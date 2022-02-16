Газизов предложил сократить число вылетающих из РПЛ в ФНЛ клубов до одного

Клубы Российской Премьер-Лиги обсудят возможное изменение регламента лиги.
По информации источника, на последнем общем собрании клубов РПЛ генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов выступил с предложением сократить число вылетающих команд.
По его видению, напрямую лигу должна покидать только команда, занявшая последнее место. Клуб, остановившийся на 15-й строчке должен попадать в «стыки», а команды с 13-го и 14-го мест должны оставаться в РПЛ.
С какого сезона Газизов предлагает изменения, пока неизвестно. Данный вопрос будет обсуждаться клубами дальше.
Сейчас из РПЛ в ФНЛ напрямую вылетают две команды, занявшие 15-е и 16-е места. Клубы, расположившиеся на 13-й и 14-й строчках, попадают в стыковые матчи с соперниками, занявшими 3-е и 4-е позиции в ФНЛ.
Ранее Газизов рассказал о позиции клуба в вопросе возможного расширения РПЛ до 18 команд.
А игроков в сборную с регионов я не помню чтобы брали,может при Гусе Хиддинке.
В основном игроков берут из РПЛ.
Слабее сборная при таком варианте из 10-12 команд точно не станет.
Конечно плохо получается,то что 5 клубов из Москвы,один питерский,другой фан питерский другая половина регионы.
Но здесь и вывод можно сделать - клубы в регионах плохо спонсируют
А игроков в сборную с регионов я не помню чтобы брали,может при Гусе Хиддинке.
В основном игроков берут из РПЛ.
Слабее сборная при таком варианте из 10-12 команд точно не станет.
Конечно плохо получается,то что 5 клубов из Москвы,один питерский,другой фан питерский другая половина регионы.
Но здесь и вывод можно сделать - клубы в регионах плохо спонсируют
Так было всегда
Так было всегда
К примеру дерби между условно говоря Спартак-ЦСКА, или Зенит-Локомотив мы увидим не два раза в сезоне,а три раза.
Количество интересных матчей возрастёт.
Но с другой стороны и твоя точка зрения понятна .
К примеру дерби между условно говоря Спартак-ЦСКА, или Зенит-Локомотив мы увидим не два раза в сезоне,а три раза.
Количество интересных матчей возрастёт.
Но с другой стороны и твоя точка зрения понятна .