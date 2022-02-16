Больше не инопланетянин. Даже соперничество с «Реалом» не взбодрило Месси

Закат великого?
Ни для кого уже не является секретом или откровением то обстоятельство, что Лионель Месси переживает худший отрезок своей карьеры после перехода в ПСЖ. Во многом именно поэтому вручение ему «Золотого мяча» вызвало столь ожесточенное негодование: Месси давно не показывал публике настоящего Месси, нельзя быть лучшим футболистом планеты номинально, это необходимо доказывать в каждом матче. Аргентинец в футболке «Пари Сен-Жермен» почти в каждой встрече доказывает обратное — что его время прошло, а все хорошее осталось в «Барселоне».
Ваши ожидания — ваши проблемы
В двух последних матчах ПСЖ выиграл только благодаря победным голам Килиана Мбаппе в добавленные ко вторым таймам минуты: на 90+2 француз сломал нулевую ничью в игре с «Ренном», на 90+3 ущипнул свой будущий клуб в Лиге чемпионов. В игре против «Ренна» Мбаппе забил с передачи Месси, но аргентинец все равно получил низкую оценку от L’Équipe и получил изрядную порцию критики.
Стоит признать, в критике Лео есть элемент охоты на мамонта. Каждый мечтает пнуть огромного зверя, когда он уже упал и не может дать сдачи. Но так устроен мир, оценка очень всегда зависит от ожиданий, а в случае с Месси они были не то что завышенными, а заоблачными. И ведь аргентинец объективно плох в ПСЖ даже по меркам среднего футболиста, а парижская публика, знаете ли, ждала инопланетянина.
Матч против «Реала» мог перезагрузить отношение к Месси и его карьеру в Париже
Была смутная надежда, что в матче против «Реала» увидим настоящего Месси. Может быть, ему чертовски скучно наказывать вассалов в Лиге 1, но против принципиального соперника всей жизни Лео, казалось, должен сыграть на все деньги. И знаете, что самое интересное? Месси действительно сыграл против «Реала» иначе, чем действует в матчах чемпионата Франции. Лионель значительно прибавил в объеме работы с мячом и вовлеченности в командную игру, но грустный вывод заключается в том, что качество осталось на уровне прежних матчей за ПСЖ.
Messi y el resto. 3️⃣0️⃣❤️💙 pic.twitter.com/JXRAnB34YZ— Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) February 15, 2022
Месси стал на себя больше брать, но не стал полезнее. Он 8 раз пробил по воротам (3 удара мимо, 3 заблокированы, 2 отбил Куртуа), не реализовал пенальти и остался в стороне от голевой комбинации, которую разыграли Неймар и Мбаппе. И когда вся команда рванула поздравлять Килиана с прекрасным и таким важным голом, Месси потер нос, обернулся на судью и неторопливо зашагал к центру ликования. Не царское это дело радоваться чужим успехам. ПСЖ, видимо, не способен предоставить Лео достойных поводов для радости. Ну, если уж победный гол в ворота «Реала» на 90+3 минуте не цепляет…
А может быть, «Реал» и не является для Месси раздражителем? После того как Криштиану Роналду перешел в «Ювентус» в 2018 году, Лионель ни разу не забил и сделал ассист в восьми матчах против «сливочных». А еще забавно, что почти одновременно с промахом Лео с пенальти Роналду прервал свою голевую засуху и забил классный гол за «Манчестер Юнайтед» в ворота «Брайтона». Такая у них связь.
У Месси 7 голов в ПСЖ за полгода
Лео присоединился к «Пари Сен-Жермен» 10 августа 2021-го, то есть неделю назад было полгода его пребывания во французском клубе. За это время он забил 7 голов и сделал 7 результативных передач в 21 матче. Думаете, не так уж плохо? Только не по меркам Месси! 0.33 гола в среднем за игру — это худший результат аргентинца за 15 лет. У него было 0.11 в дебютной кампании 2004/05 и 0.32 в следующем сезоне 2005/06, а после выхода на плато результативности Лионель в 13 сезонах кряду не опускался ниже отметки 0.7 гола за игру, а в пяти кампаниях голов у него было больше, чем сыгранных матчей. Рекорд — 1.22 в феноменальном сезоне 2011/12.
Получается, в этом сезон он более чем в два раза хуже своей худшей версии за последние 13 лет, а это серьезно. Ничто не предвещало такого резкого падения, вот и в прошлом сезон за «Барселону» Лео забивал исправно — 0.81 гола за игру. Месси еще не глубокий старик, ему 34 года, Роналду в свои 37 чувствует себя более уверенно в более конкурентной лиге — 0.56 гола за игру, то есть забивает в среднем в каждом втором матче. Еще ужаснее выглядит статистика во внутренних чемпионатах: 9 голов в 21 матче (0.43 в среднем) у Роналду в АПЛ и 2 гола в 14 встречах (0.14) у Месси в Лиге 1.
Это вообще законно, что Месси занимает место в пятой сотне лучших бомбардиров пяти ведущих лиг Европы?! Если возьметесь промотать этот список сверху вниз, от Роберта Левандовски (26 голов) и в поисках Лео Месси, то узнаете о существовании многих и многих футболистов, забивших в Англии, Испании, Италии, Германии и Франции больше обладателя «Золотого мяча». Полезное занятие, между прочим.
Прежний Лео не вернется. Новый еще может стать лучше
Против Месси сработали сразу несколько факторов. Во-первых, прежний Лео больше недоступен. Он потяжелел, утратил взрывной темп, который позволял ему прорываться мимо растерянных защитников, как Мбаппе во вчерашнем матче. Во-вторых, смена клуба в 34 года стала стрессом, а ПСЖ — флагман чемпионата, где почти все команды играют против него низким блоком. В-третьих, еще несколько назад можно было предположить, что с годами Месси сменит мантию бомбардира на дирижерскую палочку плеймейкера. В общем-то, так и произошло, но аргентинец в этот переходной период карьеры оказался не в той команде и не у того тренера, чтобы состариться максимально красиво. Но все может измениться весной или в будущем сезоне, ведь уникальное мастерство Лео никуда не делось, хотя путь к нему и забыт.
7 голов и 7 голевых в 21 матчах (некоторые матчи были неполные). Неплохой результат. Для Месси это скромный результат. Но до конца сезона еще далеко, статистика подправится, тогда можно делать выводы.
Самое важное это результаты команды. ПСЖ на первом месте в чемпионате и одной ногой в 1/4 ЛЧ (первую игру выиграли, два основных игрока Реала пропустят ответную игру).
7 голов и 7 голевых в 21 матчах (некоторые матчи были неполные). Неплохой результат. Для Месси это скромный результат. Но до конца сезона еще далеко, статистика подправится, тогда можно делать выводы.
Самое важное это результаты команды. ПСЖ на первом месте в чемпионате и одной ногой в 1/4 ЛЧ (первую игру выиграли, два основных игрока Реала пропустят ответную игру).