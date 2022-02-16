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В Минспорта прокомментировали возможное изменение лимита на легионеров

16 февраля 2022, 19:30

В Министерстве спорта Российской Федерации прокомментировали возможные изменения лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге.

Российский футбольный союз в соответствии с утверждённым порядком представил в Минспорт России свои предложения по поводу возможного изменения лимита легионеров в Российской Премьер-Лиге. В настоящее время предложения находятся на рассмотрении в Минспорте России. Проводятся дополнительные консультации с экспертами.

По итогам рассмотрения предложений РФС Министерством спорта будет принято решение о сохранении или внесении изменений в действующий приказ Минспорта России. Напомним, что на данный момент, согласно правилам, клубы могут включать в заявки на матчи РПЛ не более восьми иностранных футболистов.

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Источник: championat.com
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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 10:34
Типичная пустая бюрократическая отписка на запрос от журналистов. Чего ещё от них? кремль ведь уже выразил глубокую озабоченность по поводу сборки, пусть даже и олимпийской, поэтому никаких громких изменений ждать не сто́ит, а те, которые произойдут, будут абсолютно незаметны.
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 09:42
Как, что мешает? Коррупция, в первую очередь. И люди далекие от футбола в управлении, во вторую.
kust07
kust07 ответ cska1948 (раскрыть)
16 февраля в 22:04
А я что говорю?
Я впринципе так и написал.
pomor45
pomor45 ответ Ironigor (раскрыть)
16 февраля в 21:24
Маразм и действие - несовместимые состояния. По поводу чиновников - кто платит, тот и музыку заказывает. Те, кто вышли из футбола, научились в нём только тратить деньги, данные чиновниками и пока не научаться их зарабатывать, всё будет так, как есть.
cska1948
cska1948 ответ kust07 (раскрыть)
16 февраля в 20:54
А с отменой лимита наши футболисты и российскому чемпионату нужны не будут.
cska1948
cska1948 ответ Ironigor (раскрыть)
16 февраля в 20:50
Абсолютно согласен! Но фишка в том, что если чиновники от спорта не будут ВЛЕЗАТЬ в столь важные вопросы, то резонно спросить, а зачем вообще нужно это министерство? В СССР, насколько помню, был Комитет по физической культуре и спорту и ничего, справлялся, хотя страна была ГОРАЗДО больше нынешней России.
Gahi
Gahi
16 февраля в 20:45
Много разговоров вокруг лимита, главное многие видят в этом проблему плохого состояния Российского футбола. Но достаточно вспомнить только восьмидесятые годы прошлого столетия когда у клубов результаты были и сборная на всех уровнях показывала достойный результат две победы в Кубке Кубков УЕФА, победа на Олимпийских играх 1988 года в финале у сборной Бразилии со счётом 2-1 в составе соперника многие из них в последствии станут чемпионами мира Бебето, Ромарио и др. В этом же году сборная выходит в финал Чемпионата Европы где завоёвывает второе место. После чего за многими футболистами была охота и был большой спрос просто нарасхват. Но самое главное приятно видеть отечественных футболистов играющих в разных Чемпионатах топ-5, которые во многих клубах являлись лидерами своих команд. А что мешает сейчас работать с детьми и молодёжью, готовить достойную смену клубам и сборной. Вот на это и нужно обратить внимание и приложить все свои усилия и финансовую поддержку чтобы готовить классных футболистов за которыми будут следить все заинтересованные в футболе люди, чтобы пригласить их в свои команды . Удачи
Ironigor
Ironigor
16 февраля в 20:14
В Минспорта прокомментировали возможное изменение лимита на легионеров .
Это называется удивительное рядом или маразм в действии . Какое отношение имеют чиновники Минспорта к решению очень специфического вопроса как лимит на футболистов в российском футболе ⚽️ . Где даже у самих футбольных экспертов и тренерского состава всех лиг имеются свои видения , противоречия и различные варианты решения этой проблемы. Каким это диким образом чиновники сидящие в кабинетах могут решать такие вопросы. Вот может из-за этого и наш футбол находится сейчас в таком плачевном состоянии, что судьбу футбола и её внутренние проблемы решают не специалисты которые вышли из футбола и связавшие свою жизнь с футболом и не тренерский корпус, а чиновничьий аппарат. Может пора уже чтобы каждый занимался своим делом !
Всем Добра !!!
ДСА
ДСА
16 февраля в 20:07
Сплошное словоблудие и не более.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
16 февраля в 19:52
Это не комментарии....
Это издевательство...
kust07
kust07
16 февраля в 19:44, ред.
Да хоть он есть лимит ,или его нет,как показывает практика уровень футбола в России падает. Школы подготовки российских футболистов нулевые, доигрались до того,что наши футболисты не нужны никому ни зарубежным клубам,ни российским.
протон
протон
16 февраля в 19:31
Норм тема, может начнём в Европе играть получше.
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