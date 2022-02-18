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Карраскаль стал футболистом ЦСКА

вчера, 22:46

Московский ЦСКА объявил о подписании контракта с колумбийским полузащитником Хорхе Карраскалем. Армейская команда и «Ривер Плейт» завершили оформление перехода 23-летнего игрока на правах аренды до конца сезона-2021/22.

Соглашение предусматривает опцию выкупа трансфера футболиста.

Карраскаль успешно прошел медицинское обследование и прибыл в расположение армейцев в испанском Кампоаморе.

До перехода в «Ривер Плейт» новичок ЦСКА играл за украинские «Карпаты», испанскую «Севилью» и колумбийский «Мильонариос».

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 03:13
Посмотрим на него что за игрок. Раньше загульным был, но может повзрослел и за ум взялся. Удачи в ЦСКА!
blitz
blitz
сегодня в 00:46
Добро пожаловать, Хорхе! Жду красивой и результативной игры.
legys
legys
сегодня в 00:16
по фамилии - внебрачный сын карасева....
без судеек этому клубу никогда-НИЧЕГО не светит.....
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 00:10
Добро пожаловать
kasyak7
kasyak7
вчера в 23:53
Увидеть бы его в игре. Ривер Плейт неплохой клуб.
Евгений Стренадко
Евгений Стренадко ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 23:51
в каком веке кони брали чемпионство?
протон
протон
вчера в 23:50
Отличный трансфер.
cska59
cska59
вчера в 23:42
C прибытием в наш клуб,Хорхе.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 23:30
Языджи, Медина, Карраскаль. Удачи новичкам в ПФК ЦСКА!!!
shur
shur
вчера в 23:26
...а ещё Гбамена из «Эвертона», ну ЦСКА всех рвать будет!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:24
Добро Пожаловать в Армейский клуб !!! Удачи !!!
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
вчера в 23:23
Вот и хорошо, может выстрелит.
shur
shur
вчера в 23:15
...послужной список просто убивает....!!!
санек002
санек002 ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 23:13
чем он титулованный?
drug01
drug01
вчера в 23:11
Удачных выступлений
oFANATo
oFANATo
вчера в 23:10, ред.
Добро пожаловать в самый титулованный клуб ЦСКА....🔴🔵
4RT
4RT
вчера в 23:07
Опять какой-то расписной
pomor45
pomor45
вчера в 23:00
Аренда - это не дом, это съёмное жильё.
particular
particular
вчера в 22:55, ред.
Ну что же, - полузащиту упаковали... Даже с избытком...
Долго вокруг колумбийца круги нарезали...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:52
Ну и хорошо, посмотреть бы на него на поле.
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
вчера в 22:48
Ну что - добро пожаловать в ЦСКА!
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