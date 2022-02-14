Многократные Карло с Пепом и дебютанты плей-офф. Лучшие результаты тренеров из 1/8 финала Лиги чемпионов

1644857944

вчера, 19:59

Кто поднимет планку на новую высоту?

Новички

Маттиас Яйссле («Зальцбург»; Германия; 33 года)

Молодой немецкий специалист — абсолютный неофит на таком уровне. Чуть больше года назад Маттиас получил первую самостоятельную работу во взрослом футболе: возглавил «Лиферинг», который является фарм-клубом «Зальцбурга» и выступает во второй австрийской лиге. Летом Яйссле перевели в «Зальцбург» и у него сходу поперло: 77% побед, доминирование на внутренней арене и исторический выход в плей-офф Лиги чемпионов по головам «Севильи» и «Вольфсбурга».

Рубен Аморим («Спортинг»; Португалия; 37 лет)

Аморим стал для «Спортинга» «человеком, который изменил все», хотя обстоятельства его появления в команде весьма необычны: в марте 2020-го лиссабонцы заплатили «Браге» компенсацию в размере 10 миллионов евро за тренера, который проработал главным на топ-уровне 73 дня. Безумие полностью себя оправдало: Аморим выиграл чемпионат Португалии в сезоне 2020/21, а в Лиге чемпионов запрыгнул в плей-офф, опередив в своей группе дортмундскую «Боруссию». Завтра Рубена ждет дебют в 1/8 финала Лиги чемпионов и сразу против «Манчестер Сити». А вдруг и тут всех удивит так, что летом его контракт захочет выкупить миллионов за 30 уже «Манчестер Юнайтед»?

Жосслен Гурвеннек («Лилль»; Франция; 49 лет)

Третий тренер-дебютант Лиги чемпионов, которому удалось сходу вывести свою команду из группы, перед стартом сезона возглавил чемпионский «Лилль» после ухода Кристофа Гальтье в «Ниццу». Гурвеннек до этого заглядывал только в Лигу Европы с «Генгамом», где тоже сразу вышел из группы, но проиграл в первом же раунде плей-офф киевскому «Динамо». Возможно, такая же судьба ждет его и в Лиге чемпионов, ведь в соперниках у «Лилля» сильнейшая команда Европы и мира - «Челси».

Нельсон Вериссимо («Бенфика»; Португалия; 44 года)

В конце 2021 года «Бенфика» отправила в отставку Жорже Жезуса, «орлов» возглавил Нельсон Вериссимо, до этого работавший с «Бенфикой Б». Для португальского специалиста матч против «Аякса» в 1/8 финала Лиги чемпионов станет первым еврокубковым испытанием в тренерской карьере. Зидан шесть лет назад начинал так же и сходу выиграл с «Реалом» престижный турнир.

Повторение пройденного

Симоне Индзаги («Интер»; Италия; 45 лет)

Тренерский дебют Индзаги в Лиге чемпионов состоялся в прошлом сезоне, и он сходу вывел «Лацио» в 1/8 финала, был на месте сегодняшних Яйссле, Аморима и Гурвеннека. Год назад Симоне без шансов уступил «Баварии» в первом раунде плей-офф — 2:6 по сумме двух матчей, а теперь сразится с «Ливерпулем». Индзаги уже добился лучшего результата для «Интера» за последние четыре кампании в Лиге чемпионов: Спаллетти и Конте ни разу за три сезона не преодолели групповой этап с «нерадзурри».

Унаи Эмери («Вильярреал»; Испания; 50 лет)

Эмери четыре раза выигрывал Лигу Европы, а в Лиге чемпионов никогда не проходил дальше 1/8 финала. Впервые сошел с дистанции после первого раунда плей-офф в сезоне 2010/11, уступив «Шальке», который потом подхватит Рангник и выведет в полуфинал, еще дважды капитулировал у руля ПСЖ , проигрывая «Реалу» и «Барселоне», когда пал жертвой суперкамбэка каталонцев, выигравших 6:1 после поражения 0:4 в первом матче.

В шаге от финала

Ральф Рангник («Манчестер Юнайтед»; Германия; 63 года)

Временный наставник «Манчестер Юнайтед» уже бывал на поздних стадиях Лиги чемпионов, правда в полуфинал розыгрыша 2010/11 попал читерским образом: Феликс Магат вывел «Шальке» в плей-офф и справился с «Валенсией» в 1/8 финала, но был уволен из-за плохих результатов в Бундеслиге. Рангник подхватил команду с Нойером и Раулем, красиво разобрался с «Интером» в четвертьфинале (7:3 по сумме двух матчей) и без шансов проиграл МЮ сэра Алекса в полуфинале (1:6).

