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Больше не инопланетянин. Даже соперничество с «Реалом» не взбодрило Месси

вчера, 21:00
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Закат великого?

Ни для кого уже не является секретом или откровением то обстоятельство, что Лионель Месси переживает худший отрезок своей карьеры после перехода в ПСЖ. Во многом именно поэтому вручение ему «Золотого мяча» вызвало столь ожесточенное негодование: Месси давно не показывал публике настоящего Месси, нельзя быть лучшим футболистом планеты номинально, это необходимо доказывать в каждом матче. Аргентинец в футболке «Пари Сен-Жермен» почти в каждой встрече доказывает обратное — что его время прошло, а все хорошее осталось в «Барселоне».

Ваши ожидания — ваши проблемы

В двух последних матчах ПСЖ выиграл только благодаря победным голам Килиана Мбаппе в добавленные ко вторым таймам минуты: на 90+2 француз сломал нулевую ничью в игре с «Ренном», на 90+3 ущипнул свой будущий клуб в Лиге чемпионов. В игре против «Ренна» Мбаппе забил с передачи Месси, но аргентинец все равно получил низкую оценку от L’Équipe и получил изрядную порцию критики.

Стоит признать, в критике Лео есть элемент охоты на мамонта. Каждый мечтает пнуть огромного зверя, когда он уже упал и не может дать сдачи. Но так устроен мир, оценка очень всегда зависит от ожиданий, а в случае с Месси они были не то что завышенными, а заоблачными. И ведь аргентинец объективно плох в ПСЖ даже по меркам среднего футболиста, а парижская публика, знаете ли, ждала инопланетянина.

Матч против «Реала» мог перезагрузить отношение к Месси и его карьеру в Париже

Была смутная надежда, что в матче против «Реала» увидим настоящего Месси. Может быть, ему чертовски скучно наказывать вассалов в Лиге 1, но против принципиального соперника всей жизни Лео, казалось, должен сыграть на все деньги. И знаете, что самое интересное? Месси действительно сыграл против «Реала» иначе, чем действует в матчах чемпионата Франции. Лионель значительно прибавил в объеме работы с мячом и вовлеченности в командную игру, но грустный вывод заключается в том, что качество осталось на уровне прежних матчей за ПСЖ.

Месси стал на себя больше брать, но не стал полезнее. Он 8 раз пробил по воротам (3 удара мимо, 3 заблокированы, 2 отбил Куртуа), не реализовал пенальти и остался в стороне от голевой комбинации, которую разыграли Неймар и Мбаппе. И когда вся команда рванула поздравлять Килиана с прекрасным и таким важным голом, Месси потер нос, обернулся на судью и неторопливо зашагал к центру ликования. Не царское это дело радоваться чужим успехам. ПСЖ, видимо, не способен предоставить Лео достойных поводов для радости. Ну, если уж победный гол в ворота «Реала» на 90+3 минуте не цепляет…

А может быть, «Реал» и не является для Месси раздражителем? После того как Криштиану Роналду перешел в «Ювентус» в 2018 году, Лионель ни разу не забил и сделал ассист в восьми матчах против «сливочных». А еще забавно, что почти одновременно с промахом Лео с пенальти Роналду прервал свою голевую засуху и забил классный гол за «Манчестер Юнайтед» в ворота «Брайтона». Такая у них связь.

У Месси 7 голов в ПСЖ за полгода

Лео присоединился к «Пари Сен-Жермен» 10 августа 2021-го, то есть неделю назад было полгода его пребывания во французском клубе. За это время он забил 7 голов и сделал 7 результативных передач в 21 матче. Думаете, не так уж плохо? Только не по меркам Месси! 0.33 гола в среднем за игру — это худший результат аргентинца за 15 лет. У него было 0.11 в дебютной кампании 2004/05 и 0.32 в следующем сезоне 2005/06, а после выхода на плато результативности Лионель в 13 сезонах кряду не опускался ниже отметки 0.7 гола за игру, а в пяти кампаниях голов у него было больше, чем сыгранных матчей. Рекорд — 1.22 в феноменальном сезоне 2011/12.

Получается, в этом сезон он более чем в два раза хуже своей худшей версии за последние 13 лет, а это серьезно. Ничто не предвещало такого резкого падения, вот и в прошлом сезон за «Барселону» Лео забивал исправно — 0.81 гола за игру. Месси еще не глубокий старик, ему 34 года, Роналду в свои 37 чувствует себя более уверенно в более конкурентной лиге — 0.56 гола за игру, то есть забивает в среднем в каждом втором матче. Еще ужаснее выглядит статистика во внутренних чемпионатах: 9 голов в 21 матче (0.43 в среднем) у Роналду в АПЛ и 2 гола в 14 встречах (0.14) у Месси в Лиге 1.

