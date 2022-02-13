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Аджоев: «„Арсенал“ поддерживает расширение РПЛ до 18 команд»

сегодня, 14:09

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев поддержал идею о расширении РПЛ до 18 команд.

«Арсенал» поддерживает инициативу расширить Премьер-Лигу до 18 команд.

Естественно, это станет плюсом для российского футбола. Будет играть больше футболистов, но обязательно надо, чтобы выходило хотя бы по пять иностранцев, которые провели 50 процентов матчей за свои сборные.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 18:24
Арсенал получит пару " клиентов " !
протон
протон
сегодня в 18:19
Ага, будет больше возможностей сынка своего куда обустроить)
CarcassBT
CarcassBT
сегодня в 17:30
Пущай тогда и на вылет не четыре команды будет, а шесть
Boricku
Boricku
сегодня в 17:24
12 максимум
alexamit
alexamit
сегодня в 17:10
Это для того,чтобы избежать вылета.
ДСА
ДСА
сегодня в 15:03
Те кто может вылететь все за расширение.
lotsman
lotsman
сегодня в 14:52
В надежде закрепиться в РПЛ.))
Бубнин
Бубнин
сегодня в 14:49
"Будет играть больше плохих футболистов".
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:41
В первую очередь надо прибавить к нынешнему календарю ещё 4 матча.
Когда их играть? Зимой, звеня бубенцами?Можно больше игр проводить летом, но тогда перерыв между чемпионатами получится маленький, а наши пешеходы не привыкли сильно напрягаться.
В Союзные времена играли в 18 команд, но тогда было больше тёплых городов - Баку, Ереван, Тбилиси, Новороссийск, Одесса, Кишинёв, Кутаиси.
Можно было без проблем составлять календарь.
А сейчас? Ростов, Сочи, Краснодар, с натяжкой Грозный да Питер под крышей.
Играть зимние матчи практически негде, даже в Самаре в ноябре бегают с градусниками вокруг поля.
Так что о переходе на 18 команд можно говорить только при условии строительства крытых стадионов...
sv_1969
sv_1969 ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 14:34
Ваша правда!
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 14:32
Расширить лигу можно, но только в связке с отменой дурацкого правила про стадион на 10000 болельщиков.
1 984
1 984
сегодня в 14:30
Естественно - так сложнее вылететь.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:28
Согласен с Гурамом .
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 14:15
Стоящие на вылет всегда за расширение Лиги.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:14
Я тоже за 18 команд!
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