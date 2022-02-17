Новый лимит на легионеров будет утверждён на исполкоме РФС в марте

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вчера, 17:30

РФС в скором времени утвердит новый лимит на легионеров в чемпионате России.

По информации источника, новые правила должны быть утверждены на заседании исполкома РФС в середине марта. Перед возобновлением чемпионата страны собрания не будет.

Новый формат предполагает схему «13+12», по которой в заявку на сезон команды смогут включать не более 13 иностранцев, но на поле можно будет выпускать максимум восемь их них. Из 12 россиян в заявке обязательно четверо должны быть воспитанниками.

На данный момент в лиге действует лимит в формате «8+17», по которому в заявку на сезон можно включать не более возьми иностранцев.