Это вообще законно, что Месси занимает место в пятой сотне лучших бомбардиров пяти ведущих лиг Европы?! Если возьметесь промотать этот список сверху вниз, от Роберта Левандовски (26 голов) и в поисках Лео Месси, то узнаете о существовании многих и многих футболистов, забивших в Англии, Испании, Италии, Германии и Франции больше обладателя «Золотого мяча». Полезное занятие, между прочим.

Прежний Лео не вернется. Новый еще может стать лучше

Против Месси сработали сразу несколько факторов. Во-первых, прежний Лео больше недоступен. Он потяжелел, утратил взрывной темп, который позволял ему прорываться мимо растерянных защитников, как Мбаппе во вчерашнем матче. Во-вторых, смена клуба в 34 года стала стрессом, а ПСЖ — флагман чемпионата, где почти все команды играют против него низким блоком. В-третьих, еще несколько назад можно было предположить, что с годами Месси сменит мантию бомбардира на дирижерскую палочку плеймейкера. В общем-то, так и произошло, но аргентинец в этот переходной период карьеры оказался не в той команде и не у того тренера, чтобы состариться максимально красиво. Но все может измениться весной или в будущем сезоне, ведь уникальное мастерство Лео никуда не делось, хотя путь к нему и забыт.

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Все комментарии
DaslerU
DaslerU
сегодня в 03:31
Он им и не был никогда. Просто однажды попал в нужное время, в нужное место. Перейди он 5-7 лет назад в другой чемпионат, все бы это увидели. Но он поступил хитро, перешёл тогда, когда свою посредственность можно списать на возраст. Талантлив? Да. Но не лучший в мире. Хотя некоторые люди не видят, а точнее не хотят видеть (как сектанты) очевидного.
амурец
амурец
сегодня в 02:51
ну что всё время об этом говорить и так было ясно, что кроме Барселоны Месси (где с ним носились как с писаной торбой) нигде не заиграет, даже в такой лиге как Лига 1, в новой команде то есть в ПСЖ пришлось доказывать что он якобы лучший футболист всех времён, и теперь мы увидели, что инопланетянство Месси всего лишь грамотный пиар, и то, что в Барселоне всех заставляли работать на его статистику, а теперь мы увидели, что Месси действительно может
Nazi
Nazi
сегодня в 01:09, ред.
Некрасиво писать про футболиста, что он является будущим футболистом другой команды. Разве есть у автора какая то достоверная информация? Стопудово автор фанат Реала, но у других клубов то же есть фанаты. Не стоит это забывать журналисту. Все футболисты куда то перейдут, так давайте писать про них в таком ключе: Вчера Эрлинг Холанд (будущий игрок МанСити, Барсы, Реала или МанЮнт) сделал дубль. Вчера Усман Дембеле (будущий игрок Юве, МанЮнт или Арсенала) отдыхал на скамье запасных. Новый стиль :)
Jake Fallop
Jake Fallop ответ RoArt (раскрыть)
сегодня в 00:25
    Мessi 10
    Мessi 10
    вчера в 23:30
    Нормальная статистика, учитывая стрессовый переход и необходимость адаптироваться в новом клубе к новым партнёрам.
    Кстати на мой взгляд Почеттино нужно больше строить игру через Месси. У него шикарное видение поля и нестандартные идеи развития атак, но многие партнёры зачастую будто бы не замечают Лео и не дают ему мяч
    KTS22
    KTS22
    вчера в 23:16, ред.
    Месси лучший.
    DEADPOОL
    DEADPOОL ответ RoArt (раскрыть)
    вчера в 23:06
    Перешел в зону комфорта,и даже там потерялся😂
    RoArt
    RoArt
    вчера в 23:04, ред.
    Весь мир теперь смеется над картонным мячом от несуществующего ныне журнала))
    Пришло время новых героев, Рона запомнят как великого бойца, а Карлика как ссыкливую тряпку!
    RoArt
    RoArt
    вчера в 23:01
    Карлик уничтожен! Еле-еле попал в топ 500 (оказывается есть такой топ, лол). В марте жадного Карлика отправят вон из ЛЧ, а набирающий сияние Мбаппе спокойно уйдет в Реал!
    DEADPOОL
    DEADPOОL
    вчера в 22:59
    Бесполезный пешеход,с нулевым КПД-2 гола за 7 месяцев,и это обладатель липовых мячей))
    Jake Fallop
    Jake Fallop
    вчера в 22:57, ред.
    Уважаемые авторы, лично для вас статистика Месси за матч : 5 чистых обводок и 45 пасов на последней трети поля - лучший показатель в матче. Кроме того, показатель ожидаемых ассистов (хА) составил 0,61 - в три раза больше, чем у всех остальных игроков. Также он коснулся мяча более 100 раз.. И это всё против незабитого пеналя. Не совсем понятно зачем сюда приплели гелевого. Какое он вообще имеет к этому отношение.. Если у авторов продолжается соперничество между ними, но в действительности оно уже закончилось совсем недавно, в Париже. Не надо ворошить прошлое, вам его не изменить.. Эгоизм против креатива не имеет шансов.. Ни в прошлом, ни в настоящем.. Про будущее пусть говорят наследники...
    Усы Пескова
    Усы Пескова
    вчера в 22:57
    Инопланетянин накидал сливочным за карьеру очень много, а может ещё успеет забить.
    А теперь он просто будет раздражать Роналду и его фанатов своими золотыми бутсами и мячами 😀
    Ведь он теперь такой первый в истории!
    Ген Геныч
    Ген Геныч
    вчера в 22:48, ред.
    Не понимаю посылы сей статьи!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Месси вчера выдал 2 передачи с выходом 1 в 1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    goalaktika
    goalaktika
    вчера в 22:43
    Ну что же, в мире спорта есть пару дней кого критиковать. Камила Валиева скажет спасибо Месси и чуть отдохнёт
    Gelious
    Gelious
    вчера в 22:21
      Tex
      Tex
      вчера в 22:17
      Месси 34, Роналду 37 - что от них хотеть уже? На пике своих карьер, они оба были невероятными футболистами, но блин, время идет, все мы стареем. Легенды постарели и вот вот уйдут из футбола. Так что не вижу смысла так сильно удивляться, что в 34 года в новой команде и в условиях спорной мотивации Месси играет слабо для себя
      протон
      протон
      вчера в 22:00
      Теперь инопланетянин Мбаппе.
      Elliada
      Elliada
      вчера в 21:38
      Не забил пенальти. Ничего страшного не произошло. Когда Роналду не забил пенальти седьмой команде Чемпионшипа, МЮ вылетел из кубка. А здесь ПСЖ выиграл в итоге. Да, без участия Месси.

