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Клубы РПЛ предложили лиге отказаться от ПЦР-тестов вакцинированных игроков

вчера, 18:49

В пятницу, 11 февраля, состоялось общее собрание клубов Российской Премьер-Лиги.

Сейчас клубы обязаны проводить ПЦР-тестирование футболистов каждую неделю, в том числе перед игровыми турами.

По информации источника, клубы обсудили практику борьбы с коронавирусом в европейских лигах и вынесли несколько предложений по изменениям в чемпионате России. Одно из основных предложений – отмена ПЦР-тестирования для вакцинированных футболистов.

Ранее клубы рассматривали вариант отмены еженедельных ПЦР-тестов для всех футболистов.

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Источник: bookmaker-ratings.ru
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pmaza29kepsj
pmaza29kepsj
сегодня в 02:46
Абсолютно правильно сделали
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 21:15
А у них, что через попу тесты берут и им некомфортно?
Детский сад, наверное считают если прививку поставили они сразу бессмертными стали и ещё других исцеляют наверное.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:58
Не понимаю бараньей упёртости клубов РПЛ. Неужели до их бараньих мозгов не доходит, что вакцинирование не защищает со стопроцентной уверенностью кого бы то ни было. Это раз. Во-вторых, разве самим футболистам не будет спокойнее, если они после еженедельного теста узнАют, что они здоровы ? Процедура - то взятия крови на анализ пустяковая. Кроме того, игрокам не надо ехать на трамвае в поликлинику и стоять в очереди, медработники сами приедут к ним на базу, чтобы посмотреть на "знаменитостей" и сфотографироваться с ними. Но самое главное - спокойствие от мысли, что ты здоров.
Loko57
Loko57 ответ 4RT (раскрыть)
вчера в 20:51
У Жириновского передоз, так что он не показатель))
4RT
4RT
вчера в 20:44
Судя по Жириновскому,ваши вакцины - мёртвому припарка
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:01
Разумное предложение.
pomor45
pomor45
вчера в 19:59
Правильное предложение. Надо только дополнить, что отказавшиеся от вакцинации должны будут сдавать тесты дважды в неделю и за свой счёт.
kasyak7
kasyak7
вчера в 19:45
Неудивительно, пандемия,ковид уходит в прошлое. Больные,либо заболевшие уже не интересны. Нынче война на Украине в тренде.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:39, ред.
А почему лишняя проверка своего же здоровья, так напрягает. Тем более, что эта процедура занимает всего минуту. Разве больше нечего обсуждать конкретные проблемы которых сейчас достаточно и без ПЦР тестов . Лучше бы действительно занялись настоящим делом. А не создавали новую проблему из ничего.
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:16
Задолбала эта корона.
Virg
Virg
вчера в 19:15
Давно пора уже отменить эти липовые тесты
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:14
Хз как лучше сделать
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 18:50
Пусть решают.
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