Эрик тен Хаг («Аякс»; Нидерланды; 52 года)

Голландец может стать следующим тренером «Манчестер Юнайтед», причем на этом настаивает сам Рангник, с которым они соседствуют в этом списке, но до конца сезона Эрик точно связан с «Аяксом». Сезон 2018/19 стал для тен Хага первым и самым успешным в Амстердаме: «Аякс» тогда гремел на всю Европу, остановившись в шаге от финала Лиги чемпионов. После этого тен Хаг два года подряд не мог преодолеть групповой этап, а теперь он снова в плей-офф, где собирается зайти как можно дальше.

Юлиан Нагельсманн («Бавария»; Германия; 34 года)

Своего лучшего результата в Лиге чемпионов Нагельсманн добился в кампании 2019/20, когда руководил «РБ Лейпцигом». В плей-офф было издевательство над «Тоттенхэмом» Моуриньо (4:0 по сумме двух матчей) и победа над «Атлетико» (2:1) в одноматчевом четвертьфинале. А дорогу в финал Нагельсманну тогда перекрыл ПСЖ , выигравший с крупным счетом (0:3).

В шаге от победы

Диего Симеоне («Атлетико»; Аргентина; 51 год)

7 из 16 тренеров команд-участниц плей-офф Лиги чемпионов добирались до финалов в предыдущие годы. Диего Симеоне делал это дважды с «Атлетико» — в 2014-м и 2016-м. И в обоих случаях проиграл мадридскому «Реалу». Эль Чоло действительно был в шаге от трофея: в первом финале Рамос за считанные секунды до триумфа «Атлетико» затащил «Мадрид» в финал, а два года спустя «матрасники» проиграли в серии пенальти.

Массимилиано Аллегри («Ювентус»; Италия; 54 года)

Аллегри тоже дважды выводил в финал свой нынешний клуб, разве что проигрывал «Ювентус» в решающих матчах не столь драматично, как «Атлетико»: поражение 1:3 от «Барселоны» в 2015-м и крупный проигрыш «Реалу» 1:4 в 2017-м.

Маурисио Почеттино («Пари Сен-Жермен»; Аргентина; 49 лет)

Еще один аргентинец, который был близок к победе в Лиге чемпионов. Почеттино и его «Тоттенхэм» могли выиграть трофей в 2019-м, но на пути стал «Ливерпуль», который начал путь к Кубку чемпионов еще в предыдущем сезоне. То поражение надломило Маурисио и привело к уходу из «Тоттенхэма» по ходу следующей кампании.

Победители

Томас Тухель («Челси»; Германия; 48 года)

Самый успешный тренер по сумме двух последних розыгрышей Лиги чемпионов: в 2020-м Тухель вывел ПСЖ в финал, где уступил «Баварии», а в следующем розыгрыше поднял над головой вожделенный трофей, будучи тренером «Челси». Лучший тренер 2021 года намерен защитить высокое звание.

Юрген Клопп («Ливерпуль»; Германия; 54 года)

Прежде, чем выиграть Лигу чемпионов в 2019 году Юрген Клопп проиграл два финала: с дортмундской «Боруссией» уступил «Баварии» на «Уэмбли», а за год до триумфа «Реал» оказался сильнее «Ливерпуля» в Киеве. Зато в скучном английском финале «красные» уверенно разобрались с «Тоттенхэмом».

Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»; Испания; 51 год) — дважды!

Гвардиола выиграл Лигу чемпионов в своем дебютном тренерском сезоне: вжух — и Кубок чемпионов у «Барселоны». А через два года повторил успех. Что любопытно, в обоих финалах каталонцы обыгрывали «Манчестер Юнайтед». Путь к следующем финалу оказался не близким — 10 лет, хотя «Баварию» и «Ман Сити» Хосепа всегда называли в числе главных соискателей трофея. Но и долгожданный финал принес разочарование в виде поражения от «Челси».

Карло Анчелотти («Реал»; Италия; 62 года) — трижды!

Свой первый титул в Лиге чемпионов Анчелотти завоевал в 2003-м с «Миланом», а четыре года спустя повторил успех, взяв у «Ливерпуля» реванш за поражение в драматичном стамбульском финале 2005-го. Победа с «Реалом» у Папы Карло тоже есть: в сезоне 2013/14 «Королевский клуб» завоевал под его руководством вожделенную «Десиму».