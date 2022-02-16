«Сливочная» стена пала в Париже. Мбаппе опрокинул «Реал», а Месси не забил пенальти

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сегодня, 01:48

Возобновление Лиги чемпионов получилось ярким. «Соккер.ру» — о матче с шикарной вывеской.

Нереализованный пенальти Месси

Можно начать сразу с одного из самых громких событий матча и всей первой части 1/8 финала – уже можно говорить об этом совершенно точно. Подписание Месси стало одним из символов могучего желания ПСЖ выиграть-таки злосчастную Лигу чемпионов. И по иронии судьбы именно Лионель едва не снизил существенно эти шансы.

Дело, конечно, в исполненном им пенальти на 62-й минуте. Аргентинец так хотел укрепить собственную уверенность в себе в непросто складывающемся матче, что взял на себя ответственность исполнить удар, хотя право на это было заработано Мбаппе. Наверняка у журналистов будет много вопросов о том, хотел ли сам Килиан пробить или была изначальная договоренность о том, что исполнять будет Месси.

В любом случае разговоров будет масса. Ведь Месси пробил не очень удачно, а Куртуа был на коне и отразил надежно этот удар. Удивительно, что для Тибо это третий подряд отраженный пенальти. Перед этим он парировал удар Гедеша в матче с «Валенсией» в Ла Лиге, а потом был пенальти Рауля Гарсии в игре с «Атлетиком» в Суперкубке Испании. Всего же в «Реале» в ворота Куртуа назначали 24 пенальти, и в 18 случаях это заканчивалось голами.

Особое отношение с пенальти в ворота «Реала» у Месси, который много лет провел в «Барселоне». За годы в Испании он бил одиннадцатиметровые мадридцам шесть раз и всегда забивал. А в Лиге чемпионов всего Месси бил пенальти 23 раза за всю карьеру. И не забил только пять раз. Причем это антирекорд турнира – такой же у Тьерри Анри. Это короткая справка для любителей осмотреть это событие со всех сторон. Но все же давайте об игре.

Тактика непробиваемой стены

От матча многие ждали яркой борьбы, россыпи моментов и феерии звезд. Однако Карло Анчелотти выбрал для «Реала» иной путь – путь глубокой обороны. Причем она обычно предполагает какие-то контратакующие действия. А тут их практически не было. За исключением отдельных отрезков в конце первого и второго таймов.

«Реал» почти всю дорогу занимался обороной, и как такового противостояния равных зон не получилось. Можно было бы оценить, например, борьбу средних линий. Но они выполняли разные функции. При этом с учетом полного контроля середины поля парижанами можно утверждать, что Паредес, Данило и Верратти справились лучше, чем Каземиро, Модрич и Кроос, которые обычно восхищают своей стабильностью и эффективностью.

Тут мы не можем отделить то, что задумывалось «Реалом», от того, что давал сделать соперник. Но так или иначе, даже вызывающий вопросы своей игрой Паредес в этом матче смотрелся доминирующей фигурой в центре поля. Не такой определяющей, конечно, как Верратти, но все же. Это на фоне средней линии «Реала». А передавливал ее полностью именно Марко. Но не хватало развития впереди.

Фактически мадридцы выстроили двухуровневую защиту, которая подчищала все, что приближалось к воротам Куртуа. (Двухфакторную аутентификацию удалось преодолеть в конце игры лишь Мбаппе, который «взломал» Васкеса с Милитао и прошил Куртуа). Но чаще всего, когда у обороны «Реала» не получалось, справлялся сам Тибо, отыгравший в блестящем стиле. Анчелотти выбрал тактику минимального риска, что в принципе в игре, когда против тебя есть Мбаппе, Месси и Верратти выглядит весьма рискованным.

Вероятно, он решил, что в открытом противостоянии они более опасны. И в этом есть смысл – на скорости эти парни нашли бы гораздо больше дыр. А с другой стороны, и «Реал» имел бы больше возможностей – оборона парижан не выглядит монолитом, особенно под давлением, которого на этот раз было маловато. Да и тактика Анчелотти едва не сработала – не учел фактора гения Мбаппе.

Тотальное превосходство

О явном и подавляющем превосходстве ПСЖ над «Реалом» красноречиво могут свидетельствовать некоторые цифры. Например, в первом тайме мадридцы совершили всего два касания в штрафной парижан. А за всю игру у «Реала» было лишь три удара по воротам с одним попаданием в створ. У ПСЖ получилось 22 удара с семью попаданиями.

На 74 атаки парижан мадридцы ответили своей 31 атакой и владели мячом лишь 43 процента времени. По уровню контроля мяча тоже тотальный разгром – 92 процента точности у ПСЖ с 629 выполненными передачами против 86 процентов точности у «Реала» с 441 выполненной передачей. При этом суммарно игроки из Мадрида пробежали примерно на полтора километра больше, чем парижане – 55 км против 53,5.

Плачевные перспективы «Реала»

Если бы у «Реала» получилось удержать нулевую ничью, Анчелотти в любом случае в домашнем матче пришлось бы выбирать иную тактику. И идти на риск с открытым боем. Теперь это жизненно необходимо для «Реала», но с той лишь сложностью, что даже одного мяча не хватит, чтобы снова вернуться к закрытому стилю. Мадридцы должны будут удвоить атакующую активность, больше и дольше раскрываться в матче, чем не преминут воспользоваться те же стремительные Месси и Мбаппе. Да и Неймар не так тяжел, как выглядит со стороны.

Успевать «Реалу» будет удаваться далеко не всегда. Даже этот матч показал. Почти все желтые карточки мадридцы получили, когда на миг не успевали за соперниками. И пенальти случился по той же причине. И это в закрытой игре. А при открытой таких эпизодов будет еще больше. Да еще из-за перебора желтых карточек в Мадриде не сыграют Менди и Каземиро. Словом, у Анчелотти будет много головной боли и вопросов, которые требуют решения.