      7 голов и 7 голевых в 21 матчах (некоторые матчи были неполные). Неплохой результат. Для Месси это скромный результат. Но до конца сезона еще далеко, статистика подправится, тогда можно делать выводы.

      Самое важное это результаты команды. ПСЖ на первом месте в чемпионате и одной ногой в 1/4 ЛЧ (первую игру выиграли, два основных игрока Реала пропустят ответную игру).
      marut
      marut
      вчера в 21:24
      Спасибо за статью....мы с другом вчера смотрели, удивлены были то что Реал возили только в путь (комментатор матч тв конечно убог, так топить за Реал и хейтить Месси....)... Лео сыграл нормально, жаль не забил пенальти, но у всех такое случается.... в целом сыграл не блестяще, но нормально.... кстати часто обращал внимание что за его мыслью только Мбаппе нормально успевает, остальные подтупливают.... Ди Мария это просто печаль, фолил когда не надо, ошибался, не мог мяч принять.... Мбаппе гений! Других слов просто нет, тащил команду (всем урезать зп ему добавить и сохранить....).... ну а так что, чтобы не говорили, Месси с его видимостью поля и креативным пасом очень много создавал в атаке и Бог с ним с пеналем....без Лео в центре полузащиты не было бы никакого креатива..... ну а Реал может уже прощаться с ЛЧ, если ПСЖ также сыграет в Мадриде (а будет ещё и Неймар.... залетит все, что не залетело в Париже...)
      dimagas2
      dimagas2
      вчера в 21:22
      Не знаю что у автора с глазами но вся игра шла чрез гнома,не сказал бы что он был уж так плох и не заметен.Не забил пенку и все забылось.
      eleven LC
      eleven LC
      вчера в 21:13
      Месси великий футболист одной команды и как оказалось не способен как Криштьяну быть лучшим везде!
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