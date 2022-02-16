РПЛ расширят до 18 клубов. Похоже, что против только «Зенит» и «Спартак»

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сегодня, 00:00

Спорная идея близка к реализации.

Сначала делаем – потом думаем

Актуальная формула бытия, подходит к глобальным событиям. Сначала много действий, а потом доходит, что можно доиграться. На локальном уровне сначала одобрили FanID, а теперь собираются слить идею в унитаз в рамках РПЛ . Все случайно, но верно сформулировал генеральный директор «Зенита» Медведев:

Обвинения в попытках дополнительного контроля вряд ли обоснованно. Приобретая мобильный телефон, вы предоставляете достаточно данных, чтобы не требовались дополнительные сведения для контроля.

Вот именно! Об этом все фанаты говорят. В FanID нет смысла. Дорогостоящее дублирование контроля. На стадионах камеры, есть современные, пускай не всегда законные, методы слежения. В России все видные футбольные ультрас записаны поименно. Глупо злить толпу и каждого, кто собрался на футбол раз в год, дополнительной «корочкой». И угрожать возможностью вышвырнуть фаната пожизненно, просто ее не выдав.

Вот так и с расширением РПЛ . Оно еще опаснее, ведь продается под маской патриотизма. Кто-то заявил, что раз Россия большая, то нужна лига из 18 клубов. Мол, сыграет «Зенит» против «Оренбурга», и поэтому обыграет всех в Лиге Европы. Придется Боярскому сбрить усы. Остальные тоже всех порвут в Европе после двух игр с «Факелом». Причем пишут, что 14 из 16 клубов «за» расширение. Похоже, против только «Зенит» и «Спартак».

Голландцы смешные, но умные

Контора, которая сделала для УЕФА реформу ЛЧ , также связана с новым форматом чемпионата Бельгии. Для России предложили вариант с плей-офф, поскольку им поставили задачу создать лигу, которая начнет зарабатывать и набирать популярность. Но такая задача на самом деле не ставится. Важнее цель быть за все хорошее против всего плохого, и под это уже подогнали сказку о якобы полезном лимите.

Голландцы не умеют объяснять свои идеи, тут нечем крыть. Даже реформу Лиги чемпионов пришлось разжевывать для людей, поскольку внятного описания не было. Любопытная «швейцарская система» всех испугала и запутала, особенно старшее поколение фанатов, вроде Переса. Аналитики хоть и косноязычные, но не выдумывают, а разрабатывают концепции на основании фактов и логики.

Главный факт простой: Россия не Англия, где любят локальные клубы по сто лет. Из двукратного чемпиона «Рубина» не сделали местную икону, в Казани команду поддерживают слабо. Даже клубам с историей, вроде «Динамо», надо пахать годами в информационном поле, чтобы появились новые фанаты. «Локомотив» тоже, к сожалению, не вызывает широкомасштабную реакцию, особенно в сезоне ссор с фанатами и приглашения Рангника с Цорном.

Очень популярны «Зенит» и «Спартак», следом идет ЦСКА . Еще народ любит московские дерби. Если не работать вокруг этих знаний, то не будет ни успешных локальных проектов – «Краснодар» вот полюбили в городе, где когда-то поддерживали «Кубань», ни глобальных российских историй успеха. Голландцы правы, нужно чаще сводить сильные клубы между собой для запуска рынка. Так и практика для еврокубков появится серьезная, и сама РПЛ станет интереснее, поскольку более непредсказуемой.

Мертвые не станут живее от расширения лиги, а вот в непредсказуемом формате мог вылезть неожиданный чемпион. Допускать разгул свободы испугались. А поскольку в ближайшее время расширят квоту на легионеров, то надо принести в жертву богам лимита сказку о защите российских футболистов. Где найти оправдание, чтобы разрешить 12 легионеров при 8 одновременно на поле? Решили, что надо продавать «патриотичное» расширение РПЛ .

Бюджетная труба качает деньги

Стыковые матчи с клубами ФНЛ не нравятся командам, которые привыкли тратить государственные деньги в РПЛ . Поэтому стыки отменяли по разным поводам. Иначе надо в этот ваш футбол играть, а не просто получать миллиард в год. А вот если расширить лигу до 18 клубов, чтобы вылетали только две команды – в ФНЛ попросту нет четырех финансово стабильных лидеров для получения лицензии от РФС , то о рисках можно забыть.

В Туле, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Уфе и в Химках сидят уважаемые люди. Предлагаете им, или парням из Екатеринбурга, покинуть РПЛ ? Обойдетесь. Лигу расширят в будущем, всем хватит места. Глядишь, «Оренбург» снова подтянется и закрепится. Еще парочка похожих проектов найдется. Да, в РПЛ сейчас нет слабых команд. «Химки» и «Уфа» — хорошие, не «пассажиры». Но симпатичность аутсайдеров не равна развитию лиги и доходам.

ТВ-контракт увеличили в четыре раза не потому, что РПЛ стала популярнее, а как велели – так сделали. При этом из каждого утюга российский футбол не продают, что сказывается на общей популярности. Пекутся не об интересах «Оренбурга» или «Торпедо», а переживают, как бы всем хватило места у окошка, из которого выдают казенные деньги. Еще четыре тура наверх ничего не дадут, не рядовые игры зарабатывают деньги.

Причем следом услышим жалобы на усталость. «Зенит» и «Спартак» не отказались бы от нормальной реформы с бизнес-планом. Тем более, независимые аналитики разобрали вариант с 18 клубами, но пришли к выводу, что так станет хуже. Опять же, в РПЛ сначала сделают, а потом подумают, как минимизировать потери. От появления нового «Тамбова» никто не застрахован, цены на газ и нефть спекулятивные, в любой момент могут упасть.

Единственная логичная причина форсировать расширение: это «обмен» на нормальный лимит и постепенное снижение завышенных зарплат футболистов среднего уровня. Мол, смотрите, целых два состава с россиянами из ФНЛ , у Карпина глаза разбегаются, поляки сидят испуганными. Но аналитики из Нидерландов первыми бы посоветовали расширяться и до двадцати клубов, будь все так просто. Рынок работает иначе, а в этом случае его даже не создали.

Нужен реальный спрос, нетривиальные ходы. А если каждый сильный и богатый заведет себе по парочке «младших братьев», то лучше не станет. Увидим шаг назад, но с большими расходами для россиян, чьи деньги получают маленькие клубы. И когда нет аргументов, то начинают рассказывать о патриотизме. А что за последние десять лет довелось похоронить множество футбольных клубов из РПЛ , стыдливо не упомянут.

Почему же у немцев работает схема с 18 клубами? Потому что там неприлично богатое население и крепкая экономика. Десятилетиями богатые и обожают футбол. А у РПЛ традиционно дикий подход: давайте сделает то, что точно не сработает в реалиях РФ , чтобы нас не упрекали в безделье. Рядовые матчи уже не смотрят? Значит, нужно больше рядовых игр. Логично. Хорошо, хоть мертворожденную идею с белорусскими и казахскими клубами в РПЛ не выкопали. Она еще абсурднее расширения без финансовых гарантий.

Некоторые клубы хотят мальчиков для битья, раз нынешние аутсайдеры крепкие, но боятся четырех матчей с «Зенитом» за сезон. Смородская не понимает, кто будет содержать 18 клубов. Подскажем – народ.