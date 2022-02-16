В Минспорта прокомментировали возможное изменение лимита на легионеров .

В Министерстве спорта Российской Федерации прокомментировали возможные изменения лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге.

Российский футбольный союз в соответствии с утверждённым порядком представил в Минспорт России свои предложения по поводу возможного изменения лимита легионеров в Российской Премьер-Лиге. В настоящее время предложения находятся на рассмотрении в Минспорте России. Проводятся дополнительные консультации с экспертами.