. Любопытная «швейцарская система» всех испугала и запутала, особенно старшее поколение фанатов, вроде Переса. Аналитики хоть и косноязычные, но не выдумывают, а разрабатывают концепции на основании фактов и логики.

Главный факт простой: Россия не Англия, где любят локальные клубы по сто лет. Из двукратного чемпиона «Рубина» не сделали местную икону, в Казани команду поддерживают слабо. Даже клубам с историей, вроде «Динамо», надо пахать годами в информационном поле, чтобы появились новые фанаты. «Локомотив» тоже, к сожалению, не вызывает широкомасштабную реакцию, особенно в сезоне ссор с фанатами и приглашения Рангника с Цорном.

Очень популярны «Зенит» и «Спартак», следом идет ЦСКА. Еще народ любит московские дерби. Если не работать вокруг этих знаний, то не будет ни успешных локальных проектов – «Краснодар» вот полюбили в городе, где когда-то поддерживали «Кубань», ни глобальных российских историй успеха. Голландцы правы, нужно чаще сводить сильные клубы между собой для запуска рынка. Так и практика для еврокубков появится серьезная, и сама РПЛ станет интереснее, поскольку более непредсказуемой.

Мертвые не станут живее от расширения лиги, а вот в непредсказуемом формате мог вылезть неожиданный чемпион. Допускать разгул свободы испугались. А поскольку в ближайшее время расширят квоту на легионеров, то надо принести в жертву богам лимита сказку о защите российских футболистов. Где найти оправдание, чтобы разрешить 12 легионеров при 8 одновременно на поле? Решили, что надо продавать «патриотичное» расширение РПЛ.

Бюджетная труба качает деньги

Стыковые матчи с клубами ФНЛ не нравятся командам, которые привыкли тратить государственные деньги в РПЛ. Поэтому стыки отменяли по разным поводам. Иначе надо в этот ваш футбол играть, а не просто получать миллиард в год. А вот если расширить лигу до 18 клубов, чтобы вылетали только две команды – в ФНЛ попросту нет четырех финансово стабильных лидеров для получения лицензии от РФС, то о рисках можно забыть.

В Туле, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Уфе и в Химках сидят уважаемые люди. Предлагаете им, или парням из Екатеринбурга, покинуть РПЛ? Обойдетесь. Лигу расширят в будущем, всем хватит места. Глядишь, «Оренбург» снова подтянется и закрепится. Еще парочка похожих проектов найдется. Да, в РПЛ сейчас нет слабых команд. «Химки» и «Уфа» — хорошие, не «пассажиры». Но симпатичность аутсайдеров не равна развитию лиги и доходам.

ТВ-контракт увеличили в четыре раза не потому, что РПЛ стала популярнее, а как велели – так сделали. При этом из каждого утюга российский футбол не продают, что сказывается на общей популярности. Пекутся не об интересах «Оренбурга» или «Торпедо», а переживают, как бы всем хватило места у окошка, из которого выдают казенные деньги. Еще четыре тура наверх ничего не дадут, не рядовые игры зарабатывают деньги.

Причем следом услышим жалобы на усталость. «Зенит» и «Спартак» не отказались бы от нормальной реформы с бизнес-планом. Тем более, независимые аналитики разобрали вариант с 18 клубами, но пришли к выводу, что так станет хуже. Опять же, в РПЛ сначала сделают, а потом подумают, как минимизировать потери. От появления нового «Тамбова» никто не застрахован, цены на газ и нефть спекулятивные, в любой момент могут упасть.

Единственная логичная причина форсировать расширение: это «обмен» на нормальный лимит и постепенное снижение завышенных зарплат футболистов среднего уровня. Мол, смотрите, целых два состава с россиянами из ФНЛ, у Карпина глаза разбегаются, поляки сидят испуганными. Но аналитики из Нидерландов первыми бы посоветовали расширяться и до двадцати клубов, будь все так просто. Рынок работает иначе, а в этом случае его даже не создали.

Нужен реальный спрос, нетривиальные ходы. А если каждый сильный и богатый заведет себе по парочке «младших братьев», то лучше не станет. Увидим шаг назад, но с большими расходами для россиян, чьи деньги получают маленькие клубы. И когда нет аргументов, то начинают рассказывать о патриотизме. А что за последние десять лет довелось похоронить множество футбольных клубов из РПЛ, стыдливо не упомянут.

Почему же у немцев работает схема с 18 клубами? Потому что там неприлично богатое население и крепкая экономика. Десятилетиями богатые и обожают футбол. А у РПЛ традиционно дикий подход: давайте сделает то, что точно не сработает в реалиях РФ, чтобы нас не упрекали в безделье. Рядовые матчи уже не смотрят? Значит, нужно больше рядовых игр. Логично. Хорошо, хоть мертворожденную идею с белорусскими и казахскими клубами в РПЛ не выкопали. Она еще абсурднее расширения без финансовых гарантий.

Некоторые клубы хотят мальчиков для битья, раз нынешние аутсайдеры крепкие, но боятся четырех матчей с «Зенитом» за сезон. Смородская не понимает, кто будет содержать 18 клубов. Подскажем – народ.

