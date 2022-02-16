Больше не инопланетянин. Даже соперничество с «Реалом» не взбодрило Месси

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вчера, 21:00

Закат великого?

Ни для кого уже не является секретом или откровением то обстоятельство, что Лионель Месси переживает худший отрезок своей карьеры после перехода в ПСЖ . Во многом именно поэтому вручение ему «Золотого мяча» вызвало столь ожесточенное негодование: Месси давно не показывал публике настоящего Месси, нельзя быть лучшим футболистом планеты номинально, это необходимо доказывать в каждом матче. Аргентинец в футболке «Пари Сен-Жермен» почти в каждой встрече доказывает обратное — что его время прошло, а все хорошее осталось в «Барселоне».

Ваши ожидания — ваши проблемы

В двух последних матчах ПСЖ выиграл только благодаря победным голам Килиана Мбаппе в добавленные ко вторым таймам минуты: на 90+2 француз сломал нулевую ничью в игре с «Ренном», на 90+3 ущипнул свой будущий клуб в Лиге чемпионов. В игре против «Ренна» Мбаппе забил с передачи Месси, но аргентинец все равно получил низкую оценку от L’Équipe и получил изрядную порцию критики.

Стоит признать, в критике Лео есть элемент охоты на мамонта. Каждый мечтает пнуть огромного зверя, когда он уже упал и не может дать сдачи. Но так устроен мир, оценка очень всегда зависит от ожиданий, а в случае с Месси они были не то что завышенными, а заоблачными. И ведь аргентинец объективно плох в ПСЖ даже по меркам среднего футболиста, а парижская публика, знаете ли, ждала инопланетянина.

Матч против «Реала» мог перезагрузить отношение к Месси и его карьеру в Париже

Была смутная надежда, что в матче против «Реала» увидим настоящего Месси. Может быть, ему чертовски скучно наказывать вассалов в Лиге 1, но против принципиального соперника всей жизни Лео, казалось, должен сыграть на все деньги. И знаете, что самое интересное? Месси действительно сыграл против «Реала» иначе, чем действует в матчах чемпионата Франции. Лионель значительно прибавил в объеме работы с мячом и вовлеченности в командную игру, но грустный вывод заключается в том, что качество осталось на уровне прежних матчей за ПСЖ .

Месси стал на себя больше брать, но не стал полезнее. Он 8 раз пробил по воротам (3 удара мимо, 3 заблокированы, 2 отбил Куртуа), не реализовал пенальти и остался в стороне от голевой комбинации, которую разыграли Неймар и Мбаппе. И когда вся команда рванула поздравлять Килиана с прекрасным и таким важным голом, Месси потер нос, обернулся на судью и неторопливо зашагал к центру ликования. Не царское это дело радоваться чужим успехам. ПСЖ , видимо, не способен предоставить Лео достойных поводов для радости. Ну, если уж победный гол в ворота «Реала» на 90+3 минуте не цепляет…

А может быть, «Реал» и не является для Месси раздражителем? После того как Криштиану Роналду перешел в «Ювентус» в 2018 году, Лионель ни разу не забил и сделал ассист в восьми матчах против «сливочных». А еще забавно, что почти одновременно с промахом Лео с пенальти Роналду прервал свою голевую засуху и забил классный гол за «Манчестер Юнайтед» в ворота «Брайтона». Такая у них связь.

У Месси 7 голов в ПСЖ за полгода

Лео присоединился к «Пари Сен-Жермен» 10 августа 2021-го, то есть неделю назад было полгода его пребывания во французском клубе. За это время он забил 7 голов и сделал 7 результативных передач в 21 матче. Думаете, не так уж плохо? Только не по меркам Месси! 0.33 гола в среднем за игру — это худший результат аргентинца за 15 лет. У него было 0.11 в дебютной кампании 2004/05 и 0.32 в следующем сезоне 2005/06, а после выхода на плато результативности Лионель в 13 сезонах кряду не опускался ниже отметки 0.7 гола за игру, а в пяти кампаниях голов у него было больше, чем сыгранных матчей. Рекорд — 1.22 в феноменальном сезоне 2011/12.

Получается, в этом сезон он более чем в два раза хуже своей худшей версии за последние 13 лет, а это серьезно. Ничто не предвещало такого резкого падения, вот и в прошлом сезон за «Барселону» Лео забивал исправно — 0.81 гола за игру. Месси еще не глубокий старик, ему 34 года, Роналду в свои 37 чувствует себя более уверенно в более конкурентной лиге — 0.56 гола за игру, то есть забивает в среднем в каждом втором матче. Еще ужаснее выглядит статистика во внутренних чемпионатах: 9 голов в 21 матче (0.43 в среднем) у Роналду в АПЛ и 2 гола в 14 встречах (0.14) у Месси в Лиге 1.

Это вообще законно, что Месси занимает место в пятой сотне лучших бомбардиров пяти ведущих лиг Европы?! Если возьметесь промотать этот список сверху вниз, от Роберта Левандовски (26 голов) и в поисках Лео Месси, то узнаете о существовании многих и многих футболистов, забивших в Англии, Испании, Италии, Германии и Франции больше обладателя «Золотого мяча». Полезное занятие, между прочим.

Прежний Лео не вернется. Новый еще может стать лучше