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«Сливочная» стена пала в Париже. Мбаппе опрокинул «Реал», а Месси не забил пенальти

сегодня, 01:48
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Возобновление Лиги чемпионов получилось ярким. «Соккер.ру» — о матче с шикарной вывеской.

Нереализованный пенальти Месси

Можно начать сразу с одного из самых громких событий матча и всей первой части 1/8 финала – уже можно говорить об этом совершенно точно. Подписание Месси стало одним из символов могучего желания ПСЖ выиграть-таки злосчастную Лигу чемпионов. И по иронии судьбы именно Лионель едва не снизил существенно эти шансы.

Дело, конечно, в исполненном им пенальти на 62-й минуте. Аргентинец так хотел укрепить собственную уверенность в себе в непросто складывающемся матче, что взял на себя ответственность исполнить удар, хотя право на это было заработано Мбаппе. Наверняка у журналистов будет много вопросов о том, хотел ли сам Килиан пробить или была изначальная договоренность о том, что исполнять будет Месси.

В любом случае разговоров будет масса. Ведь Месси пробил не очень удачно, а Куртуа был на коне и отразил надежно этот удар. Удивительно, что для Тибо это третий подряд отраженный пенальти. Перед этим он парировал удар Гедеша в матче с «Валенсией» в Ла Лиге, а потом был пенальти Рауля Гарсии в игре с «Атлетиком» в Суперкубке Испании. Всего же в «Реале» в ворота Куртуа назначали 24 пенальти, и в 18 случаях это заканчивалось голами.

Особое отношение с пенальти в ворота «Реала» у Месси, который много лет провел в «Барселоне». За годы в Испании он бил одиннадцатиметровые мадридцам шесть раз и всегда забивал. А в Лиге чемпионов всего Месси бил пенальти 23 раза за всю карьеру. И не забил только пять раз. Причем это антирекорд турнира – такой же у Тьерри Анри. Это короткая справка для любителей осмотреть это событие со всех сторон. Но все же давайте об игре.

Тактика непробиваемой стены

От матча многие ждали яркой борьбы, россыпи моментов и феерии звезд. Однако Карло Анчелотти выбрал для «Реала» иной путь – путь глубокой обороны. Причем она обычно предполагает какие-то контратакующие действия. А тут их практически не было. За исключением отдельных отрезков в конце первого и второго таймов.

«Реал» почти всю дорогу занимался обороной, и как такового противостояния равных зон не получилось. Можно было бы оценить, например, борьбу средних линий. Но они выполняли разные функции. При этом с учетом полного контроля середины поля парижанами можно утверждать, что Паредес, Данило и Верратти справились лучше, чем Каземиро, Модрич и Кроос, которые обычно восхищают своей стабильностью и эффективностью.

Тут мы не можем отделить то, что задумывалось «Реалом», от того, что давал сделать соперник. Но так или иначе, даже вызывающий вопросы своей игрой Паредес в этом матче смотрелся доминирующей фигурой в центре поля. Не такой определяющей, конечно, как Верратти, но все же. Это на фоне средней линии «Реала». А передавливал ее полностью именно Марко. Но не хватало развития впереди.

Фактически мадридцы выстроили двухуровневую защиту, которая подчищала все, что приближалось к воротам Куртуа. (Двухфакторную аутентификацию удалось преодолеть в конце игры лишь Мбаппе, который «взломал» Васкеса с Милитао и прошил Куртуа). Но чаще всего, когда у обороны «Реала» не получалось, справлялся сам Тибо, отыгравший в блестящем стиле. Анчелотти выбрал тактику минимального риска, что в принципе в игре, когда против тебя есть Мбаппе, Месси и Верратти выглядит весьма рискованным.

Вероятно, он решил, что в открытом противостоянии они более опасны. И в этом есть смысл – на скорости эти парни нашли бы гораздо больше дыр. А с другой стороны, и «Реал» имел бы больше возможностей – оборона парижан не выглядит монолитом, особенно под давлением, которого на этот раз было маловато. Да и тактика Анчелотти едва не сработала – не учел фактора гения Мбаппе.

Тотальное превосходство

О явном и подавляющем превосходстве ПСЖ над «Реалом» красноречиво могут свидетельствовать некоторые цифры. Например, в первом тайме мадридцы совершили всего два касания в штрафной парижан. А за всю игру у «Реала» было лишь три удара по воротам с одним попаданием в створ. У ПСЖ получилось 22 удара с семью попаданиями.

На 74 атаки парижан мадридцы ответили своей 31 атакой и владели мячом лишь 43 процента времени. По уровню контроля мяча тоже тотальный разгром – 92 процента точности у ПСЖ с 629 выполненными передачами против 86 процентов точности у «Реала» с 441 выполненной передачей. При этом суммарно игроки из Мадрида пробежали примерно на полтора километра больше, чем парижане – 55 км против 53,5.

Плачевные перспективы «Реала»

Если бы у «Реала» получилось удержать нулевую ничью, Анчелотти в любом случае в домашнем матче пришлось бы выбирать иную тактику. И идти на риск с открытым боем. Теперь это жизненно необходимо для «Реала», но с той лишь сложностью, что даже одного мяча не хватит, чтобы снова вернуться к закрытому стилю. Мадридцы должны будут удвоить атакующую активность, больше и дольше раскрываться в матче, чем не преминут воспользоваться те же стремительные Месси и Мбаппе. Да и Неймар не так тяжел, как выглядит со стороны.

