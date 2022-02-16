В Минспорта прокомментировали возможное изменение лимита на легионеров .

В Министерстве спорта Российской Федерации прокомментировали возможные изменения лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге.
Российский футбольный союз в соответствии с утверждённым порядком представил в Минспорт России свои предложения по поводу возможного изменения лимита легионеров в Российской Премьер-Лиге. В настоящее время предложения находятся на рассмотрении в Минспорте России. Проводятся дополнительные консультации с экспертами.
По итогам рассмотрения предложений РФС Министерством спорта будет принято решение о сохранении или внесении изменений в действующий приказ Минспорта России. Напомним, что на данный момент, согласно правилам, клубы могут включать в заявки на матчи РПЛ не более восьми иностранных футболистов.
Это называется удивительное рядом или маразм в действии . Какое отношение имеют чиновники Минспорта к решению очень специфического вопроса как лимит на футболистов в российском футболе ⚽️ . Где даже у самих футбольных экспертов и тренерского состава всех лиг имеются свои видения , противоречия и различные варианты решения этой проблемы. Каким это диким образом чиновники сидящие в кабинетах могут решать такие вопросы. Вот может из-за этого и наш футбол находится сейчас в таком плачевном состоянии, что судьбу футбола и её внутренние проблемы решают не специалисты которые вышли из футбола и связавшие свою жизнь с футболом и не тренерский корпус, а чиновничьий аппарат. Может пора уже чтобы каждый занимался своим делом !
Всем Добра !!!
Это называется удивительное рядом или маразм в действии . Какое отношение имеют чиновники Минспорта к решению очень специфического вопроса как лимит на футболистов в российском футболе ⚽️ . Где даже у самих футбольных экспертов и тренерского состава всех лиг имеются свои видения , противоречия и различные варианты решения этой проблемы. Каким это диким образом чиновники сидящие в кабинетах могут решать такие вопросы. Вот может из-за этого и наш футбол находится сейчас в таком плачевном состоянии, что судьбу футбола и её внутренние проблемы решают не специалисты которые вышли из футбола и связавшие свою жизнь с футболом и не тренерский корпус, а чиновничьий аппарат. Может пора уже чтобы каждый занимался своим делом !
Всем Добра !!!