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Тренер «Бетиса» Пеллегрини: «Думаю, с „Зенитом“ будет открытая игра»

16 февраля 2022, 21:06
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 3Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)БетисМатч завершен

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини поделился ожиданиями от матча Лиги Европы с «Зенитом».

Мы будем играть против хорошей команды, которая привыкла побеждать в России и которая исповедует атакующий футбол. Считаю, «Зениту» не повезло с группой в ЛЧ, где ему достались «Челси» и «Ювентус».

Думаю, завтра нас ждет отличный матч. Взгляд на игру у наших команд немного похож – он атакующий. И я думаю, что это будет очень открытая игра.

Что могу сказать о стадионе, на котором пройдет игра? Стадион потрясающий, прекрасный. Надо сказать, что «Зенит» получил арену, которую можно поставить в пример любой команде. Я приезжал с «Малагой» на старый стадион в гости к «Зениту» (речь о «Петровском» — прим.). И очень рад, что этот матч мы будем играть на новом, который мне был не знаком. Это совсем не то, что было раньше.

Финал ЛЕ пройдет в Севилье, поэтому у «Бетиса» в этом турнире дополнительная мотивация? Нет, мы ничего не думаем о финале и где его надо играть. Мы сейчас на стадии 1/16 финала играем против «Зенита». И выложимся полностью, чтобы выйти в следующий раунд. Нет никакого смысла думать о финале, а есть смысл побеждать завтра и продвигаться по сетке как можно дальше.

Матч с «Зенитом» пропустят три ключевых игрока «Бетиса».

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Все комментарии
Jon718875
Jon718875
вчера в 12:11
Сегодня победит ЗЕНЯ, но по сумме он пролетит
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:05
Нет,закрытая.Мне уже известно,что крышу закроют.
galem72
galem72
вчера в 10:42
Вот зюба как разбежится, как откроется. В общем, берегись, Бетис. ))
112910415
112910415
вчера в 10:07
не играет же Семак в открытый футбол !
KTS22
KTS22
вчера в 09:48
За Бетис !!!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 04:50
Хорошо бы голов побольше.
ОПС
ОПС
вчера в 03:48
Не будет открытой.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Gahi (раскрыть)
16 февраля в 23:56, ред.
Да уж, безответственные товарищи руководят командами. Я уж не говорю о том, что никто из них не дорожит своей репутацией. Одним словом, неучи и дилетанты.
kasyak7
kasyak7 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
16 февраля в 23:30
Да наши вообще в еврокубках в футбол играть не умеют в таком случае.

О чем здесь ещё говорить.)) Но пытаться контратаковать будут.-что-то в этом роде.
А что из этого выйдет узнаем завтра
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ kasyak7 (раскрыть)
16 февраля в 23:19
Все наши клубы, играющие в кубках, в том числе "Зенит", не умеют быстро контратаковать. Ну не дано это им и всё тут. Некому ! Посмотрите на каждого игрока в отдельности, прикиньте в голове его возможности и скорости в принятии ТТД и тогда, возможно, согласитесь со мной. Попытки контратаковать будут робкими и медленными, в связи с чем "Бетис", не напрягаясь, будет спокойно перестраивать свои ряды и пресекать таким образом все потуги нашей команды на корню. Это будет в обоих матчах, особенно в Испании.
Gahi
Gahi ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
16 февраля в 23:18
Приветствую Вас Уважаемый, возраст слишком большой чтобы этим заниматься в данный момент, но хочется чтобы тем кому доверяют команду были более ответственными за свою работу и дорожили своей репутацией и командой которую им доверили тренировать. Удачи
pomor45
pomor45 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
16 февраля в 23:13
Шпана не раскусила их и решила, что как всегда управиться в воздушном атакующем стиле, не заботясь о защите. Подойдут серьёзно и отправят на привычное место. Пеллегрини и сейчас подстрекает Семака на безоглядную атаку с предоставлением ему свободных зон, пользоваться которыми он команду научил - это его фишка. Но, просчитается. Его ожидает трудная долбёжка дыры в глухом заборе. Если при этом Семаку удастся парочка хороших результативных контратак, то знакомство Пеллегрини с новым стадионом не станет приятным.
kasyak7
kasyak7
16 февраля в 23:08
Открытый футбол это всегда интересно,но после зимней паузы у игроков Зенита не так много сил,нет игровой практики. Играть будут на контратаках
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Gahi (раскрыть)
16 февраля в 23:05, ред.
В очередной раз поражаюсь и спрашиваю себя, почему с таким мощным анализом вы до сих пор не тренируете какую - либо команду РПЛ.
pomor45
pomor45
16 февраля в 23:00
Шишь, вот, тебе атакующий. Серёга тебе такой автобус припаркует - голову об стенку расшибёшь.
makkie
makkie
16 февраля в 22:41
Ой, не факт!
В еврокубках Семак часто паркует автобус, даже играя против таких команд как Мёльде. Тем более Зенит лишился Крицюка и Ловрена, еще и Азмуна - трёх игроков основы. Вряд ли кинутся на испанцев с шашками наголо.

