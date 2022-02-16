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А. Березуцкий: «Игра с „Мурсией“ была где-то за гранью спорта»

16 февраля 2022, 23:16
МурсияЛоготип футбольный клуб Мурсия0 : 3Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий высказался о выступлении команды в товарищеском матче с «Мурсией» (3:0).

Что касается борьбы и споров в первом тайме, бывают такие матчи на сборах, почему нет? Даже полезно иногда. Главное, что все живы-здоровы. Игра была достаточно боевая, где-то даже за гранью спорта. Иногда неплохо так поиграть. В матчах, где борьба перевешивает спорт, важно быть вместе, уметь держать удар.

Три центральных защитника? Хотели просто попробовать, не более того. Что касается решения продолжить сбор в Турции, в первую очередь оно было принято из-за того, что там можно найти спарринг-партнёров сильнее. Перед возобновлением чемпионата особенно важно сыграть хороший спарринг. К сожалению, в Испании, в Кампоаморе мы его найти не смогли и полетим ближе к России, в Турцию, сыграем там. Потом путь домой будет короче, никаких проблем.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 07:09
Главное победитель в этом споре.
mihaluch
mihaluch
вчера в 07:06
Товарняки становятся жёсче.
ОПС
ОПС
вчера в 06:48
Сыграли и ладно.
Caniggia
Caniggia
вчера в 04:33
Ну порубились немного, это тоже полезно. Главное без травм обошлось.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 00:14
Главное - без травм обошлось.
particular
particular
16 февраля в 23:29
Безусловно, многогранный спорт лучше гранёного стакана :)
Но преодоление граней, границ и барьеров дают ощущение прогресса...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 февраля в 23:17
Где вы ваще находите такие команды?
STVA 1
STVA 1
16 февраля в 23:17
Живы это хорошо
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