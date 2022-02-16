«Реал» показал худший результат клуба в ЛЧ за 18 лет по ударам в створ

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16 февраля 2022, 11:44

ПСЖ обыграл «Реал» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Любопытно, что мадридцы за всю игру нанесли всего три удара по воротам соперника — это худший результат «сливочных» с сезона-2003/04.