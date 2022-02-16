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«Реал» показал худший результат клуба в ЛЧ за 18 лет по ударам в створ

16 февраля 2022, 11:44
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

ПСЖ обыграл «Реал» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Любопытно, что мадридцы за всю игру нанесли всего три удара по воротам соперника — это худший результат «сливочных» с сезона-2003/04.

Также «Реал» впервые за последние шесть сезонов в ЛЧ не нанес ни одного удара в створ.

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Все комментарии
R.Carlos.
R.Carlos.
вчера в 07:04
Ничего
Если мбаппе перейдет - будет с винисиусом рвать всех
Еще бы справа кого то найти
Roman Kukhtenkov
Roman Kukhtenkov ответ pomor45 (раскрыть)
16 февраля в 21:25
Ой,тут без комментариев)
pomor45
pomor45 ответ Roman Kukhtenkov (раскрыть)
16 февраля в 21:03
Нешто в РПЛ не выспался?
pomor45
pomor45
16 февраля в 21:02
Створ такой попался впервые за 18 лет.
Усы Пескова
Усы Пескова
16 февраля в 20:25
И это лидер чемпионата Испании? Стыдоба!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
16 февраля в 16:56
Во первых игра не пошла а во вторых похоже ставка была сделана на ничью в Париже.
протон
протон
16 февраля в 16:38
Реалу терять уже нечего. В ответной игре нужно выложиться в полную силу.
протон
протон
16 февраля в 16:36
Такое ощущение, будто Анчелотти гулял по Мадриду, увидел давно брошенный автобус Симеоне и угнал его
Псж просто сожрали на ужин весь центр и нападение хвалёного реала.
Реал рачочаровал конечно немного, но я думаю что это был план на игру от Анчелотти, и его план практически сработал, не забей Мбаппе на последней минуте.
А ну если правило выездного гола уже не действует, то Реалу нужно выиграть 2-0 и они проходят дальше, вот только потеря Каземиро кажется невосполнимой, очень тяжело тогда будет Реалу даже дома ..
Опасный хулиган
Опасный хулиган
16 февраля в 14:33
Роналду пора уходить
Bensurr
Bensurr
16 февраля в 14:06
Да позорно сыграл Реал
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
16 февраля в 13:55
Удивили....(
Jake Fallop
Jake Fallop
16 февраля в 13:51
Поч первый раз показал, что он не физрук.. Заставил ребятишек побегать и прессинговать...
Caniggia
Caniggia
16 февраля в 13:26
Реал применил "смелую" тактику сборной России в игре с Хорватией.
112910415
112910415
16 февраля в 12:54
не всё в гладко в мадридском королевстве
eleven LC
eleven LC
16 февраля в 12:42
Просто нет слов,я очень разочарован трусливой тактикой Реала
Надеюсь в Мадриде всё будет по другому-этот ПСЖ можно проходить!
STVA 1
STVA 1
16 февраля в 12:39
Посмотрим что в Мадриде будет
sash71
sash71
16 февраля в 12:38, ред.
В Мадриде картина будет примерно такой же. ПСЖ на голову был сильнее и быстрее во всех компонентах. С одной стороны легче, что правила выездного гола УЕФА упразднил но не думаю, что для Реала оно сыграет в плюс. Я вообще в первые наблюдал игру в автобус от Реала. Перед ответной игрой Карло придётся сильно посидеть и подумать о тактике как игры на Сантьяго Бернабеу.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 февраля в 12:30
ПСЖ знает как надо играть против Реала!
NOVA
NOVA
16 февраля в 12:17
решили видно сыграть на ноль, но и тут не вышло!!
Roman Kukhtenkov
Roman Kukhtenkov
16 февраля в 12:12
Отличная колыбельная вчера была,уснул как младенец
David Young
David Young
16 февраля в 11:55
Это плохо.
lotsman
lotsman
16 февраля в 11:53
Как же так! А я надеялся.
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