Успевать «Реалу» будет удаваться далеко не всегда. Даже этот матч показал. Почти все желтые карточки мадридцы получили, когда на миг не успевали за соперниками. И пенальти случился по той же причине. И это в закрытой игре. А при открытой таких эпизодов будет еще больше. Да еще из-за перебора желтых карточек в Мадриде не сыграют Менди и Каземиро. Словом, у Анчелотти будет много головной боли и вопросов, которые требуют решения.

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Все комментарии
mphuZ
mphuZ
сегодня в 13:24
Давно говорил, что Реал надо ОБНОВЛЯТЬ!

Посмотрите на команду: там сейчас играют одни старпёры и те, кто привык быть на вторых ролях. Нету ЗВЁЗД! Некому тащить. Нет того задора, который был лет 5 назад хотя бы.

ПСЖ не прогрессирует много лет. Я после первого тайма уже бросил смотреть матч и залипал в планшете, так как игра было убогой с обеих сторон. По игре было видно, что ПСЖ не может, а Реал не хочет. У ПСЖ громкие имена в атаке, а толку нет. Идей нуль! На шару от Мбаппе что-то залетело и радуются.

К счастью, Реал ответку будет играть дома, а ПСЖ знаменит тем, что проигрывают решающие матчи. Думаю, в марте будет ещё интереснее!
Roger Young
Roger Young
сегодня в 13:16
Надеюсь на проход ПСЖ. Это будет справедливо. Реал никакой.
RoArt
RoArt
сегодня в 13:01, ред.
Автор этого опуса смотрел не тот матч похоже. Судя по настрою статьи Реал пропустил 5 безответных мячей))
С этого года, если кто незнает первый матч в гостях можно тупо отстаивать на нули, что и получилось сделать у Реала. В основное время. Но увы фактор будущей ярчайшей звезды Реала Мбаппе, сделал свое дело на 94 минуте. В Мадриде Реал раскатает ПСЖ и спокойно проследует дальше, со счетом 2:0.
P.s. Гном посмешище.
Zidane510
Zidane510
сегодня в 11:47, ред.
Не забываем о втором матче.
Не думаю, что реал понял что ето конец в 1/8. Не пошла игра так как хотелось у Анчи. Но он там был и все видел, и должен сделать выводы. Да будет не легко,но в етом и сила и професионализм.
Мбапе сыграт так как надо. Он показал что не зря за ним страдает реал.
Леха Малышев
Леха Малышев ответ Nazi (раскрыть)
сегодня в 11:28
Месси провёл не очень яркий матч, это ещё мягко сказано, но даже он на фоне полевых игроков Реала выделялся и казался стремительным😀
Nazi
Nazi
сегодня в 11:22
Неплохая статься, но вот "стремительный месси" это уже нечто из ряда вон :)))
Elliada
Elliada
сегодня в 10:47
Я ж говорил, что ПСЖ пройдет Реал. Парижанам достаточно ничьи
shur
shur
сегодня в 10:45
...у автора красивых фраз в достатке, можно подумать финальная игра прошла,
на самом деле в Мадриде всё станет на свои места...!!!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 09:11
Тупой Васкес, зачем он вышел. Как и Азар с Бэйлом. В статье не указали про предголевой пас Неймара на Мбаппе, а ведь он был прекрасен.. Пяткой, на дальнее расстояние, обрезал сразу половину команды. Это стоит отметить. Отсутствие трансферов и глубины запаса сказалось на игре Реала. У псж в запасе были Неймар, Вейналдум, Гуйе, Икарди, не играл Рамос... Это игроки основы любого клуба мира . Реал копил на бесплатный трансфер Мбаппе!? Сомневаюсь. Когда не взяли Мбаппе за 200 лямов и сэкономили эти деньги, нужно было направить часть из них зимой на 1-2 усиления и постараться продать Бэйла, Иско, Азара. Каждый из них не в своей тарелке в клубе. Нет смысла их держать.
112910415
112910415
сегодня в 08:49
у Реала отличные перспективы : летом их усилит Мбаппе ! )
Леха Малышев
Леха Малышев
сегодня в 08:17
Реал без шансов… я бы сделал скидку в случае, если бы мадридцы в каждой игре забивали по несколько мячей, но в последние годы царит полнейшая импотенция в атаке, все голы вымученные. Примите уже аликапс и не позорьтесь. Этот матч может стать определяющим для продления контракта Мбаппе с ПСЖ, потому что никто не захочет переходить в это уныние
Дима Логинов
Дима Логинов
сегодня в 07:31
Борьбы, собственно, и не получилось. ПСЖ выглядел командой более высокого класса. Что особенно удивило, так это слабость полузащиты Реала, которая несколько лет назад считалась лучшей в мире. Не зазорно уступить Верратти, это большой мастер, но когда обладателя Золотого мяча возит Паредес, это уже явный намёк, что пора бы подумать и о футбольной пенсии.
Честно говоря, не вижу шансов у Реала на проход дальше. Забить-то мадридцы могут, и даже не один, но чтобы при этом не пропустить - большие сомнения. Ну а ПСЖ слишком вальяжно что ли играет, равнодушно относясь к создаваемым моментам. Они должны были забивать два-три мяча и спокойно ехать в Испанию, а вместо в ответной игре о расслабленности можно забыть. Всем хороша парижская команда, тренера только ей бы классного.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 03:58
ПСЖ хорошо играл и заслуженно победил. Могли и больше забить. Реал сегодня даже не пытался играть в футбол.
амурец
амурец
сегодня в 02:14
теперь Анчелотти будет над чем подумать
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