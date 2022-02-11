Клубы РПЛ предложили лиге отказаться от ПЦР-тестов вакцинированных игроков

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вчера, 18:49

В пятницу, 11 февраля, состоялось общее собрание клубов Российской Премьер-Лиги.

Сейчас клубы обязаны проводить ПЦР-тестирование футболистов каждую неделю, в том числе перед игровыми турами.

По информации источника, клубы обсудили практику борьбы с коронавирусом в европейских лигах и вынесли несколько предложений по изменениям в чемпионате России. Одно из основных предложений – отмена ПЦР-тестирования для вакцинированных футболистов.

Ранее клубы рассматривали вариант отмены еженедельных ПЦР-тестов для всех футболистов.