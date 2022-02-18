Карраскаль стал футболистом ЦСКА

Московский ЦСКА объявил о подписании контракта с колумбийским полузащитником Хорхе Карраскалем. Армейская команда и «Ривер Плейт» завершили оформление перехода 23-летнего игрока на правах аренды до конца сезона-2021/22.
Хорхе, ты дома! 🔴🔵#ЦСКА и Ривер Плейт завершили оформление перехода колумбийского полузащитника на правах аренды до окончания сезона-2021/22https://t.co/ZCbolOw7Qv pic.twitter.com/9eS1QazoJ5— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 18, 2022
Соглашение предусматривает опцию выкупа трансфера футболиста.
Карраскаль успешно прошел медицинское обследование и прибыл в расположение армейцев в испанском Кампоаморе.
До перехода в «Ривер Плейт» новичок ЦСКА играл за украинские «Карпаты», испанскую «Севилью» и колумбийский «Мильонариос».
без судеек этому клубу никогда-НИЧЕГО не светит.....
без судеек этому клубу никогда-НИЧЕГО не светит.....
Долго вокруг колумбийца круги нарезали...
Долго вокруг колумбийца круги нарезали...