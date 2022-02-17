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Новый лимит на легионеров будет утверждён на исполкоме РФС в марте

вчера, 17:30

РФС в скором времени утвердит новый лимит на легионеров в чемпионате России.

По информации источника, новые правила должны быть утверждены на заседании исполкома РФС в середине марта. Перед возобновлением чемпионата страны собрания не будет.

Новый формат предполагает схему «13+12», по которой в заявку на сезон команды смогут включать не более 13 иностранцев, но на поле можно будет выпускать максимум восемь их них. Из 12 россиян в заявке обязательно четверо должны быть воспитанниками.

На данный момент в лиге действует лимит в формате «8+17», по которому в заявку на сезон можно включать не более возьми иностранцев.

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Источник: bookmaker-ratings.ru
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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 22:28
Опять лимиты.
neukomm
neukomm ответ BDA81 (раскрыть)
вчера в 21:08
Это всем очевидно, но даже здесь, на Соккере, находятся еще защитники лимита.
BDA81
BDA81 ответ neukomm (раскрыть)
вчера в 21:06
Вот и говорю долой лимит и будет счатье нашим клубам и бюджетам ))
neukomm
neukomm ответ BDA81 (раскрыть)
вчера в 21:02
Так это сейчас в любой сфере. Хочешь уютное местечко - заплати. Потом сам будешь брать мзду. Хочешь на просмотр - плати, хочешь в академию - плати. Потому что потом это с лихвой отобьется. Чтобы в будущем получать огромную зп, находясь на лавке, заплати вначале за входной билет
BDA81
BDA81 ответ neukomm (раскрыть)
вчера в 20:30
ну тогда и спрашиваеться зачем лимит?! Чтоб просто тупо бабло качать)))) Так я лучше посмотрю как леги играют,теже негры интересней,чем инвалиды которые даже по мячу попасть не могут. Я смотрю вот на Миранчука и Головина и понимаю что это ширпотреб , а не игроки сборной. Они будут звёздами только при нынешней РПЛ. Их купили и что они там показывают, одного от позора спасают постояные травмы. Другой сидит на лавке.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Свeтозар (раскрыть)
вчера в 20:28
Элементарно Ватсон. В богатых клубах ( их 5-6 не больше), леги возможно будут приличные, а во всех остальных кто подешевле. Можно набрать в Африке, Азии, которые будут играть за меньшие деньги , чем наши. Вот т вся тонкость этого лимита.
neukomm
neukomm ответ BDA81 (раскрыть)
вчера в 20:24
есть бабло приходи
Да, так оно и есть. Очень много случаев, когда родителям прямо говорят: ребенок талантливый, но если хотите, чтобы дальше взяли, то платите.
pomor45
pomor45
вчера в 20:21, ред.
Любят у нас чиновники что-то изменить только для того, чтобы посмотреть, что из этого получится. Это "посмотреть, что получится" для пущей важности величают анализом. Так и ведётся - анализируют, надув щёки и набивая карманы, т.е. изменят - посмотрят, снова изменят и снова посмотрят. Время идёт - зарплата (нехилая) капает. Хорошо устроились, ребята.
BDA81
BDA81
вчера в 20:06
да отмените вообще лимит, лучше пускай на поле все 22 игрока леги будут,чем инвалиды которые не могут помячику попасть. Почему в наше время детские тренера ,знаю точно что в Питере ездили и приглашали с улиц(дворовых площадках) смотрели ребят и приглошали заниматься в Черноморце, Смене и т. д. Сейчас же берут по моему просто ,есть бабло приходи . Приходят во взрослый футбол и не могут даже пас отдать на ход или в ноги. Вообщем лучше убрать лимит вообще,тогда думаю кто захочет играть,тот пробьёться.
cska1948
cska1948
вчера в 19:52
Неужели нашим футболом руководят настолько непрофессиональные люди, что за ТРИДЦАТЬ лет так и не поняли, что только качественная работа в детско-юношеском футболе может вытащить наш футбол из болота, а не какие не легионеры! Легионер он что? Он приехал, денег срубил и уехал, а наш футбол как был в заднем месте так и там и остался. Неужели это так трудно понять?
протон
протон
вчера в 19:45
Предположим, у меня есть 2 вратаря: россиянин и иностранец. Россиянин (в данный момент) играет сильнее, я ставлю его и ещё у меня 8 легов в основе, я всегда должен беречь 2 замены. Потому что если у меня останется одна и мой вратарь получит травму, я буду вынужден выпустить полевого игрока вместо него.
Или, как вариант - выпускать третьего вратаря, который значительно слабее второго.
Зачем мне все эти пасьянсы в такой слабой лиге?
Зачем мне искусственная тройка россиян на поле?
VanZu777
VanZu777
вчера в 19:22
😀 8 бразильцев + 3 снг- народная команда....
Борислaв
Борислaв
вчера в 18:59
Ну вот и работа у руководства РПЛ появилась... теперь понятно, что деньги получают не на халяву...:)
suiw
suiw
вчера в 18:16
За легионеров нужно будет платить после каждой игры
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 17:52
хороший лимит, благодаря его смягчению цены на легионеров и на наших футболистов будут не сильно накручены как сейчас. летом можно будет качественно усилить команду ( например Спартаку нужны сильный плеймейкер и центральный защитник, если сделка с арабами состоится можно будет денег на летние приобретения не жалеть) можно конечно к этому лимиту прописать определённое колличество сыграных матчей за сборную игроком, тем самым избежать огромного потока в рпл "бананововых" футболистов... с другой стороны мы уже насмотрелись на местных футболёров, когда русские футболисты вылетают в фнл с одной командой и на следующий сезон мы их видим в составе новичка рпл. посмотрим что будет, со временем премьер - лигу нужно будет увеличить до 18ти команд, а лимит на легионеров можно будет сделать 10+15
Свeтозар
Свeтозар
вчера в 17:43
В России постоянно меняют лимит на легионеров.... может, стоит уже успокоиться? ... что касаемо темы статьи наверное он уже утвержден, а это все "типа показать свою работу и значимость"... какой бы не был лимит, все клубы его все равно будут использовать не по назначению, а для какой-нибудь выгоды, или искать лазейки в правилах и ныть, что он мешает.... единственно верное решение: отменять его нафик. ... и пущай наши сами пробиваются..... а насчет низкокачественных легионеров, если они выходят на поле, значит они лучше других, несмотря на свою низкокачественность (ни один тренер осознанно не выпустит на поле игрока, если есть на его место кандидат сильнее....)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:42
Хоть бы опубликовали, чтобы понять , что хотят принять.
4RT
4RT
вчера в 17:32
Уже всё утверждено давно
ДСА
ДСА
вчера в 17:31
Похоже Путин свое мнение уже высказал.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:31
Изменение вроде уже было
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