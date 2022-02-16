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Марез о финале ЛЧ: «Мы ещё далеки от этого»

16 февраля 2022, 13:43
СпортингЛоготип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)0 : 5Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Хавбек «Манчестер Сити» Рияд Марез прокомментировал победу над «Спортингом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Это был сложный матч. Важно, что мы начали очень сильно этот поединок, но наша цель остается прежней — выйти в следующий раунд. Теперь просто будем двигаться дальше.

Хотел бы я сыграть в финале с ПСЖ? Даже ну думаю об этом, мы еще далеки от таких мыслей. А если говорить о ПСЖ, то именно они являются фаворитами.

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Все комментарии
протон
протон
16 февраля в 19:23
ПСЖ силен футболистами, а Сити сильнее тренером и построением игры. Думаю, что Сити опять бы прошел ПСЖ, или пройдет в будущем.
А вот если бы вчера Сити играл с Реалом, то думаю счет был бы точно разгромный. ПСЖ раскатал мадрид за счет индивидуальной игры, а Сити бы просто уничтожил командной
протон
протон
16 февраля в 19:22
Лукавит. Сити в нынешнем году с опытом горького поражения в финале как раз и фаворит
ЮЗИК
ЮЗИК
16 февраля в 16:20
Но выглядят впечатляюще
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 февраля в 15:34
Следующих можно не громить, 2-0 будет нормально!
нечитайло
нечитайло
16 февраля в 14:14
Что означает 🏅 на против ставки в конкурсе
нечитайло
нечитайло
16 февраля в 14:13
Не понятно, как зарабатывают по 40000 очков для ставок
drug01
drug01
16 февраля в 13:54
Осталось чуть-чуть
Cat01
Cat01
16 февраля в 13:53
Уже близко
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 февраля в 13:47
Можно ещё попыхтеть...
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