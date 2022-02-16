Газизов предложил сократить число вылетающих из РПЛ в ФНЛ клубов до одного

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16 февраля 2022, 22:05

Клубы Российской Премьер-Лиги обсудят возможное изменение регламента лиги.

По информации источника, на последнем общем собрании клубов РПЛ генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов выступил с предложением сократить число вылетающих команд.

По его видению, напрямую лигу должна покидать только команда, занявшая последнее место. Клуб, остановившийся на 15-й строчке должен попадать в «стыки», а команды с 13-го и 14-го мест должны оставаться в РПЛ .

С какого сезона Газизов предлагает изменения, пока неизвестно. Данный вопрос будет обсуждаться клубами дальше.

Сейчас из РПЛ в ФНЛ напрямую вылетают две команды, занявшие 15-е и 16-е места. Клубы, расположившиеся на 13-й и 14-й строчках, попадают в стыковые матчи с соперниками, занявшими 3-е и 4-е позиции в ФНЛ .