«Ман Сити» быстрее всех забил 200 голов в Лиге чемпионов

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16 февраля 2022, 14:41

«Манчестер Сити» разгромил «Спортинг» в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Горожане» стали 14-м клубом, забившим 200 мячей в рамках данного турнира.

Любопытно, что «Ман Сити» достиг этой отметки быстрее всех — за 97 матчей.