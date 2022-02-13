Аджоев: «„Арсенал“ поддерживает расширение РПЛ до 18 команд»

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев поддержал идею о расширении РПЛ до 18 команд.
«Арсенал» поддерживает инициативу расширить Премьер-Лигу до 18 команд.
Естественно, это станет плюсом для российского футбола. Будет играть больше футболистов, но обязательно надо, чтобы выходило хотя бы по пять иностранцев, которые провели 50 процентов матчей за свои сборные.
Когда их играть? Зимой, звеня бубенцами?Можно больше игр проводить летом, но тогда перерыв между чемпионатами получится маленький, а наши пешеходы не привыкли сильно напрягаться.
В Союзные времена играли в 18 команд, но тогда было больше тёплых городов - Баку, Ереван, Тбилиси, Новороссийск, Одесса, Кишинёв, Кутаиси.
Можно было без проблем составлять календарь.
А сейчас? Ростов, Сочи, Краснодар, с натяжкой Грозный да Питер под крышей.
Играть зимние матчи практически негде, даже в Самаре в ноябре бегают с градусниками вокруг поля.
Так что о переходе на 18 команд можно говорить только при условии строительства крытых стадионов...
Когда их играть? Зимой, звеня бубенцами?Можно больше игр проводить летом, но тогда перерыв между чемпионатами получится маленький, а наши пешеходы не привыкли сильно напрягаться.
В Союзные времена играли в 18 команд, но тогда было больше тёплых городов - Баку, Ереван, Тбилиси, Новороссийск, Одесса, Кишинёв, Кутаиси.
Можно было без проблем составлять календарь.
А сейчас? Ростов, Сочи, Краснодар, с натяжкой Грозный да Питер под крышей.
Играть зимние матчи практически негде, даже в Самаре в ноябре бегают с градусниками вокруг поля.
Так что о переходе на 18 команд можно говорить только при условии строительства крытых стадионов...