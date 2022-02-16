Тренер «Бетиса» Пеллегрини: «Думаю, с „Зенитом“ будет открытая игра»

Главный тренер «Бетиса» поделился ожиданиями от матча Лиги Европы с «Зенитом».

Мы будем играть против хорошей команды, которая привыкла побеждать в России и которая исповедует атакующий футбол. Считаю, «Зениту» не повезло с группой в ЛЧ , где ему достались «Челси» и «Ювентус».

Думаю, завтра нас ждет отличный матч. Взгляд на игру у наших команд немного похож – он атакующий. И я думаю, что это будет очень открытая игра.

Что могу сказать о стадионе, на котором пройдет игра? Стадион потрясающий, прекрасный. Надо сказать, что «Зенит» получил арену, которую можно поставить в пример любой команде. Я приезжал с «Малагой» на старый стадион в гости к «Зениту» (речь о «Петровском» — прим.). И очень рад, что этот матч мы будем играть на новом, который мне был не знаком. Это совсем не то, что было раньше.