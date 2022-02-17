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У Салаха 33 мяча в 50 играх за «Ливерпуль» в ЛЧ. Он 3-й по результативности

вчера, 09:16
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29-летний египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, отличившийся в первом поединка 1/8 финала Лиги чемпионов с «Интером» (2:0), отметился статистическим достижением. Об этом сообщил OptaIvan в «Твиттере».

По информации источника, Салах провёл свою 50-ю игру в Лиге чемпионов за «красных». За полсотни матчей египтянин забил 33 гола. За тот же отрезок больше забивали только два футболиста – нападающие Роберт Левандовски (36 голов за «Баварию») и Криштиану Роналду (51 гол за «Реал»).

В нынешнем сезоне Салах принял участие в 29 поединках за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых отметился забитыми 24 мячами и 9 голевыми передачами.

Ответный матч команд пройдёт 8 марта в Англии. Начало встречи — в 23:00 мск.

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Все комментарии
particular
particular
вчера в 16:01
Кучерявый знает толк в моментах, реализации и голах :))
протон
протон
вчера в 14:31
Ничего себе, Роналду зверь. Останься он в Реале, цифры были бы, наверняка, ещё более впечатляющие. Роберт и Салах прекрасны, трансформация последнего после перехода в Ливерпуль, думаю, никто не ожидал подобного.
BIANCONERI27
BIANCONERI27
вчера в 13:34
Салах и Мане-единственые за кого можно радоваться в Ливерпуле.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 12:35
первые матчи в ЛЧ он провёл в МЮ и там тащил, а вот Лео долго запрягал
у Лео 31 мяч в первых пятидесяти матчах и сделал он это в возрасте 23года, что впринципе круто.
Но Рон круче, он сделал этот полтинник в разных клубах
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 12:28
он не сыграл за МЮ 50 матчей в ЛЧ, а эта статистика за первые 50 матчей в ЛЧ
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 12:25
Рон 16 мячиков за МЮ наколотил в ЛЧ
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 12:02
Хорошая у него статистика.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:16
Салах хорош временами!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:11
Нормальные показатели для суперфорварда.
Elliada
Elliada
вчера в 10:58
Новость про Салаха, но некоторые всё равно про Месси.

Это статистика за первые 50 игр в ЛЧ. Месси начал играть в ЛЧ в возрасте 17 лет, поэтому его нет в списке. Роналду за Реал начал играть в 24 года, когда уже был сформировавшимся футболистом, Левандовски начал играть за Баварию в 26 лет, Салах за Ливерпуль в возрасте 25 лет.
МAGNUM
МAGNUM ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 10:52
Липовый))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ МAGNUM (раскрыть)
вчера в 10:36
Ему некогда, он ЗМ получает)
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:12
Ну, молодец. Ещё бы и в сборной так же.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 10:00
Надо продолжать в том же духе.
МAGNUM
МAGNUM
вчера в 10:00
И снова в списке нет пешехода.Ну ниче,мы привыкли не видеть его среди лучших!))
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 09:58
Так вот где футбол развивается лучше всего - в Египте !
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:54
Салах очень мощный ! Удачи !!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:50
Отличный результат,приближается к лидерам.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:34
Просто отличные цифры...
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:22
Фараон крут)))
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