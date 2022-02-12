Фарке доволен результатом игры «Краснодар» — «Мальме»

Главный тренер «Краснодара» прокомментировал победу своего клуба над шведским «Мальме» (2:0) в товарищеском поединке:

Приятно победить в игре против такого сильного соперника. «Мальме» — довольно агрессивная команда, настроенная на победу. Они выигрывают титул за титулом в своем чемпионате, регулярно играют в Лиге чемпионов.

Мы довольны результатом, особенно, учитывая то, что это игра во время предсезонной подготовки. В течение 60 минут мы доминировали над соперником, показали неплохое владение мячом. 2:0 — результат, которым я доволен. Рад, что не пропустили, отыграли «на ноль».