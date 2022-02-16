«Реал» показал худший результат клуба в ЛЧ за 18 лет по ударам в створ

ПСЖ обыграл «Реал» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Любопытно, что мадридцы за всю игру нанесли всего три удара по воротам соперника — это худший результат «сливочных» с сезона-2003/04.
Также «Реал» впервые за последние шесть сезонов в ЛЧ не нанес ни одного удара в створ.
Псж просто сожрали на ужин весь центр и нападение хвалёного реала.
Реал рачочаровал конечно немного, но я думаю что это был план на игру от Анчелотти, и его план практически сработал, не забей Мбаппе на последней минуте.
А ну если правило выездного гола уже не действует, то Реалу нужно выиграть 2-0 и они проходят дальше, вот только потеря Каземиро кажется невосполнимой, очень тяжело тогда будет Реалу даже дома ..
Псж просто сожрали на ужин весь центр и нападение хвалёного реала.
Реал рачочаровал конечно немного, но я думаю что это был план на игру от Анчелотти, и его план практически сработал, не забей Мбаппе на последней минуте.
А ну если правило выездного гола уже не действует, то Реалу нужно выиграть 2-0 и они проходят дальше, вот только потеря Каземиро кажется невосполнимой, очень тяжело тогда будет Реалу даже дома ..