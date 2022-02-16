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«Ман Сити» быстрее всех забил 200 голов в Лиге чемпионов

16 февраля 2022, 14:41
СпортингЛоготип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)0 : 5Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Манчестер Сити» разгромил «Спортинг» в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Горожане» стали 14-м клубом, забившим 200 мячей в рамках данного турнира.

Любопытно, что «Ман Сити» достиг этой отметки быстрее всех — за 97 матчей.

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Все комментарии
Усы Пескова
Усы Пескова
16 февраля в 20:28
Это потому что Гвардиола тренирует МС.
Сумасшедший результат, только чудом они не выиграли в прошлом сезоне ЛЧ. Команда заслужила его выиграть, надеюсь им покорится ушастик, все таки будет справедливо, что такая яркая команда заберёт титул.
протон
протон
16 февраля в 19:21
Историю заказывали? Вот она, пишется
Igo0rek
Igo0rek
16 февраля в 17:11
200 голов за 97 матчей, обалдеть конечно. Это в среднем 2 гола за игру.
Izmar
Izmar
16 февраля в 16:25
Стоит только пожелать выиграть главный приз.
Cayman
Cayman ответ a3r3v3 (раскрыть)
16 февраля в 16:04
зато выиграть лч не способны
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
16 февраля в 15:37
Достойный результат.
ДСА
ДСА
16 февраля в 15:15
Часто слабые соперники попадались, ибо победителями становились другие.
drug01
drug01
16 февраля в 14:56
Отличный результат
a3r3v3
a3r3v3
16 февраля в 14:54
Они способны и тысячу наколотить
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 февраля в 14:52
Очень хороший показатель...
sv_1969
sv_1969
16 февраля в 14:42
с чем их и поздравляю)
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