Но должно быть интересно. Удачи Зениту!
Comentarios
Comentarios
16 февраля в 22:25
Приходите в мой дом мои двери открыты. Буду песни вам петь и друзей угощать ) М.Круг
Ironigor
Ironigor
16 февраля в 22:19
Открытая игра с Зенитом ! ))) С юмором у Пеллегрини всё нормально !!!)))
Mekail
Mekail
16 февраля в 22:09
Посмотрим на игру
BDA81
BDA81
16 февраля в 21:59
Думаю испанцем и хватит на одной ноге обыграть команду РПЛ )) Думаю в гостях сыграют спокойно, а дома и по косточкам разберут )) Вообщем без вариантов,Бетис проходит дальше ))
Dima salev
Dima salev
16 февраля в 21:42
Наши медведи только просыпаются от зимней спячки, так что испанцы спокойно победят
Gahi
Gahi
16 февраля в 21:42
Этот посыл главного тренер "Бетиса" Мануэль Пеллегрини и ожиданиями от матча Лиги Европы с «Зенитом». Мы будем играть против хорошей команды, которая привыкла побеждать в России и которая исповедует атакующий футбол. Тем самым призывает команду из берегов Невы в атакующий футбол который для "Бетиса" станет продолжением игры с "Атлетико" где было забито 7 мячей в ворота друг друга. Но думаю что "Зениту" нужно проанализировать именно игру "Бетиса" с "Атлетико" чтобы четко себе представлять от какого футболиста можно ждать неприятностей в игре. И командных перестроений в различные игровые схемы, чтобы вовремя перекрывать зоны для развития атаки соперника. Наверное за всё это времям работы в "Зените" у тренера команды Сергея Семака, появился наконец определённый опыт игры его команды в еврокубках. Который поможет ему определить правильную стратегию и тактику на игру против "Бетиса", чтобы постараться добиться положительного результата. Удачи
Locomotive Breath
Locomotive Breath
16 февраля в 21:36
Думаю, что Богданыч, если прочитает слова Пеллегрини, от души похихикает).
beefs
beefs
16 февраля в 21:33
ждем интересный матч, пусть победит сильнейший...
Caniggia
Caniggia
16 февраля в 21:26
Сирожа с открытым футболом в еврокубках? Это что-то новое!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
16 февраля в 21:19
Вы просто обалдеете от открытости...мистер Пеллегрини...
Через пару дней ваше понимание футбола перевернётся...
Это вам не шпану из Барсы и Валенсии в своей лиге гонять...
particular
particular
16 февраля в 21:14, ред.
Даже в далёкой Испании знают, "что «Зенит» получил арену", а не построил...
А про открытую игру Пеллегрини явно потрафил питерцам... Семак, в подобных поединках, надеется на победу, не выходя из обороны...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 февраля в 21:12
Фик его знает. Открытая вряд ли...
протон
протон
16 февраля в 21:07
Семак с 10 защитниками в еврокубках : АЧЕ ВСМЫСЛЕ
протон
протон
16 февраля в 21:07
Со слабыми соперниками , конечно открытую. А как соперник сильнее, так автобус
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