У Салаха 33 мяча в 50 играх за «Ливерпуль» в ЛЧ. Он 3-й по результативности

29-летний египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, отличившийся в первом поединка 1/8 финала Лиги чемпионов с «Интером» (2:0), отметился статистическим достижением. Об этом сообщил OptaIvan в «Твиттере».
По информации источника, Салах провёл свою 50-ю игру в Лиге чемпионов за «красных». За полсотни матчей египтянин забил 33 гола. За тот же отрезок больше забивали только два футболиста – нападающие Роберт Левандовски (36 голов за «Баварию») и Криштиану Роналду (51 гол за «Реал»).
В нынешнем сезоне Салах принял участие в 29 поединках за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых отметился забитыми 24 мячами и 9 голевыми передачами.
Ответный матч команд пройдёт 8 марта в Англии. Начало встречи — в 23:00 мск.
у Лео 31 мяч в первых пятидесяти матчах и сделал он это в возрасте 23года, что впринципе круто.
Но Рон круче, он сделал этот полтинник в разных клубах
у Лео 31 мяч в первых пятидесяти матчах и сделал он это в возрасте 23года, что впринципе круто.
Но Рон круче, он сделал этот полтинник в разных клубах
Это статистика за первые 50 игр в ЛЧ. Месси начал играть в ЛЧ в возрасте 17 лет, поэтому его нет в списке. Роналду за Реал начал играть в 24 года, когда уже был сформировавшимся футболистом, Левандовски начал играть за Баварию в 26 лет, Салах за Ливерпуль в возрасте 25 лет.
Это статистика за первые 50 игр в ЛЧ. Месси начал играть в ЛЧ в возрасте 17 лет, поэтому его нет в списке. Роналду за Реал начал играть в 24 года, когда уже был сформировавшимся футболистом, Левандовски начал играть за Баварию в 26 лет, Салах за Ливерпуль в возрасте 25 лет.