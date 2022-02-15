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«Томь» зовёт в команду бывшего партнёра Аршавина по «Кайрату»

сегодня, 16:42

«Томь» сделала предложение форварда Жерару Гоу, последним клубом которого был турецкий «Касымпаша».

Ивуариец сейчас находится в Турции на просмотре в «Актобе», за который забил в последнем спарринге с «Кубанью» (2:0). «Томь» звала его сразу на контракт: имелась договоренность, что в понедельник игрок присоединится к команде Сергея Жукова. Однако этого не произошло. Возможно, причиной стала травма, которую Гоу получил в матче с «Кубанью».

Гоу — лучший бомбардир «Кайрата» в постсоветский период: 80 мячей в 102 поединках. С 2015 по 2017 годы форвард 3 раза выигрывал гонку снайперов чемпионата Казахстана и дважды признавался его лучшим футболистом.

В сезоне-2013/14 ивуариец выступал за «Краснодар». Он провел 7 игр, забив 2 мяча.

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Томь  Гоу Жерар
Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
Alean
Alean
сегодня в 18:53
А тем временем в товарнике Томь обыгрывает Актобе 1-0 :)
drug01
drug01
сегодня в 17:40
Надо смотреть
Мaлик
Мaлик
сегодня в 17:35
А нужен ли он томи????
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:14
Это всё мелочёвка...
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 16:55
Слава Богу что не самого Аршавина
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 16:44
Ну посмотрим.
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