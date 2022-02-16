В РПЛ новый лимит: 13 легионеров в заявке и 8 на поле. За игровые минуты иностранцев придется доплачивать

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вчера, 19:00

Калькуляторы вам в руки.

Новый лимит близко

Давно известно, что действующему лимиту на легионеров в Российской Премьер-Лиге не устоять. Формулу «8+17» многие критиковали, особенно на фоне неудач наших команд в еврокубках, жаркие споры велись в середине 2021 года, когда обсуждался пакет реформ российского футбола, зреющий в недрах РФС . Ходили разговоры даже о полной отмене лимита, во что верилось с трудом, тем более после критики президента.

К счастью, после этого инициаторы не попрятались по норам и не ужесточили лимит для верности. В январе появилась некоторая ясность относительно изменений, которые вступят в силу уже с сезона-2022/23. Рассматривались два варианта ограничений для иностранцев — одно попроще, другое посложнее. Как мы понимаем теперь, выбрали второй путь, предполагающий введение «налога на легионеров».

РФС и Минспорта приняли новый лимит на легионеров в футболе

Сразу несколько источников сегодня сообщили, что важнейший шаг к новому лимиту сделан. Министерство спорта и Российский Футбольный Союз согласовали формулу, которую планируется ввести в строй уже со следующего футбольного сезона. Предстоит еще пропустить реформу через исполком РФС , но это мероприятие — чистая формальность. Никто не стал бы добиваться одобрения революционных изменений Минспортом, чтобы потом «зарезать» их на внутреннем заседании.

Итак, по новому лимиту клубы РПЛ смогут заявлять на сезон не более 13 футболистов, считающихся легионерами, и не менее 12 россиян (впрочем, в это число входят также граждане Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии). При этом новый закон объединяет в себе предыдущий лимитный опыт РПЛ : ограничение теперь касается и заявки, и количества иностранцев на поле. Одновременно в игре могут принимать участие 8 легионеров. Есть важные детали и по структуре российской части заявки: минимум четыре россиянина должны считаться воспитанниками клуба.

Ну, и самая необычная и непривычная часть обновленного закона — «налог на легионеров». За иностранцев на поле придется платить. Говорят о 10 тысячах рублей за минуту для игроков старше 23 лет, в то время как футболисты младше 23 лет будут обходиться вдвое дешевле — 5 тысяч рублей за минуту. Точный размер выплат будет утвержден на исполкоме РФС , а средства пойдут в специальный фонд, из которого впоследствии будут распределены между клубами, у которых появится финансовый стимул давать игровое время молодым россиянам.

«Лимит с человеческим лицом»

Таким выражением охарактеризовал новую формулу президент «Урала» Григорий Иванов, который является последовательным сторонником лимита. В чем ключевое отличие от текущей версии? Сейчас можно включать в заявку 8 иностранцев, которые имеют право одновременно находиться на поле. Последняя часть этой формулы осталась в силе, но в заявке появляются дополнительные пять слотов для легионеров. И это дает куда больший простор для творчества при формировании состава.

Главным образом это реверанс в сторону участников еврокубков, которым жесткое ограничение на количество иностранцев в заявке обрезало внушительную часть конкурентоспособности на международной арене. Казалось бы, такой лимит заставлял брать только суперкачественных легионеров, способных играть в стартовом составе, но теоретическая идиллия разбилась об острые скалы практического применения.

Во-первых, никто не застрахован от ошибок селекции, тем более иностранцам часто требуется время на адаптацию. Во-вторых, они тоже получают травмы и дисквалификации, что делало «восьмерку» в схеме лимита весьма условным значением. В-третьих, жесткое ограничение количества легионеров затрудняет выстраивание внутренней конкуренции: дублерами сильных иностранцев становились россияне, которые деградируют, сидя в запасе. А могли бы играть в клубах попроще.

Хорошая новость заключается в том, что иностранцы могут вытеснить относительно сильных россиян из запасов топ-клубов и заставить их постоянно играть в футбол. Плохая — со временем снова придем к «кривой» системе конкуренции, в которой лимитчики и легионеры по большей части изолированы друг от друга. Снова появятся лимитные позиции и амплуа для иностранцев. Участникам еврокубков это поможет, а сборной России — вряд ли. У каждого лимита свои побочные эффекты.

Налог на иностранцев — самый обсуждаемый момент нового закона

Вне всяких сомнений, это плата за смягчение лимита. Экономическое обоснование. Без «налога на иностранцев» Минспорт не одобрил бы инициативу РФС . Расчет на то, что клубы станут увереннее чувствовать себя в турнирах УЕФА , а часть заработанных там с помощью иностранцев денег принесут домой и заплатят тем, кто воспитывает российских футболистов. Звучит неплохо, но давайте дождемся деталей и методов внедрения, потому что в таком хитром деле всегда сложно соблюсти баланс штрафов и поощрений, а также следить за реальным, а не формальным выполнением задачи по воспитанию отечественных футболистов.