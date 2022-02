Первый четвертьфиналист Лиги чемпионов известен. «Ман Сити» хватило тайма, чтобы разобраться со «Спортингом»

Жестокие, жестокие «горожане».

Первый игровой день долгожданной Лиги чемпионов в 2022 году получился разочаровывающим. Не такого мы ждем от лучшего клубного турнира планеты. Матч в Париже своей чересчур осторожной тактикой испортил «Реал», а в Лиссабоне футбол быстро закончился и превратился в избиение. Зато голов было много — пять, правда все в одни ворота.

Команду Хосепа Гвардиолы называют главным фаворитом Лиги чемпионов и букмекеры, и аналитики из FiveThirtyEight. «Соккер.ру» придерживается аналогичного мнения: по организации игры уверенные в себе «горожане» выглядят претендентами №1 на победу в Лиге чемпионов. И они бросились подтверждать свой статус с первых же минут плей-офф: на 7-й открыли счет забитым голам в матче со «Спортингом», а к исходу первого тайма вели со счетом 4:0.

Нельзя назвать «Спортинг» Рубена Аморима слабой командой, однако на фоне «Манчестер Сити» чемпионы Португалии выглядели мальчиками для битья и распрощались с мечтами о четвертьфинале уже после четверти двухматчевого противостояния с «горожанами», которым хватило одного тайма из четырех, чтобы выдрессировать лиссабонских «львов»: голы Мареза, Фодена и дубль Бернарду Силвы превратили оставшиеся 75% противостояния в формальность. Скучный и беспощадный «Манчестер Сити» во всей красе.

«Манчестер Сити» превзошел «Спортинг» во всем, а итоговый счет 5:0 был обеспечен благодаря блестящей реализации моментов. «Горожане» 6 раз попали в створ и забили 5 голов, Антонио Адан отразил только один удар (16%). В первом тайме португальцы то ли неправильно выбрали рубеж для остановки атак «Ман Сити», то ли банально испугались и стали жаться к воротам, что позволило команде Гвардиолы непростительно легко проникать в штрафную площадь хозяев.

Если «Сити» заходит с мячом в твою штрафную — жди беды, надежда только на геройства вратаря и промахи, но качество ударов «горожан» было на высоте, а Адан не взял с собой на поле ни кураж, ни удачу. С их помощью мог пропустить на пару голов меньше, что, впрочем, не повлияло бы на расклад сил в противостоянии, разве что счет домашнего матча мог быть чуть менее обидным для «Спортинга».

- Все 6 ударов в створ ворот Адана «Сити» нанес в голевых атаках: Адан справился с первым в матче ударом Фодена, но через пару секунд пропустил от Мареза, которому выкатил мяч Де Брюйне. Таким образом, вратарь «Спортинга» не спасал свою команду после седьмой минуты, да и его единственный сэйв только отсрочил первый гол «горожан», а не спас от него.

- 4 гола в первом тайме футболисты «Сити» забили из пределов штрафной, а Фоден и вовсе забил из вратарской. А вот Рахиму Стерлингу после перерыва удалось забить дальним ударом.

- По xG у «Манчестер Сити» 2.43 ожидаемых гола, а у «Спортинга» — 0.1. Португальцы на гол не наиграли, но и пропустили все, что могли. В другой вечер могли бы отделаться двумя-тремя пробоинами.

- «Манчестер Сити» стал первой командой в истории Лиги чемпионов, которая на стадии плей-офф в гостевом матче обеспечила себе к перерыву преимущество в 4 мяча.