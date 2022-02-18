Карраскаль стал футболистом ЦСКА

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вчера, 22:46

Московский ЦСКА объявил о подписании контракта с колумбийским полузащитником . Армейская команда и «Ривер Плейт» завершили оформление перехода 23-летнего игрока на правах аренды до конца сезона-2021/22.

Хорхе, ты дома! 🔴🔵# ЦСКА и Ривер Плейт завершили оформление перехода колумбийского полузащитника на правах аренды до окончания сезона-2021/22https://t.co/ZCbolOw7Qv pic.twitter.com/9eS1QazoJ5 — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 18, 2022

Соглашение предусматривает опцию выкупа трансфера футболиста.

Карраскаль успешно прошел медицинское обследование и прибыл в расположение армейцев в испанском Кампоаморе.