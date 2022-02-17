У Салаха 33 мяча в 50 играх за «Ливерпуль» в ЛЧ. Он 3-й по результативности

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вчера, 09:16

29-летний египетский нападающий «Ливерпуля» , отличившийся в первом поединка 1/8 финала Лиги чемпионов с «Интером» (2:0), отметился статистическим достижением. Об этом сообщил OptaIvan в «Твиттере».

По информации источника, Салах провёл свою 50-ю игру в Лиге чемпионов за «красных». За полсотни матчей египтянин забил 33 гола. За тот же отрезок больше забивали только два футболиста – нападающие Роберт Левандовски (36 голов за «Баварию») и Криштиану Роналду (51 гол за «Реал»).

В нынешнем сезоне Салах принял участие в 29 поединках за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых отметился забитыми 24 мячами и 9 голевыми передачами.

Ответный матч команд пройдёт 8 марта в Англии. Начало встречи — в 23:00 мск.