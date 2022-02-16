Марез о финале ЛЧ: «Мы ещё далеки от этого»

Хавбек «Манчестер Сити» прокомментировал победу над «Спортингом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Это был сложный матч. Важно, что мы начали очень сильно этот поединок, но наша цель остается прежней — выйти в следующий раунд. Теперь просто будем двигаться дальше.