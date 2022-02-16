«Ман Сити» быстрее всех забил 200 голов в Лиге чемпионов

«Манчестер Сити» разгромил «Спортинг» в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Горожане» стали 14-м клубом, забившим 200 мячей в рамках данного турнира.
Любопытно, что «Ман Сити» достиг этой отметки быстрее всех — за 97 матчей.
|Спортинг0 : 5Манчестер Сити
|Матч завершен
«Манчестер Сити» разгромил «Спортинг» в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Горожане» стали 14-м клубом, забившим 200 мячей в рамках данного турнира.
Любопытно, что «Ман Сити» достиг этой отметки быстрее всех — за 97 матчей.
Сумасшедший результат, только чудом они не выиграли в прошлом сезоне ЛЧ. Команда заслужила его выиграть, надеюсь им покорится ушастик, все таки будет справедливо, что такая яркая команда заберёт титул.
Сумасшедший результат, только чудом они не выиграли в прошлом сезоне ЛЧ. Команда заслужила его выиграть, надеюсь им покорится ушастик, все таки будет справедливо, что такая яркая команда заберёт титул.