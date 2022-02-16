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Газизов предложил сократить число вылетающих из РПЛ в ФНЛ клубов до одного

16 февраля 2022, 22:05

Клубы Российской Премьер-Лиги обсудят возможное изменение регламента лиги.

По информации источника, на последнем общем собрании клубов РПЛ генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов выступил с предложением сократить число вылетающих команд.

По его видению, напрямую лигу должна покидать только команда, занявшая последнее место. Клуб, остановившийся на 15-й строчке должен попадать в «стыки», а команды с 13-го и 14-го мест должны оставаться в РПЛ.

С какого сезона Газизов предлагает изменения, пока неизвестно. Данный вопрос будет обсуждаться клубами дальше.

Сейчас из РПЛ в ФНЛ напрямую вылетают две команды, занявшие 15-е и 16-е места. Клубы, расположившиеся на 13-й и 14-й строчках, попадают в стыковые матчи с соперниками, занявшими 3-е и 4-е позиции в ФНЛ.

Ранее Газизов рассказал о позиции клуба в вопросе возможного расширения РПЛ до 18 команд.

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Все комментарии
4RT
4RT
вчера в 10:51
Его самого пора сократить
kust07
kust07 ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 09:29
Не думаю ,что внизу таблицы будут сливать матчи. Любая победа ,ничья- это деньги от лиги,и поболее нежели в ФНЛ. Дело в том,что многие не хотят выходить в РПЛ из-за скудного,нищенского бюджета
kust07
kust07 ответ Ислам0926 (раскрыть)
вчера в 09:23
Футбол в регионах не умрет ФНЛ есть,раьше ведь не умер.

А игроков в сборную с регионов я не помню чтобы брали,может при Гусе Хиддинке.
В основном игроков берут из РПЛ.
Слабее сборная при таком варианте из 10-12 команд точно не станет.
Конечно плохо получается,то что 5 клубов из Москвы,один питерский,другой фан питерский другая половина регионы.
Но здесь и вывод можно сделать - клубы в регионах плохо спонсируют
SHMEL258
SHMEL258 ответ Ислам0926 (раскрыть)
вчера в 07:53
А где и когда будут играть такое количество матчей? Стадионы для игры зимой есть? У нас ничего не готово для перехода на 18 команд.
112910415
112910415
вчера в 07:10
есть много смысла в том, чтобы сразу отвергнуть такое предложение )
Ислам0926
Ислам0926 ответ kust07 (раскрыть)
вчера в 06:33
Получится так что футбол умрет в регионах и сборная станет слабее.Посмотри сколько сборников вырастии школы Зенита и Спартака
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 05:57
Вот он точно за расширение лиги, поскольку вполне вылететь может
1 984
1 984
вчера в 05:38
Он бы ещё закрытую лигу предложил.
Caniggia
Caniggia
вчера в 04:51
Задрал этот умник башкир или кто он там, татарин, один хрен. Одержимый уберечь свою Уфу от вылета, уже несёт такую несусветную ересь! Пусть лучше позаботится об улучшении игры Уфы, дабы она сохраняла место в РПЛ, а не несёт чушь собачью! 16 команд в РПЛ, две команды на вылет, две в стыки - это оптимальная схема для наших дивизионов, а этот уфимский новатор пусть лучше помалкивает в тряпочку, если у него нет конструктивных предложений и идей, а есть только одно на уме - обезопасить свою Уфу от вылета.
ОПС
ОПС
вчера в 04:48
Соломки решил подстелить. Клуб то на предпоследнем месте.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 03:03
Если сделать как говорит Газизов, то будет меньше борьбы внизу таблицы. Многие команды, имеющие солидный отрыв от зоны вылета и прилично отстающие от зоны еврокубков, потеряют мотивацию и будут тупо сливать матчи.
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
вчера в 00:58
Можно вообще убрать опцию вылета из РПЛ - эдакая элитарная лига. А по итогам сезона проводить аукцион за право играть в РПЛ среди элитарных клубов и клубов ФНЛ
kust07
kust07 ответ Ислам0926 (раскрыть)
вчера в 00:10
Зенит и так первым будет пока Вовка и Ко у власти.
Так было всегда
kust07
kust07 ответ Ислам0926 (раскрыть)
вчера в 00:09
Если сократить число команд,то наш чемпионат станет сильнее. Увеличатся матчи сильных команд.
К примеру дерби между условно говоря Спартак-ЦСКА, или Зенит-Локомотив мы увидим не два раза в сезоне,а три раза.
Количество интересных матчей возрастёт.
Но с другой стороны и твоя точка зрения понятна .
Zak11
Zak11
16 февраля в 23:36
Такое предложение само по себе уже объясняет, что это за человек. Ну какой же бред... И смысл соревнования тогда? Может вообще никто вылетать не будет?
Ислам0926
Ислам0926 ответ kust07 (раскрыть)
16 февраля в 23:33
В этом году надо сделать так первая и вторая команда фнл переходят в РПЛ, а 15 и 16 играют стыки и расширить РПЛ до 18 команд а то тут многие хотят посмотреть чемпионат московской области потому что если сократить то первым будет вечно Зенит а остальные команды московские будут разыгрывать путевки в Европу
ABir
ABir
16 февраля в 23:24
Газиков запереживал, что после его мудрого руководства, Уфа скоро пойдёт на выход из премьеры. Умнее ничего этот топ менеджер придумать и не мог
SHMEL258
SHMEL258
16 февраля в 23:15
Газизов чует, что вылететь может, вот и заволновался. Нормальная сейчас система, две последние на вылет, две чуть выше в стыки.
kust07
kust07
16 февраля в 23:04
Число команд РПЛ надо сократить до 10-12 команд и играть в 3 круга.
ЮЗИК
ЮЗИК
16 февраля в 23:01
Глупая затея
pomor45
pomor45 ответ makkie (раскрыть)
16 февраля в 22:53
Ушлость и пронырливость.
pomor45
pomor45 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
16 февраля в 22:50
Сам не знает. Обдумывает сейчас - ночами не спит.
pomor45
pomor45 ответ 825tnacndn54 (раскрыть)
16 февраля в 22:48
Газ и Зов.
pomor45
pomor45 ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
16 февраля в 22:47
Длинно очень. Просто - сократить РПЛ.
95-shishani-95
95-shishani-95
16 февраля в 22:47
Что он этим хочет сказать?))
старина
старина
16 февраля в 22:41
Предлагаю сократить количество футбольных функционеров до минимума
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
16 февраля в 22:39
Башкирские хитрость и прозорливость они такие )))
pomor45
pomor45 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
16 февраля в 22:39
На Х вылетают, а на У остаются - на Й в есть только в КХЛ.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
16 февраля в 22:37
РПЛ сократить до 8 клубов.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
16 февраля в 22:36
Ты не так понял. Он хочет, чтобы команды, начинающиеся с гласной буквы ( Уфа, Урал) не вылетали в ФНЛ, а вылетали только начинающиеся с согласной ( Химки)
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