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Roger Young
Roger Young
сегодня в 13:27
Все правильно.
ATG
ATG
сегодня в 11:31, ред.
Да какая разница кто их будет содержать. Если их не будет(ещё две команды) - народ от этого богаче не станет. Если урезать до 12 команд - народ богаче тоже не станет. Так что это так, выстрел в воздух. Я за расширение. Больше команд - больше туров, больше возможности на стадион сходить
Андрeй Попов
Андрeй Попов
сегодня в 10:07
Я так понимаю, заказали концепцию развития лиги у Голландцев, которые реформировали Лигу Чемпионов.
Получили два предложения и ..... выкинули все в унитаз?! Зачем заказывали?
steelhead
steelhead
сегодня в 09:45
Правильно, надо 20 команд и пусть принтер еще зиму отменит, решение то простое, на кнопочку за только нажать.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
сегодня в 08:54
Статья винегрет из сомнительных доводов и допущений.
Страшного ничего не вижу в 18 участниках РПЛ. У богатых и умных, я про Зенит, полноценная обойма запасных, которая в играх с условным Тамбовом каши не испортит.
Кто живет на бюджетах, снижать зарплаты, растить молодых, развивать клубную экономику. Тогда 18 команд только в помощь. А то перед новым сезоном, перед камерами руководство условного Урала заявляет о задачах в зоне Еврокубков, а потом всю осень автобусы паркует. На кой такой участник еврокубков?
Вот в борьбе между собой пусть растят новых Понедельников и Черенковых.

Одна команда стоит особняком. У неё задачи по пиару быть первыми. А где там в условном Воронеже пиариться?

Стадионов сейчас хватает, раньше вся Москва в Раменское ездила играть. Так что пусть играют. Структура есть. Желания что то менять нет.

Вот Динамо собрало молодёжь, нужного тренера в одном месте, да и рвёт шаблоны и ещё кой что у соперников. А в Сочи тренер вообще из того что было лепит и выигрывает.
Бездари и случайные люди только отговорки ищут.
112910415
112910415
сегодня в 08:40
автор текста всё очень четко разложил !
браво !
Валерыч
Валерыч
сегодня в 04:29
Давно пора. В такой огромной стране - 16 команд
в премьер-лиге - нонсенс. А кто там их содержать будет,
это уже не к народу вопрос, а к государству и олигархату.
Ипномфа-Шееед
Ипномфа-Шееед
сегодня в 03:18, ред.
Посмотрите:То Предлагается Сообразить Матч Сборная России-Крылья Советов,То Нивелировать Сенсационный Результат Нашего Самого Бедного Клуба Т.Е. Сохранение Прописки В РФПЛ Тем Фактом Что Никто Не Вылетет Вовсе.Хотя Нас Уже Итак Напритесняли За Десять Лет Лишив Статуса Единственного Не Столичного Клуба Который Не Покидал Лигу Всем Этим Бредом Где Четыре Команды Могут Вылететь,А Не Две И Напрямую Внегда Крылышки Хотя Бы В Последнем Туре Да Вырвали Бы Место Под Солнцем.Вообще-То Я За 20 Клубов С Тремя Вылетающими Напрямую Однако У Нас Нету Таких Легендарных Клубов Как Нынешний Аякс С Показателем Забитых И Пропущенных Мячей За 22 Игры 69-5,А Вот Тосно Мне До Сих Пор Жалко После Того Как Они Выиграли Кубок России По Футболу Но Их Послали На Самых Разных Уровнях.Да,А Идея Fan ID Никакой Критики Не Выдерживает Ибо Лично Я Не Знаю Даже Как На Рыбалку Собратца Хотя Живу На Набережной,А Что-То Там Оформлять-Это Вообще Конец.А Так Я С Удовольствием Бы Раз В Год Или В Десять Приходил Как Зритель На Футбол,Но В Нынешней Обстановке Я Думаю Могут Отдать Под Суд Что Не В Наморднике,А Ведь У Меня Проблема С Дыханием...-Я Это Делаю-Ртом.А Ещё За Пиво Могут Оштрафовать Хотя Я Даже Скоромное Не Ем Вообще Не Говоря О Мясе И Выпивке...-Идиотизм Какой-То Поскольку Болельщик Должен Отдыхать(Кстати Слово Фанат Неприемлемо Для Чтущих Заповедь Не Сотвори Себе Кумира То Есть Всех Жителей Российской Федерации).Вообще Же Как Хотите-Меня На Этом Сайте Не Чтут И Я Предупреждаю: Кто Не Пожертвует Русской Православной Церкви Московского Патриархата Иди Единоверию Десятину То Есть Для Бедного Провинциала Миллион Или Два Рублей, Наследует Бесконечные Муки:Как Воскрес Христос Так И Все Мы Воскреснем,И Я Помню Как Лежал В Больнице И Там Парень Симпотичный В Той Же Палате...-Он Ругал Российский Футбол И Критиковал Что Я Болею За Сборную России Но Я Заметил Что Врят Ли Он Станет Когда-То Верующим...И Вот-Мбаппе:Всё Чего Ему Не Хватает-Это Красоты,И Вообще Сказано О Латинянах Что Мало Избранных Но Много Нас Православных Званных-Короче Так И Так У Кого-То Отнимется И То Что Думают Иметь В Данном Случае Красота,А Такие Как Мбаппе Возсияют В Небесном Царствии
Правдин Семён
Правдин Семён
сегодня в 02:46
Жесть. .
протон
протон
сегодня в 01:41
Самое сюрреалистичное в этом всем, что в нашем футболе наиболее адекватным оказался ФЕДУН! Понимаете масштаб?
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
сегодня в 01:36
Зачем строить коробки и платить детским тренерам в регионвх.
Лучше продолжим мыльный пузырь надувать
старина
старина
сегодня в 01:00
Какие 18 команд?У нас 16 не всегда могут доиграть
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 00:33
На заборе дрыхнет кот
На диване кошка
Лигу створит патриот
Он дурак немножко
Денег дома просто нет
Их забрал Обама
А в подъезде ссыт сосед
Это так, реклама......
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