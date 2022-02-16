Тренер «Бетиса» Пеллегрини: «Думаю, с „Зенитом“ будет открытая игра»

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини поделился ожиданиями от матча Лиги Европы с «Зенитом».
Мы будем играть против хорошей команды, которая привыкла побеждать в России и которая исповедует атакующий футбол. Считаю, «Зениту» не повезло с группой в ЛЧ, где ему достались «Челси» и «Ювентус».
Думаю, завтра нас ждет отличный матч. Взгляд на игру у наших команд немного похож – он атакующий. И я думаю, что это будет очень открытая игра.
Что могу сказать о стадионе, на котором пройдет игра? Стадион потрясающий, прекрасный. Надо сказать, что «Зенит» получил арену, которую можно поставить в пример любой команде. Я приезжал с «Малагой» на старый стадион в гости к «Зениту» (речь о «Петровском» — прим.). И очень рад, что этот матч мы будем играть на новом, который мне был не знаком. Это совсем не то, что было раньше.
Финал ЛЕ пройдет в Севилье, поэтому у «Бетиса» в этом турнире дополнительная мотивация? Нет, мы ничего не думаем о финале и где его надо играть. Мы сейчас на стадии 1/16 финала играем против «Зенита». И выложимся полностью, чтобы выйти в следующий раунд. Нет никакого смысла думать о финале, а есть смысл побеждать завтра и продвигаться по сетке как можно дальше.
Матч с «Зенитом» пропустят три ключевых игрока «Бетиса».